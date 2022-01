Cuộc chiến pháp lý giữa Britney Spears và cha vẫn tiếp tục

Britney Spears mạnh dạn đáp trả đòi hỏi của cha yêu cầu cô tiếp tục trả các khoản phí pháp lý cho ông mặc dù đã chấm dứt quyền giám hộ cô.

Trong hồ sơ nộp tại tòa án Los Angeles (Mỹ) cuối tuần qua, được People thu thập, Britney Spears (40 tuổi) đã phản hồi lại đơn nộp vào tháng 12.2021 của ông Jamie yêu cầu cô phải thanh toán cho nhóm pháp lý vì “các nghĩa vụ ủy thác liên tục liên quan đến việc kết thúc quyền giám hộ”. Nữ danh ca cáo buộc ông Jamie đã có những hành vi sai trái về tài chính trong suốt thời gian thực thi quyền giám hộ, vi phạm các quy định của bang California.

Luật sư của Britney Spears - Mathew Rosengart viết trong hồ sơ rằng vào thời điểm quyền giám hộ được thực thi vào năm 2008, Jamie đã nợ Tri Star Sports and Entertainment Group, một công ty quản lý kinh doanh do Lou M. Taylor điều hành ít nhất là 40.000 USD.

Trong khi vẫn còn mắc nợ công ty, ông Jamie (69 tuổi) đã thuê Tri Star làm quản lý Britney Spears, một vai trò mà luật sư Rosengart nói đã trao cho công ty “hoa hồng và phí hàng triệu USD” từ thu nhập của nữ ca sĩ trong thời gian giám hộ.

Liên quan đến hành động này của ông Jamie, luật sư Rosengart nhắc lại một câu hỏi mà Anthony Palmieri, chủ tịch sắp tới của Hiệp hội Giám hộ Quốc gia đặt ra trong một bài báo đăng trên tờ The New York Times hồi tháng 12.2021: “Liệu người giám hộ đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của người được giám hộ hay do đang mắc nợ công ty quản lý?”.

“Mặc dù ông Jamie cho rằng con gái cần được giám hộ vì không có khả năng chăm sóc bản thân hoặc quản lý công việc của mình nhưng ông vẫn muốn cô tiếp tục tạo ra thu nhập. Một phần đáng kể trong số thu nhập đó ông giữ lại cho mình và trả nợ công ty quản lý”, Rosengart xác nhận.





Hồ sơ mới gửi tòa án cũng bao gồm lời khai của Sherine Ebadi, một điều tra viên và cựu đặc vụ FBI được nhóm pháp lý của Britney Spears mời để điều tra việc Jamie quản lý bất động sản. Ebadi chứng thực những tuyên bố của cựu nhân viên bảo mật hộp đen Alex Vlasov trong bộ phim tài liệu của The New York Times - Framing Britney Spears rằng ông Jamie đã giám sát chặt điện thoại của Britney, bao gồm cả chuyện liên lạc riêng tư với luật sư của cô và bí mật đặt máy ghi âm trong phòng ngủ con gái thu lại các cuộc trò chuyện với chồng sắp cưới Sam Asghari và hai con trai Sean Preston (16 tuổi), Jayden James (15 tuổi) với chồng cũ Kevin Federline.

Ebadi còn nói Vlasov cho biết ông Jamie lấy được số điện thoại riêng của mẹ Britney và những người khác, bao gồm cả nhân viên mát xa của Britney, để xác định xem họ có nói chuyện với giới truyền thông hay không.

Vlasov cũng tiết lộ rằng đã lấy định vị GPS để thu được vị trí của một số người nhất định, bao gồm cả “những mối quan hệ lãng mạn trước đây” của Britney để giám sát.

Quyền giám hộ Britney Spears chấm dứt vào ngày 12.11.2021, 5 tháng sau khi nữ ca sĩ nói rõ trong phiên tòa rằng cô muốn chuyện đó kết thúc.