Cuộc chiến rating giữa ‘điên nữ’ Seo Ye Ji và đàn chị Seo Hyun Jin

Đường đua phim Hàn tháng 6 trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với sự trở lại của hai mỹ nhân họ Seo đình đám trong làng giải trí xứ kim chi - Seo Ye Ji và Seo Hyun Jin. Nếu nàng “điên nữ” sang chảnh đánh dấu màn tái xuất sau hai năm vắng bóng bằng tác phẩm về đề tài trả thù mang tên Eve: Thiên nga bóng đêm, thì “chị đẹp” Seo Hyun Jin cũng không kém cạnh khi trở lại với một hình ảnh trưởng thành và gai góc hơn trong Why her? - Tại sao lại là Oh Soo Jae.

Eve: Thiên nga bóng đêm

Eve: Thiên nga bóng đêm là tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Park Bong Sub - người làm nên thành công của bộ phim đình đám Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì. Sở hữu dàn diễn viên thực lực nổi tiếng như Seo Ye Ji, Lee Sang Yeob, Park Byung Eun, Yoo Sun... phim có nội dung xoay quanh “thiên nga làng múa" Lee Rael - người đứng sau thao túng vụ kiện ly hôn trị giá hơn 2.000 tỉ won (xấp xỉ 37.000 tỉ đồng) của gia đình tài phiệt nhà họ Kang. Để trả thù những kẻ có tiền, có quyền khiến gia đình cô tan nát, Lee Rael đã lên kế hoạch suốt 13 năm trời.

Nữ diễn viên Điên thì có sao Seo Ye Ji đảm nhận vai Lee Rael - trung tâm của vụ ly hôn nghìn tỉ. Sau cái chết thương tâm của bố trong quá khứ, cô dần trở thành một người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn. Lee Rael ấp ủ kế hoạch trả thù trong một thời gian dài nhằm hủy hoại hoàn toàn giới thượng lưu vốn xa hoa nhưng đầy hiểm ác.

Trợ thủ đắc lực của Lee Rael là chàng luật sư nhân quyền Seo Eun Pyeong do Lee Sang Yeob thủ vai. Anh xuất thân là trẻ mồ côi được gia đình Rael nuôi dưỡng. Chứng kiến tấn bi kịch thảm khốc của gia đình bạn, Eun Pyeong quyết tâm trở thành người thật sự quyền lực để bảo vệ những người mình yêu thương.

Mặt khác, nam diễn viên Park Byung Eun sẽ hóa thân vào nhân vật chủ tịch tập đoàn LY - Kang Yoon Gyeom, người lật đổ cả anh trai để lên nắm quyền thừa kế. Kang Yoon Gyeom yêu tha thiết Lee Rael, bất chấp việc đã có vợ con. Một kẻ điên trên thương trường lại sẵn sàng trả cái giá đắt để có được người tình, dù bị lợi dụng tình cảm nhưng anh vẫn quyết định bước vào mối quan hệ nguy hiểm này.





Why her? - Tại sao lại là Oh Soo Jae

Cùng khai thác về những mặt tối của giới thượng lưu cao sang nhưng Why her? - Tại sao lại là Oh Soo Jae của Seo Hyun Jin lại đào sâu về vấn đề luật pháp hơn là việc trả thù cá nhân như Eve: Thiên nga bóng đêm.

Why her? - Tại sao lại là Oh Soo Jae là câu chuyện kịch tính về Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin), nữ luật sư tài năng trẻ tuổi nhất của công ty luật số 1 tại Hàn Quốc - TK. Để leo lên vị trí dẫn đầu, cô đã phải đánh đổi lương tâm nghề nghiệp và đặt cược mạng sống vào nguy hiểm. Không ai biết Oh Soo Jae đang toan tính điều gì cho đến khi cô bị đẩy đến làm trợ giảng cho một trường đại học luật, các âm mưu mới dần được phơi bày.

Tại trường luật danh giá, Oh Soo Jae gặp lại Gong Chan (Hwang In Yeop thủ vai) - một sinh viên trải qua quá khứ đau buồn khi cố giúp đỡ người khác. Mối duyên gặp gỡ trong quá khứ đã khiến Gong Chan thầm yêu mến Oh Soo Jae. Dù cô có thay đổi và bị nhiều người ganh ghét thì Gong Chan vẫn chọn cách bảo vệ và đứng về phía cô.

Với màn tái xuất lần này, Seo Hyun Jin chọn cho mình một hình ảnh có phần u tối hơn những tuyến nhân vật ngọt ngào trước đây. Từ tạo hình cho đến các bức ảnh quảng bá của cô trong phim đều rất trưởng thành và lạnh lùng. Sự bí ẩn của nhân vật Oh Soo Jae đã giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Việc hai mỹ nhân họ Seo cùng lúc trở lại màn ảnh nhỏ vào tháng 6 khiến đường đua phim Hàn mùa hè này trở nên vô cùng gây cấn. Cả hai bộ phim sẽ cùng phát sóng song song trên ứng dụng VieON từ thứ tư đến thứ bảy hàng tuần. Eve: Thiên nga bóng đêm chính thức trình làng từ ngày 1.6 và Why her? - Tại sao lại là Oh Soo Jae sẽ ra mắt muộn hơn vào ngày 3.6.