Cuộc chơi AI thay đổi: Galaxy A56 5G mang AI xuống tầm giá 10 triệu đồng

Bước vào cuộc chơi AI mà không quá tốn kém

Phân khúc smartphone khoảng 10 triệu đồng tại Việt Nam đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, khi các thương hiệu đều tung ra những model cấu hình cao, camera nhiều "chấm" và pin lớn. Nhưng trong cuộc đua đó, không phải chiếc máy nào cũng có thể tạo sự khác biệt rõ ràng về trải nghiệm.

Galaxy A56 5G của Samsung đã chọn một hướng đi khác: thay vì chạy đua thông số thuần túy, hãng mang hàng loạt tính năng AI vốn chỉ thấy trên flagship xuống tầm giá phổ thông, khiến đối thủ phải dè chừng. Đây không chỉ là bước đi chiến lược của Samsung để tiếp cận Gen Z, nhóm khách hàng yêu sáng tạo và tiện lợi mà còn là minh chứng cho việc AI đang trở thành yếu tố quyết định trong lựa chọn smartphone.

Khoanh tròn để tìm kiếm, khác biệt từ sự liền mạch

Khoanh tròn để tìm kiếm - Circle to Search là ví dụ điển hình cho "flagship feature" được mang xuống Galaxy A56 5G. Thay vì phải chụp màn hình, mở Google Lens rồi tải ảnh lên, người dùng chỉ cần giữ nút home hoặc thanh điều hướng, khoanh tròn bất kỳ nội dung nào trên màn hình và lập tức nhận kết quả tìm kiếm. Từ việc nhìn thấy một món đồ trên TikTok, một địa danh lạ trong vlog du lịch, hay một nhân vật trong bộ phim đang xem, tất cả đều có thể được giải đáp trong vài giây.

Điểm khiến Circle to Search trên Galaxy A56 5G nổi bật hơn là khả năng tích hợp sâu vào One UI 7, giúp thao tác mượt và nhanh hơn, không ngắt quãng trải nghiệm. Đặc biệt, khi kết hợp với các tính năng AI khác, ví dụ tra cứu thông tin rồi gửi ngay vào Gemini Live để phân tích sâu hơn, A56 5G mang lại cảm giác đây là một công cụ liền mạch, chứ không chỉ là tiện ích rời rạc.

Bộ tứ AI sáng tạo: từ xử lý ảnh, video đến tạo phong cách cá nhân

Ngoài Circle to Search, Galaxy A56 5G còn sở hữu một loạt công cụ AI hữu ích cho cả nhiếp ảnh và quay dựng video. Best Face tự động chọn khoảnh khắc đẹp nhất cho từng người trong ảnh nhóm, giải quyết tình huống "ai đó nhắm mắt" vốn rất phổ biến khi chụp đông người. Object Eraser giúp xóa gọn những vật thể thừa khỏi ảnh mà không để lại dấu vết, đặc biệt hữu ích khi chụp ở nơi đông đúc hoặc bối cảnh không mong muốn.

Auto Trim hỗ trợ cắt nhanh những đoạn video rung lắc hoặc dư thừa, tạo bản ngắn gọn sẵn sàng để chia sẻ, rất hợp với các clip TikTok hay Reels. Create Filter lại phục vụ nhu cầu thể hiện cá tính khi cho phép tạo bộ lọc màu từ bất kỳ bức ảnh ưa thích nào, giữ sự đồng nhất màu sắc cho toàn bộ feed Instagram. Các tính năng này đều có điểm chung: tích hợp sẵn, tối ưu hiệu suất xử lý trên máy, không yêu cầu cài app bên thứ ba, nhờ đó tiết kiệm thời gian và bộ nhớ, đồng thời đảm bảo chất lượng đồng đều hơn so với việc dùng phần mềm bên ngoài.

Gemini Live – trợ lý AI trò chuyện hiểu tiếng Việt và kết nối liền mạch

Nếu Circle to Search là "đôi mắt" tìm kiếm của Galaxy A56 5G, thì Gemini Live có thể coi là "bộ não" hội thoại thông minh. Đây là phiên bản AI trò chuyện mới của Google, cho phép đặt câu hỏi tự nhiên, yêu cầu gợi ý nội dung, dịch thuật, thậm chí mô phỏng hội thoại đa ngữ. Về lý thuyết, nhiều điện thoại Android cũng có thể cài Gemini Live, nhưng trên Galaxy A56 5G, trải nghiệm được nâng tầm nhờ khả năng gọi nhanh từ giao diện One UI 7, micro và bộ xử lý giọng nói tối ưu giúp nhận diện tiếng Việt rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn, và đặc biệt là sự kết hợp mượt với các tính năng AI sẵn có.

Ví dụ, sau khi khoanh tròn tìm kiếm hình ảnh bằng Circle to Search, người dùng có thể gửi ngay nội dung đó vào Gemini Live để yêu cầu phân tích chi tiết hơn hoặc gợi ý liên quan. Thêm vào đó, lớp bảo mật Samsung Knox bảo vệ dữ liệu trò chuyện, giúp người dùng yên tâm khi khai thác AI cho học tập, công việc hoặc ý tưởng sáng tạo cá nhân.

Sự kết hợp của phần mềm, bảo mật và hệ sinh thái

Điều khiến Galaxy A56 5G thật sự nổi bật không chỉ là việc liệt kê tính năng AI, mà là cách chúng hoạt động liền mạch bên trong hệ điều hành, được hỗ trợ bởi One UI 7 và lớp bảo mật Knox. Các thao tác tìm kiếm, chỉnh ảnh, tạo video, trò chuyện AI… đều diễn ra trong cùng một môi trường, hạn chế tối đa việc phải chuyển đổi app hoặc mất dữ liệu giữa chừng. Với người dùng đã có các thiết bị khác trong hệ sinh thái Samsung như Galaxy Buds hay Galaxy Watch, khả năng đồng bộ này còn được mở rộng: nhận gợi ý từ Gemini Live qua tai nghe, xem thông tin tìm kiếm trên đồng hồ, hoặc gửi nhanh ảnh đã chỉnh bằng Object Eraser sang tablet để tiếp tục làm việc.

Đây là trải nghiệm nổi trội của sản phẩm bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Khi smartphone tầm trung có thể làm được những việc từng là đặc quyền của flagship, Galaxy A56 5G trở thành minh chứng rõ ràng rằng cuộc chơi AI trên di động không còn giới hạn trong phân khúc cao cấp, và đó chính là điều khiến các đối thủ phải ước ao.