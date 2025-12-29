Cuộc chơi khác của Samsung: Khi trải nghiệm kết nối quan trọng hơn từng món phần cứng

Buổi sáng, điện thoại đánh thức bạn. Trong lúc bạn còn ngái ngủ, điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ, TV ngoài phòng khách gợi ý bản tin quen thuộc, robot hút bụi bắt đầu làm việc khi cửa nhà khép lại. Không có thiết bị nào "lên tiếng" mình là trung tâm, nhưng mọi thứ vận hành như thể đã hiểu bạn từ trước. Đó là cách Samsung đang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ sống cùng người dùng, nơi các thiết bị kết nối với nhau để tạo nên trải nghiệm liền mạch, thay vì tồn tại như những món đồ công nghệ rời rạc.

SmartThings và bước chuyển từ thiết bị sang trải nghiệm

Trung tâm của chiến lược này là SmartThings, nền tảng kết nối được Samsung phát triển trong nhiều năm nhưng chỉ thực sự bộc lộ vai trò chiến lược khi hệ sinh thái đủ lớn. SmartThings hiện kết nối hàng trăm triệu thiết bị trên toàn cầu, không chỉ bao gồm sản phẩm của Samsung mà còn của rất nhiều đối tác bên thứ ba. Con số này phản ánh một thực tế quan trọng: SmartThings không còn là một ứng dụng điều khiển đơn thuần, mà đã trở thành lớp nền cho trải nghiệm nhà thông minh.

Một điểm then chốt trong chiến lược của Samsung là cách họ kết nối hai mảng từng tách rời: TV - gia dụng và di động - thiết bị đeo. Trước đây, TV phục vụ giải trí tại gia, còn smartphone - với các dòng Galaxy S và Galaxy Z - là trung tâm của thế giới di động cá nhân. Giờ đây, smartphone trở thành "chìa khóa nhận diện" cho toàn bộ hệ sinh thái.

Điện thoại Galaxy Z Fold7 với màn hình lớn có thể kết hợp cùng đồng hồ thông minh để thu thập thói quen sinh hoạt hay trạng thái vận động, từ đó kích hoạt các kịch bản SmartThings trong không gian sống. TV, điều hòa, tủ lạnh hay robot hút bụi trở thành những điểm tiếp xúc cố định, phản hồi theo ngữ cảnh được thiết lập từ thiết bị di động.

Màn hình lớn của Galaxy Z Fold7 giúp trải nghiệm hệ sinh thái Smarthings trở nên tuyệt vời hơn

Khi mọi thứ vận hành trên cùng một nền tảng, TV có thể gợi ý nội dung theo thời điểm trong ngày, điều hòa tự điều chỉnh theo lịch sinh hoạt, còn các thiết bị Galaxy như Z Fold7, Z Flip7 hay S25 Ultra đóng vai trò bảng điều khiển, nơi người dùng theo dõi và tinh chỉnh toàn bộ trải nghiệm.

Trải nghiệm liền mạch và niềm tin dài hạn

Kết nối nhiều thiết bị mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để hệ sinh thái thực sự sống cùng người dùng là cảm giác liền mạch và sự tin tưởng dài hạn. Samsung giải quyết bài toán này bằng cách thống nhất trải nghiệm phần mềm thông qua One UI, ngôn ngữ giao diện được mở rộng từ điện thoại sang TV và các thiết bị thông minh khác.

Khi người dùng chuyển từ smartphone sang TV hay bảng điều khiển nhà thông minh, họ không phải làm quen lại từ đầu. Các thao tác, biểu tượng và logic điều khiển có sự nhất quán, giúp giảm ma sát trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, Samsung cũng đưa ra các cam kết cập nhật phần mềm dài hạn cho nhiều dòng thiết bị, bao gồm cả gia dụng thông minh. Điều này mang ý nghĩa lớn về mặt tâm lý. Người dùng không còn cảm giác mua một thiết bị rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, mà cảm thấy mình đang đầu tư vào một hệ sinh thái có khả năng phát triển theo thời gian.

Chiến lược hệ sinh thái chỉ có giá trị khi được phản ánh bằng kết quả thị trường. Trong nhiều năm liên tiếp, Samsung giữ vị trí top đầu toàn cầu ở mảng TV, với thị phần lớn trong các phân khúc cao cấp như QLED và Neo QLED.

Ở mảng di động, Galaxy S và các dòng gập duy trì được tập người dùng trung thành, đóng vai trò cánh cửa đưa người dùng bước vào hệ sinh thái. Mảng gia dụng thông minh cũng ghi nhận sự gia tăng về số lượng thiết bị kết nối, cho thấy người dùng không chỉ mua từng món rời rạc mà đang mở rộng dần mạng lưới thiết bị trong nhà. Khi đặt các mảnh ghép này cạnh nhau, có thể thấy Samsung đang sở hữu đồng thời ba yếu tố quan trọng: thị phần phần cứng lớn, nền tảng kết nối quy mô toàn cầu và khả năng tích hợp trải nghiệm xuyên thiết bị. Đây là lợi thế mà khó có hãng công nghệ tiêu dùng có thể đạt được cùng lúc.

Từ sở hữu thiết bị đến sống trong hệ sinh thái

Điểm đáng chú ý nhất của chiến lược này nằm ở sự thay đổi trong cách người dùng cảm nhận công nghệ. Smartphone, TV hay máy giặt không còn được nhìn nhận như những thiết bị độc lập với vòng đời riêng, mà trở thành các mảnh ghép trong một không gian sống số thống nhất. Trong đó, điện thoại Galaxy giữ vai trò kết nối, là thiết bị theo sát người dùng suốt cả ngày và liên tục "truyền ngữ cảnh" cho hệ sinh thái vận hành.

Với smartphone trong tay, người dùng có thể bắt đầu xem một bộ phim trên TV, tiếp tục trên điện thoại khi rời phòng khách, kiểm tra trạng thái ngôi nhà từ xa, rồi quay lại không gian quen thuộc mà không có cảm giác bị ngắt quãng. Điện thoại không chỉ là thiết bị điều khiển, mà là điểm chạm cá nhân hóa, nơi mọi trải nghiệm được gom lại: từ giải trí, công việc, giao tiếp cho đến quản lý không gian sống.

Các dòng Galaxy cao cấp, đặc biệt là Galaxy S25 Ultra và Galaxy Z Fold7, cho thấy rõ định hướng này khi không chạy đua đơn thuần về cấu hình, mà mở rộng vai trò của smartphone thành "bảng điều khiển di động" cho toàn bộ hệ sinh thái. Màn hình lớn, khả năng đa nhiệm và sự liền mạch của One UI giúp điện thoại trở thành cầu nối tự nhiên giữa thế giới di động cá nhân và không gian sống cố định.