Cuộc đấu giành quyền lực lan rộng tại Mỹ

Tại Texas, các nghị viện Dân chủ tiếp tục vắng mặt để ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu về bản đồ bầu cử mới do đảng Cộng hòa đề xuất, theo AP ngày 8.8. Để duy trì sự vắng mặt chiến thuật kéo dài, các nghị viên Dân chủ đã kêu gọi quyên góp tài chính từ công chúng nhằm trang trải chi phí sinh hoạt, đi lại và hoạt động chính trị trong thời gian không có mặt tại nghị viện. Họ cũng đối diện với mức phạt nặng nề 500 USD cho mỗi ngày vắng mặt của từng cá nhân.

Một điểm bỏ phiếu ở Texas trong cuộc bầu cử ở địa phương hồi tháng 3 Ảnh: Reuters

Việc thay đổi bản đồ lần này tại Texas là động thái gây tranh cãi vì diễn ra giữa kỳ, thay vì theo chu kỳ 10 năm sau điều tra dân số. Dù bản đồ hiện hành được thông qua năm 2021 và đã giúp đảng Cộng hòa giành 25/38 ghế Hạ viện Mỹ phân bổ cho Texas, Tổng thống Donald Trump vẫn thúc đẩy tái phân chia nhằm giành thêm lợi thế. Nhà lãnh đạo lấy California ra làm ví dụ, cho rằng tiểu bang này có bản đồ bầu cử có lợi rõ ràng cho đảng Dân chủ, dẫn đến đảng Cộng hòa chỉ giữ được 11/52 ghế Hạ viện được phân bổ. Trả lời phỏng vấn CNBC mới đây, ông Trump nói rằng đảng Cộng hòa "xứng đáng có thêm 5 ghế" tại Texas.

Vì sao thống đốc Texas ra lệnh bắt các nghị sĩ đảng Dân chủ?

Bên cạnh đó, ông Trump đã cử Phó tổng thống J.D. Vance đến bang Indiana để vận động chính quyền và cơ quan lập pháp bang này vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa. Phát biểu tại một sự kiện ở TP.Indianapolis (bang Indiana) ngày 7.8, ông Vance nhấn mạnh rằng "Indiana không thể đứng ngoài khi các bang như California đang tận dụng tối đa luật để bảo vệ quyền lợi đảng phái".

Tại Florida, Chủ tịch Hạ viện bang Daniel Perez cũng đã lên tiếng đồng ý tham gia chiến dịch tái phân chia bản đồ theo lời kêu gọi của ông Trump, cho thấy một mặt trận rộng khắp đang hình thành giữa các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát nhằm củng cố quyền lực tại Hạ viện Mỹ. Trong khi đó, các tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát như California hay New York cũng sẵn sàng có hành động tương tự để đáp trả.

Ngày 7.8, ông Trump còn yêu cầu tổ chức lại cuộc điều tra dân số, với mục tiêu loại trừ những người nhập cư bất hợp pháp khỏi thống kê dân số chính thức, số liệu được sử dụng để phân bổ ghế Hạ viện cũng như ngân sách liên bang. Nỗ lực tương tự trước đây của ông Trump đã bị tòa án cản trở, theo Reuters.

Với các diễn biến căng thẳng này, cuộc đấu về bản đồ bầu cử không chỉ là vấn đề nội bộ Texas, mà đã trở thành một trận chiến quốc gia có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân quyền lực tại Hạ viện Mỹ sắp tới.