Cuộc đấu 'xanh - đỏ' gay cấn tại Mỹ

Sau khi Thượng viện tiểu bang thông qua, dự luật sẽ được Thống đốc Greg Abbott ký ban hành. Đảng Cộng hòa hiện nắm thế đa số mong manh tại Hạ viện liên bang Mỹ và muốn duy trì, thậm chí gia tăng số ghế khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào năm sau. Để đạt được mục tiêu này, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy Texas thông qua bản đồ mới nhằm giành thêm 5 ghế từ đảng Dân chủ.

Các nghị viên Dân chủ (trái) và đảng Cộng hòa (phải) tại Hạ viện bang Texas ngày 20.8 ẢNH: REUTERS

Việc vẽ lại bản đồ lần này càng gây tranh cãi hơn khi nó diễn ra dù chưa đến thời hạn. Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ khởi kiện vì cho rằng bản đồ mới khiến quyền bỏ phiếu của các cộng đồng sắc tộc thiểu số bị giảm đi, vi phạm một luật liên bang về quyền này. Tại nhiều tiểu bang, giới nghị sĩ đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa vẫn tận dụng ưu thế đa số về ranh giới khu vực bầu cử để có lợi cho đảng mình. Tại bang Illinois, dù cựu Phó tổng thống Kamala Harris chỉ có 54% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nhưng đảng Dân chủ, nhờ thủ thuật này, đã giành 14/17 ghế tại Hạ viện Mỹ, theo CNN.

Trước đó, hàng chục nghị viên đảng Dân chủ tại bang Texas đã chạy sang các bang khác để ngăn lần bỏ phiếu đầu tiên. Sau khoảng 2 tuần, họ quyết định trở về vì cho rằng đã thuyết phục được các tiểu bang "xanh" (do đảng Dân chủ chiếm lợi thế) có hành động đáp trả đảng Cộng hòa tại Texas.

Theo Reuters, Thống đốc Gavin Newsom và các đồng minh đảng Dân chủ tại cơ quan lập pháp bang đang đặt mục tiêu thông qua bản đồ mới nhằm giành lại 5 ghế tại Hạ viện Mỹ. Sau đó, cử tri California sẽ quyết định trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt vào ngày 4.11. Nếu được thông qua, bản đồ tại California chỉ có hiệu lực nếu Texas hoặc bang "đỏ" khác triển khai thành công bản đồ của họ. Cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ kế hoạch của ông Newsom là "thông minh và có chừng mực".

Phe Dân chủ hôm 20.8 cũng giành một thắng lợi khi Tòa án Tối cao California bác bỏ đơn kiến nghị khẩn cấp của một nhóm nghị viên Cộng hòa nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu cho kế hoạch của ông Newsom trong 30 ngày.

California và Texas là hai tiểu bang đông dân nhất tại Mỹ và được phân bổ số ghế Hạ viện nhiều nhất, lần lượt 52 và 38 ghế. Cuộc đấu tại hai bang này được dự báo chỉ là khởi đầu khi các tiểu bang màu đỏ khác như Ohio, Florida, Indiana và Missouri cũng đang xúc tiến hoặc cân nhắc việc vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử, tương tự các bang "xanh" như Maryland và Illinois.



