Cuộc đối chất ‘ngược chiều’ giữa 2 cựu công an về phi vụ chạy án 61 tỉ

Sáng 13.7, trong phiên tòa xét xử đại án “chuyến bay giải cứu”, hội đồng xét xử (HĐXX) cho đối chất lời khai giữa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội) và bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, điều tra viên chính thụ lý vụ án).



Bị cáo Hoàng Văn Hưng (trái) và Nguyễn Anh Tuấn được dẫn giải tới tòa TRẦN PHAN

“Viện kiểm sát chỉ cần đưa ra một chứng cứ, bị cáo sẵn sàng nhận tội”

Trước đó, khi trả lời HĐXX, ông Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận vai trò môi giới, kết nối cho Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky) gặp gỡ Hoàng Văn Hưng, để Hưng giúp “chạy án” cho Hằng và Lê Hồng Sơn (cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky).

Ông Tuấn khẳng định, Hưng hướng dẫn Hằng viết các bản tường trình, nhiều lần yêu cầu Hằng đưa tiền để lo lót cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Những lần đưa tiền, Hằng đều thông qua ông Tuấn, ông Tuấn nhận rồi chuyển cho Hưng.

Tổng số tiền ông Tuấn nhận từ Hằng, theo lời xác nhận của ông Tuấn, là 2,65 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng). Trong đó, ông Tuấn chuyển cho Hưng 2,2 triệu USD, phần còn lại ông Tuấn giữ lại vì liên quan đến việc góp vốn mua đất giữa ông và Hằng.

Ngược lại với ông Tuấn, trong phần thẩm vấn đối với mình, Hoàng Văn Hưng khẳng định bị truy tố oan, đồng thời bác bỏ hầu hết lời khai của cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Hưng khai rằng quen biết ông Tuấn từ cuối năm 2021, hai bên không làm ăn kinh doanh gì, nhưng có phối hợp giải quyết nhiều việc, trong đó có việc của Hằng và Sơn.

Bị cáo này xác nhận gặp Hằng tại nhà riêng của ông Tuấn khoảng 4 lần. Khi gặp, Hằng trình bày về Công ty Bluesky có liên quan đến các chuyến bay đưa công dân về nước, nói rằng muốn ra tự thú nhưng còn lo lắng quá. Hưng thấy vậy đã động viên Hằng ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Dù vậy, Hưng khẳng định không hướng dẫn Hằng viết các bản tự khai, không bao giờ đưa ra đề nghị chi tiền vì không có lý do gì để làm việc này cả.

Đại diện viện kiểm sát hỏi Hưng vì sao chỉ trong thời ngắn, Hưng và ông Tuấn có tới 400 cuộc điện thoại, trong đó có những cuộc lúc 00 giờ, ngay sau khi Lê Hồng Sơn bị bắt. Hưng phản bác, nói rằng 400 cuộc điện thoại này không phải cuộc nào cũng kết nối, vì rất nhiều cuộc bị lỡ.

Kiểm sát viên nhận định nếu quan hệ chỉ đơn thuần như Hưng khai thì không thể có tới 400 cuộc gọi như đã nêu. Hưng cho rằng nói KSV như vậy là áp đặt, “viện kiểm sát chỉ cần đưa ra một chứng cứ, bị cáo sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm, hình phạt”.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng trả lời HĐXX trong phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" TRẦN PHAN

Người khẳng định đã đưa tiền, người nói không nhận đồng nào

Vẫn trong phần thẩm vấn vụ án "chuyến bay giải cứu", chủ tọa nhắc lại thời điểm Hoàng Văn Hưng chuyển công tác, hỏi Hưng đã trao đổi những gì với ông Tuấn và Hằng. Hưng cho hay không hề hỏi ông Tuấn hoặc Hằng rằng “có quyết tâm cứu Sơn không”, cũng không nói với ông Tuấn mình vẫn là điều tra viên thụ lý chính vụ án.

Chủ tọa cũng hỏi Hưng về những lần ông Tuấn đưa tiền cho Hưng theo lời khai của ông Tuấn. Hưng một mực phản đối, nói chưa bao giờ nhận khoản tiền nào từ ông Tuấn.

Đáng chú ý, theo lời khai của cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, tháng 12.2022, ông có nhờ người chuyển cho Hưng một chiếc vali với mã số “104”, bên trong chứa 450.000 USD, là tiền Hằng gửi cho Hưng để “chạy án” theo yêu cầu của Hưng.

Cũng giống trước đó, Hưng vẫn cương quyết phủ nhận. Hưng xác nhận có nhận chiếc vali từ ông Tuấn, nhưng vali này không có mã số, bên trong chỉ chứa 4 chai rượu vang chứ không hề có tiền. Số rượu này là ông Tuấn tặng cho Hưng, để Hưng cảm ơn các bác sĩ đã chữa trị Covid-19 cho Hưng.

Do Hưng không thừa nhận hành vi, HĐXX gọi ông Tuấn lên đối chất. Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội giữ nguyên lời khai, cho rằng Hưng trả lời không chính xác. Tổng số tiền ông Tuấn nhận từ Hằng là 2,65 triệu USD, ông đã chuyển cho Hưng 2,2 triệu USD.

Tương tự, khi được gọi lên đối chất, Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng khẳng định lời khai của ông Tuấn là chính xác. Hằng khẳng định Hưng nhiều lần yêu cầu mình phải chi tiền để lo lót, có lần Hằng đã đưa tiền rồi mà Hưng vẫn nói “kiểm sát viên chê ít” nên phải đưa thêm. Chưa kể, khi đưa tiền cho Hưng, ông Tuấn đề gọi điện để Hằng nói chuyện với Hưng, xác nhận về việc giao dịch đã hoàn tất…