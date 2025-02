Ngày 16.2, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Sae Ron được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Sự ra đi của cô khiến nhiều người tiếc nuối cho một "thần đồng diễn xuất" khi cô chỉ mới 25 tuổi.

Theo Dispatch, vào khoảng 5 giờ chiều 16.2, một người bạn của Kim Sae Ron đã phát hiện nữ diễn viên bất tỉnh tại nhà riêng và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định Kim Sae Ron đã qua đời.

Kim Sae Ron mất khi mới 25 tuổi ẢNH: INSTAGRAM KIM SAE RON

Chia sẻ với truyền thông, phía cảnh sát cho biết họ không thể tiết lộ các chi tiết như liệu Kim Sae Ron có để lại di chúc hay không cũng như về hoàn cảnh tử vong cụ thể của cô. Cảnh sát cũng tiết lộ hiện trường không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Cảnh sát đang có kế hoạch điều tra vụ việc dựa trên lời khai của cá nhân tìm thấy thi thể đầu tiên và những người thân nữ diễn viên.

Sinh năm 2000, Sae Ron tỏa sáng từ nhỏ, được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất" Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi, cô hóa thân nhiều nhân vật có số phận bi đát, tâm lý phức tạp. Phim đầu tay của Sae Ron là A Brand New Life (Một cuộc sống mới), với vai cô bé chín tuổi bị bố bỏ rơi ở một trại trẻ mồ côi, học cách dần thích nghi cuộc sống mới. Tác phẩm đoạt giải Phim châu Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 22. Nhờ vai diễn, cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trẻ nhất được dự Liên hoan phim Cannes.

Cuộc đời đầy bi kịch của ‘Thần đồng diễn xuất’ Kim Sae Ron

Một năm sau, cô tham gia The Man from Nowhere (Người vô danh tính) cùng tài tử Won Bin. Phim đạt doanh thu 43 triệu USD.

Ở tuổi 14, Kim Sae Ron thắng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng Xanh năm 2014, nhờ phim A Girl at My Door (Cô bé nhà bên). Cô trở thành sao trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi ảnh hậu ở lễ trao giải Beaksang. Bộ phim cũng đưa cô trở lại Liên hoan phim Cannes lần thứ hai.

Cô từng đóng một lúc hai nhân vật trong phim The Neighbor. Ở phim Barbie nói về nạn mua bán trẻ em, cô diễn cùng em gái Ah Ron. Trong 13 năm (2009-2022), cô đóng 10 phim điện ảnh, gần 30 phim truyền hình.