Cuộc đời minh tinh Audrey Hepburn thay đổi hoàn toàn sau khi đóng bộ phim này

Năm 1953, bộ phim Roman Holiday đã đưa Audrey Hepburn, một cựu vũ công sinh ra tại Bỉ, khi ấy mới 24 tuổi, đến với khán giả toàn thế giới. Tác phẩm hài lãng mạn có sự góp mặt của tài tử Gregory Peck nhanh chóng gặt hái thành công vang dội, mang về cho Audrey Hepburn giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn hướng đi trong cuộc đời bà.

Audrey Hepburn là một trong những minh tinh huyền thoại của Hollywood. Sinh ra tại Bỉ và từng theo đuổi nghệ thuật múa chuyên nghiệp, bà ghi dấu ấn với vẻ đẹp cổ điển, phong thái thanh lịch Ảnh: AP

Đối với minh tinh sinh năm 1929, tất cả những thành công ấy đều nằm ngoài sức tưởng tượng. "Tôi từng tham gia một vài bộ phim, nhưng chỉ để kiếm thêm chút tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là sự nghiệp của mình", Audrey Hepburn kể lại trong một cuộc phỏng vấn.

Vẻ đẹp khác biệt giúp Audrey Hepburn chinh phục Hollywood

Cơ hội đến với Audrey Hepburn khi một giám đốc tuyển chọn diễn viên nhìn thấy bà biểu diễn trong vở kịch Gigi trên sân khấu Broadway và đề nghị bà thử vai Công chúa Ann trong Roman Holiday. Đây được xem là vai diễn đặc biệt phù hợp với nữ diễn viên trẻ khi ấy. "Trong phần lớn thời niên thiếu, Audrey lớn lên giữa tầng lớp quý tộc Hà Lan. Vì vậy, từ diễn xuất, cách thoại cho đến phong thái của cô ấy đều toát lên sự thanh tao chân thực", Robert Matzen, tác giả hai cuốn sách Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II và Warrior: Audrey Hepburn, nhận xét.

Không chỉ sở hữu phong thái thanh lịch, Audrey Hepburn còn có những nét tương đồng với nhân vật Công chúa Ann khi vẫn giữ sự ngây thơ và có phần non nớt trước thế giới bên ngoài. "Tôi được nuôi dạy theo phong cách rất châu Âu và có lẽ điều đó khiến tôi toát lên vẻ hơi khuôn phép. Khi ấy, cách cư xử của tôi vẫn còn rất trẻ con", bà từng chia sẻ.

Ngoại hình của Audrey Hepburn cũng tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với những minh tinh Hollywood cùng thời. Với đôi mắt to, sự ngây thơ và vóc dáng thanh mảnh, bà không mang vẻ đẹp bốc lửa theo những tiêu chuẩn thịnh hành lúc bấy giờ. Đạo diễn William Wyler đặc biệt yêu thích nét khác biệt này, bởi Audrey Hepburn gần như đối lập hoàn toàn với biểu tượng gợi cảm như Marilyn Monroe. "Cô ấy không sở hữu những đường cong quyến rũ, thậm chí ở một số khía cạnh còn mang vẻ đẹp phi giới tính. Không có ai giống cô ấy", Robert Matzen nhận định.

Ngày 27.8.1953, Roman Holiday chính thức công chiếu tại New York (Mỹ) và ngay lập tức trở thành một tác phẩm ăn khách. Thành công của bộ phim đưa Audrey Hepburn từ một gương mặt còn ít được biết đến trở thành ngôi sao được săn đón tại Hollywood. Bà nhanh chóng được giới truyền thông ví như "Greta Garbo mới", trong khi phụ nữ trên khắp thế giới bắt đầu học theo kiểu tóc và phong cách ăn mặc của nữ diễn viên.

Thành công của Roman Holiday không chỉ giúp Audrey Hepburn vụt sáng thành ngôi sao Hollywood mà còn mở ra cơ hội để bà chủ động lựa chọn những vai diễn phù hợp. Sau đó, nữ diễn viên liên tục nhận được những vai diễn lớn trong các tác phẩm kinh điển như Sabrina, Funny Face và Breakfast at Tiffany's. Dù bất ngờ trước danh tiếng đến quá nhanh, Audrey Hepburn đã sớm được những người đồng nghiệp đánh giá cao. Tài tử Gregory Peck từng khẳng định: "Tất cả chúng tôi đều biết rằng cô ấy sẽ sớm trở thành một ngôi sao lớn".