Cuộc đời mới của 'bom sex' Pamela Anderson ở tuổi U.60

Nữ diễn viên Pamela Anderson xuất hiện trong thiết kế áo khoác lụa cách điệu, chân váy cotton cùng áo khoác dáng dài Ảnh: Tory Burch

Không còn những lớp trang điểm dày cộm hay mái tóc tẩy trắng cứng nhắc, sự xuất hiện của Pamela Anderson tại show diễn Tory Burch trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York (NYFW) cho thấy cú chuyển mình ngoạn mục của cựu sao playboy.

Pamela Anderson phá vỡ định kiến

Giữa rừng ngôi sao lộng lẫy tại Sotheby's Breuer hôm 12.2 (giờ Mỹ), Pamela Anderson vẫn là tâm điểm của ống kính theo cách đặc biệt nhất. Theo Daily Mail, nữ diễn viên Baywatch tiếp tục theo đuổi phong cách "bare-faced" (mặt mộc), lựa chọn đã trở thành thương hiệu cá nhân của bà kể từ năm 2023.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám đa lĩnh vực như Tống Vũ Kỳ, Amanda Seyfried, Tessa Thompson, Pamela Anderson... Ảnh: Tory Burch

Tại hàng ghế đầu của Tory Burch, bà diện bộ trang phục thanh lịch nhưng tối giản: áo len xám cài cúc phối cùng chân váy xếp ly màu trắng kem, điểm xuyết bằng chiếc thắt lưng đen và áo khoác dáng dài màu nâu. Tuy nhiên, điểm nhấn khiến giới mộ điệu xôn xao chính là kiểu tóc mới. Pamela Anderson đã ra mắt phần tóc mái gợn sóng (blonde wavy bangs) với những lọn xoăn bồng bềnh tự nhiên.

Tạp chí Interview đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà tự tin lắc nhẹ mái tóc trước ống kính. Sự chuyển động của những lọn tóc không chỉ tôn lên gương mặt không trang điểm mà còn toát lên một tinh thần tự do, không bị gò bó bởi các tiêu chuẩn làm đẹp khắt khe của Hollywood. Sự kết hợp giữa mái tóc mái mới mẻ và làn da tự nhiên đã tạo nên hình ảnh Pamela Anderson hiện đại: tự tin, đẳng cấp và hoàn toàn làm chủ diện mạo của mình.

Cuộc đời của Pamela Anderson là hành trình dài từ một cô gái sexy trong mắt công chúng đến người phụ nữ tự do và thông tuệ Ảnh: Tory Burch

Những nỗi đau chôn giấu

Theo tờ The Guardian, trong suốt nhiều thập niên, Pamela Anderson bị đóng khung trong hình tượng "bom sex" với đôi môi đỏ mọng, lông mày lá liễu và những bộ bikini khoét cao. Bà là gương mặt quen thuộc trên các trang bìa tạp chí Playboy và là khao khát của hàng triệu đàn ông trên thế giới.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là cuộc đời đầy biến động. Cuốn hồi ký With Love, Pamela và bộ phim tài liệu trên Netflix đã tiết lộ những góc khuất về các mối quan hệ độc hại, sự cố lộ băng nhạy cảm và áp lực phải duy trì vẻ đẹp hoàn hảo trước công chúng. Tờ Vogue từng nhận định rằng, trong thời gian dài, hình ảnh của Pamela Anderson thuộc về công chúng hơn là chính bản thân bà. Bà bị biến thành một món hàng giải trí, một biểu tượng văn hóa đại chúng hơn là một con người với những cảm xúc riêng biệt.

Dự sự kiện cùng Pamela Anderson còn có đàn em đình đám Amanda Seyfried. Cô diện sơ mi ánh kim kết hợp chân váy dệt jacquard Ảnh: Tory Burch

Quyết định từ bỏ trang điểm của Pamela Anderson không phải là chiêu trò truyền thông nhất thời. Nó bắt nguồn từ một biến cố đau thương. Theo nguồn tin từ Elle, sau khi chuyên gia trang điểm thân thiết của bà là Alexis Vogel qua đời vì ung thư vú, Pamela Anderson cảm thấy việc tiếp tục trang điểm đậm mà không có Alexis là điều không còn ý nghĩa. Bà chia sẻ trên tờ Harper's Bazaar: "Tôi cảm thấy việc không trang điểm giống như một sự giải thoát. Tôi không còn muốn tham gia vào trò chơi của sự hoàn hảo nữa. Tôi muốn nhìn vào gương và thấy chính mình".

Hành động này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ trên toàn thế giới về việc chấp nhận sự lão hóa tự nhiên. Tại show Tory Burch năm 2026, sự xuất hiện của bà không chỉ là tham dự một sự kiện thời trang, mà còn là một tuyên ngôn về quyền lực của sự thật. Bà chứng minh rằng phụ nữ ở tuổi U.60 vẫn có thể rạng rỡ, thời thượng mà không cần đến sự hỗ trợ của các lớp kem nền hay phấn phủ.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi ngoại hình, Pamela Anderson còn được biết đến là nhà hoạt động tích cực vì quyền động vật. Theo PETA, bà đã dành nhiều năm để đấu tranh chống lại việc sử dụng lông thú trong thời trang. Sự gắn kết của bà với các thương hiệu như Tory Burch, những nhà mốt hướng tới sự thanh lịch bền vững, cho thấy sự đồng điệu trong tư duy sống.

Còn Tống Vũ Kỳ lựa chọn áo từ chất liệu viscose lạ mắt và chân váy dập nổ. Nữ thần tượng kết hợp túi xách Charlie da lộn cùng giày cao gót cổ điển, mang đến hình ảnh mềm mại nhưng vẫn hiện đại Ảnh: Tory Burch

Việc bà lựa chọn trang phục tối giản tại NYFW năm nay cũng phản ánh xu hướng "Quiet Luxury" (sang trọng thầm lặng). Thay vì những bộ cánh cắt xẻ táo bạo như trước đây, bà chọn những chất liệu cao cấp, đường cắt tinh tế để tôn lên khí chất của người phụ nữ đã trải qua đủ thăng trầm để hiểu rằng giá trị thật nằm ở bên trong.

Từ CNN đến The New York Times, đều đồng loạt ca ngợi diện mạo này. Họ gọi đó là "Kỷ nguyên của Pamela" (The Pamela Era), một kỷ nguyên mà sự tự tin và lòng tự trọng mới là thứ trang sức lộng lẫy nhất. Pamela Anderson của năm 2026 không còn là "bom sex" của bất kỳ ai, bà là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình: Pamela Anderson - người phụ nữ tự do.