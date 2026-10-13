Cuộc đua AI chủ quyền: Việt Nam đang ở đâu và lời giải từ các sản phẩm nội địa

Với Việt Nam, câu hỏi này đang trở nên cấp thiết hơn khi AI dần trở thành hạ tầng thiết yếu như điện hay internet. .Nếu Việt Nam muốn có tiếng nói trong cuộc chơi AI toàn cầu, câu hỏi đặt ra là: đã có một sản phẩm nội địa nào đủ đà tăng trưởng thực tế, đủ niềm tin từ người dùng và giới đầu tư, để bắt đầu nghĩ đến vai trò đó chưa?

AI Hay và con đường tiếp cận B2C: Khi ứng dụng bản địa làm chủ bài toán người dùng

Giữa bức tranh đó, AI Hay bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Ra đời năm 2022 với đội ngũ kỹ sư người Việt Nam từng tham gia xây dựng nhiều nền tảng số quy mô lớn trong nước, bao gồm một số tiến sĩ chuyên ngành AI làm việc tại Mỹ, AI Hay chính thức ra mắt ứng dụng vào tháng 6.2024 với tham vọng định hình lại cách người Việt tìm kiếm và chia sẻ tri thức. AI Hay là một ứng dụng hỏi đáp bằng AI tạo sinh, có dẫn nguồn, được thiết kế phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ Việt.

Ứng dụng AI Hay được sử dụng rộng rãi ẢNH: AI HAY

Khác với nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm AI Việt chỉ là những bản "bọc lại" (wrapper) đơn điệu từ API ngoại, AI Hay chọn hướng đi tập trung giải quyết triệt để nhu cầu người dùng bản địa. Là một ứng dụng hỏi đáp bằng AI tạo sinh (Generative AI), AI Hay được tối ưu hóa sâu cho ngôn ngữ, ngữ cảnh văn hóa và tâm lý trao đổi thông tin của người Việt. Mỗi câu trả lời do hệ thống đưa ra không chỉ dừng lại ở văn bản thuần túy mà luôn đi kèm trích dẫn nguồn rõ ràng, giúp tăng tính minh bạch và giảm thiểu tình trạng "ảo giác" vốn là điều gây lo ngại cho người dùng AI.

Điều khiến AI Hay khác biệt với nhiều startup AI khác không chỉ ở tốc độ tăng trưởng, mà ở việc tốc độ đó phản ánh vào hành vi sử dụng thực tế. Chỉ khoảng một năm sau khi ra mắt, ứng dụng đã đạt hơn 10 triệu lượt tải, xử lý hơn 100 triệu câu hỏi mỗi tháng, với đánh giá trung bình 4,7/5,0 từ hơn 300.000 người dùng, những con số này đã đưa AI Hay trở thành ứng dụng được tin tưởng trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Số liệu công bố gần đây nhất cho thấy lượt tải đã vượt 22 triệu.

Nhưng dữ liệu đáng chú ý nhất không nằm ở lượt tải, mà ở mức độ sử dụng thường xuyên (DAU/ MAU) mới là “thước đo vàng” quyết định sự sống còn của một ứng dụng. Theo báo cáo của Sensor Tower cho nửa đầu năm 2026, tại thị trường Việt Nam, AI Hay là một trong số ít ứng dụng AI nội địa vẫn giữ được vị trí trong nhóm dẫn đầu tại thị trường của mình. Đầu năm 2026, tổ chức StartupBlink cũng xếp AI Hay vào top 10 startup tại TP.HCM, đứng top đầu trong nhóm startup AI tại Việt Nam, thứ 6 khu vực Đông Nam Á.

Sức hút của AI Hay không chỉ dừng lại ở người dùng. Tiềm năng tăng trưởng của startup này đã thuyết phục được dòng vốn không chỉ trong nước mà từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương: tổng cộng hơn 18 triệu USD được huy động qua các vòng gọi vốn, với sự tham gia của các quỹ đầu tư đến từ Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Việc một sản phẩm do đội ngũ người Việt phát triển thuyết phục được dòng vốn đa dạng như vậy là tín hiệu cho thấy niềm tin vào AI Hay không chỉ đến từ thị trường trong nước, mà từ những tổ chức tài chính vốn đã quen thẩm định startup công nghệ ở quy mô khu vực.

Góc nhìn thực tế: AI Hay có phải là lời giải hoàn hảo cho AI chủ quyền?

Đứng ở góc độ phân tích khách quan, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận: Một ứng dụng di động nội địa có những thành tích cụ thể thành công như AI Hay chưa thể coi là toàn bộ câu chuyện của "AI chủ quyền".

Để có một nền “AI chủ quyền” đúng nghĩa, Việt Nam vẫn cần những hạ tầng tính toán lớn, những mô hình LLM nền tảng do người Việt tự huấn luyện từ gốc, cũng như hệ thống chính sách bảo hộ dữ liệu quốc gia vững chắc.

Ngoài ra, so sánh với các đế chế AI lớn trên thế giới, thì giới chuyên môn công nghệ kỳ vọng nhiều hơn ở một đại diện của Việt Nam như: bài toán mở rộng qua kết nối API. Đơn vị này cần sẵn sàng cung cấp các cổng kết nối API linh hoạt, ổn định và bảo mật để cộng đồng lập trình viên, các startup khác và các doanh nghiệp truyền thống có thể dễ dàng tích hợp "bộ não AI" đó vào hệ sinh thái phần mềm riêng của họ. Hay sự minh bạch về các bộ chỉ số Benchmark chuẩn mực

AI Hay, xét về mặt bản chất công nghệ, hiện đang hoạt động như một tầng ứng dụng xuất sắc, kết hợp với các kỹ thuật tối ưu hóa dữ liệu và truy xuất thông tin.

Để đi xa hơn, câu chuyện này sẽ phụ thuộc vào một bài toán hai chiều, và cả hai vế đều cần thời gian để trả lời. Một chiều đến từ chính AI Hay: liệu startup này sẽ đầu tư sâu đến đâu vào năng lực công nghệ lõi, mở rộng sản phẩm sâu hơn vào đời sống người Việt? Chiều còn lại đến từ chính người dùng: một nền tảng AI chủ quyền không thể chỉ được xây bởi vài trăm kỹ sư, mà cần sự lựa chọn, sử dụng và phản hồi liên tục của hàng triệu người Việt, để mỗi câu hỏi, mỗi đánh giá trở thành dữ liệu giúp sản phẩm tốt lên từng ngày.

AI Hay đã chứng minh một luận điểm quan trọng: Người Việt Nam không quay lưng với sản phẩm nội địa, miễn là sản phẩm đó giải quyết đúng nhu cầu và mang lại giá trị thực sự