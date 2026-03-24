Cuộc đua AI viết code nóng lên khi OpenAI thâu tóm Astral

Theo Arstechnica, OpenAI thông báo đã ký thỏa thuận mua lại Astral, một công ty startup phát triển các công cụ Python mã nguồn mở như uv, Ruff và ty. Sau khi hoàn tất, đội ngũ Astral sẽ gia nhập nhóm phát triển Codex của OpenAI. Điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố.

Theo OpenAI, việc tích hợp Astral sẽ giúp hãng đẩy nhanh quá trình phát triển Codex và mở rộng khả năng của AI trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Công ty cho biết các công cụ của Astral có thể giúp các tác nhân AI làm việc trực tiếp hơn với những công cụ mà lập trình viên sử dụng hằng ngày.

Astral được thành lập cách nay ba năm bởi Charlie Marsh, với khoản vốn hạt giống 4 triệu USD. Startup nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng lập trình Python nhờ các công cụ tập trung vào hiệu suất và khả năng quản lý môi trường phát triển.

OpenAI mua Astral để mở rộng khả năng của Codex

Theo thông báo từ OpenAI, sau khi thương vụ hoàn tất, các công cụ của Astral sẽ được tích hợp chặt chẽ hơn với Codex. Mục tiêu là giúp các hệ thống AI hiểu và tương tác tốt hơn với môi trường lập trình thực tế, từ quản lý thư viện đến kiểm tra chất lượng mã.

Astral hiện phát triển ba dự án mã nguồn mở chính. Trong đó, uv là trình quản lý gói Python viết bằng Rust, hỗ trợ xử lý hệ thống phụ thuộc phức tạp trong môi trường phát triển. Công cụ này ghi nhận hơn 126 triệu lượt tải mỗi tháng.

Các công cụ Python phổ biến của Astral sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái Codex

Ruff là công cụ kiểm tra lỗi và định dạng mã Python, với khoảng 179 triệu lượt tải mỗi tháng. Trong khi đó, ty là công cụ kiểm tra kiểu dữ liệu cho Python, hiện vẫn đang ở giai đoạn beta và đạt khoảng 19 triệu lượt tải hằng tháng.

Trong bài đăng blog cùng ngày, Charlie Marsh cho biết Astral sẽ tiếp tục duy trì các dự án mã nguồn mở sau khi gia nhập OpenAI. Công ty khẳng định vẫn phát triển công khai cùng cộng đồng lập trình viên, đồng thời phục vụ hệ sinh thái Python rộng lớn như từ trước đến nay. OpenAI cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án mã nguồn mở của Astral, đồng thời tìm cách tích hợp chúng hiệu quả hơn với Codex.

Cuộc đua trợ lý AI viết code ngày càng nóng

Thương vụ với Astral diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng AI hỗ trợ lập trình ngày càng quyết liệt. Codex của OpenAI hiện là một trong những công nghệ cốt lõi phía sau nhiều công cụ viết code bằng AI.

Một đối thủ đáng chú ý là Claude Code, sản phẩm của Anthropic. Nền tảng này đang mở rộng nhanh trong cộng đồng lập trình viên nhờ khả năng hỗ trợ viết và phân tích mã nguồn bằng AI.

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Anthropic đã mua Bun, một môi trường runtime JavaScript có khoảng 7 triệu lượt tải mỗi tháng. Công ty cho biết việc tích hợp Bun vào Claude Code nhằm cải thiện hiệu năng, độ ổn định và mở rộng khả năng của nền tảng.

Bên cạnh Astral, OpenAI cũng vừa mua Promptfoo, nhà phát triển một công cụ mã nguồn mở tập trung vào bảo mật cho các hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn. Các thương vụ liên tiếp cho thấy các công ty AI đang tìm cách kiểm soát nhiều lớp công cụ trong hệ sinh thái phát triển phần mềm.

Việc tích hợp các công cụ lập trình phổ biến trực tiếp vào nền tảng AI có thể giúp các trợ lý lập trình hoạt động sát hơn với quy trình làm việc thực tế của lập trình viên. Điều này được xem là yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng AI hỗ trợ viết code.