Cuộc đua gay cấn ở TikTok Awards Việt Nam 2024

Tọa đàm Dấu ấn hiện tại tạo cảm hứng tương lai

Với 12 hạng mục đề cử, quy tụ 70 ứng cử viên tài năng, lần đầu tiên, TikTok Awards Việt Nam mở rộng thêm 3 hạng mục hoàn toàn mới bao gồm Video Ấn tượng của năm, Nghệ sĩ Âm nhạc của năm và hạng mục đặc biệt Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm, vinh danh các creator đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Đặc biệt, nhằm tạo cơ hội để cộng đồng người dùng thể hiện sự ủng hộ dành cho hoạt động sáng tạo trên nền tảng, số lượng hạng mục giải thưởng bình chọn đã tăng lên đáng kể. Năm nay, người dùng có thể trực tiếp bình chọn cho 7 hạng mục, bao gồm: Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm; Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm; Nhà sáng tạo nội dung Đời sống của năm; Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm; Nhà sáng tạo nội dung Người nổi tiếng của năm; Nghệ sĩ Âm nhạc của năm và Video Ấn tượng của năm. Cổng bình chọn trực tuyến chính thức mở từ ngày 8 - 22.11.2024 tại ĐÂY.

Tín Nguyễn (@tin_nguyen_9), nhà sáng tạo nội dung được đề cử hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung của năm" chia sẻ: "Tín cảm thấy rất vinh dự khi được đề cử tại một trong những hạng mục danh giá của TikTok Awards Việt Nam 2024. Với Tín, TikTok thực sự là một bước ngoặt lớn, cho mình được gặp gỡ những người bạn mới, được trải nghiệm những cơ hội mới và được khẳng định giá trị riêng của bản thân. Tín rất thích chủ đề của TikTok Awards Việt Nam 2024 và có một niềm tin mạnh mẽ rằng chương trình sẽ là bệ phóng giúp nhiều tài năng trẻ tỏa sáng và mở ra tương lai mới cho ngành sáng tạo của Việt Nam. Tín cũng rất mong chờ khi chính mình cũng là một phần của tương lai ấy".

Trong khuôn khổ các hoạt động của TikTok Awards Việt Nam 2024, TikTok sẽ tổ chức ngày hội các nhà sáng tạo nội dung TikTok - TikTok Creator Summit Việt Nam 2024. Diễn ra vào ngày 22.11, đây là cơ hội để các nhà sáng tạo nội dung có thể trang bị thêm những kỹ năng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân; thấu hiểu cách thức phát triển tuyến nội dung chất lượng cao; nắm bắt và tận dụng các cơ hội từ TikTok Shop, TikTok LIVE; đồng thời chia sẻ về định hướng phát triển, kết nối, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau tạo nên những ý tưởng sáng tạo ấn tượng. Thông qua loạt hoạt động hấp dẫn, sự kiện sẽ là nguồn cảm hứng bất tận, giúp các bạn tự tin thể hiện tài năng và vươn xa hơn trên con đường sáng tạo nội dung trên TikTok.

Ông Nicholas Phạm

Ông Nicholas Phạm, Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược, TikTok khu vực châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: "Với TikTok, chúng tôi tin rằng, mỗi cá tính sáng tạo đều xứng đáng để tỏa sáng, mỗi câu chuyện ý nghĩa đều đủ sức lan tỏa nguồn cảm hứng đến cộng đồng. Vì thế, chúng tôi vô cùng vinh dự khi tiếp tục được chứng kiến và vinh danh những đóng góp giá trị của các nhà sáng tạo nội dung trong suốt một năm qua. Với chủ đề "The Icons of Tomorrow, Today - Dấu ấn hiện tại tạo cảm hứng tương lai", TikTok Awards Việt Nam 2024 không chỉ hướng đến những thành tựu của hiện tại mà còn tạo động lực để các nhà sáng tạo nội dung tiếp tục cống hiến, phát triển và định hình xu hướng mới mỗi ngày. Bằng chính nỗ lực, tinh thần sáng tạo và kết nối vô hạn, mỗi người trong số họ đều có tiềm năng góp phần định hình nên biểu tượng sáng tạo của tương lai, và TikTok tự hào được góp mặt trong hành trình tuyệt vời ấy với vai trò là một nền tảng an toàn, cởi mở, khuyến khích mọi người tự tin thể hiện câu chuyện của chính mình".

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện vinh danh, TikTok Awards Việt Nam 2024 còn là điểm khởi đầu cho những thông điệp tích cực, những xu hướng đột phá và những câu chuyện sáng tạo mới. Đây tiếp tục là minh chứng cho cam kết của TikTok trong việc xây dựng một nền tảng giải trí và sáng tạo lành mạnh, nơi mọi người đều có thể tỏa sáng và khẳng định dấu ấn của bản thân.

Công bố các hạng mục giải thưởng của TikTok Awards Việt Nam 2024

TikTok Awards Việt Nam 2024 hân hạnh có sự đồng hành của các đơn vị gồm: Nhà tài trợ chính thức: Boncha, 3 Miền, Techcombank; Nhà tài trợ độc quyền: Thành Vinh Holdings, Masuto, Nam Nung Việt Nam; Đối tác địa điểm: Thiskyhall; Đối tác quà tặng: Cocoon; Đối tác truyền thông: Top One Studio, VTC, Thanh Niên, YeaH1, Saostar, Advertising Vietnam, Brands Vietnam, Kenh14, Kinglive, aFamily, Vieon, Vincom, NCT, YAN, Molistar, Theanh28 Entertainment.

Năm nay, đêm vinh danh, trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024 sẽ diễn ra vào ngày 23.11.2024 và được phát sóng trực tiếp độc quyền tại @tiktokawardsvn, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, đối tác trên nền tảng. Trước thềm sự kiện, ngày hội dành cho các nhà sáng tạo nội dung TikTok Creator Summit Việt Nam 2024 tổ chức ngày 22.11 sẽ là dịp để các creator trang bị thêm kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển tuyến nội dung chất lượng cao, sẵn sàng cho những bước tiến mới trong hành trình sáng tạo.