Cuộc đua kim tiền vào Nhà Trắng

Ai góp tiền nhiều hơn cho hai ứng viên Tổng thống Mỹ ?

Theo trang Axios, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden và Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ sở hữu 97,5 triệu USD tiền mặt vào cuối tháng 2, cao gấp đôi so với chiến dịch của ông Trump và Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa là 44,8 triệu USD. Dữ liệu của tổ chức phi lợi nhuận OpenSecrets (Mỹ) cho thấy các khoản tài trợ lớn chiếm 55% trong số 128,7 triệu USD mà chiến dịch của ông Biden gây quỹ đến nay trong mùa bầu cử này, so với 45% đến từ các khoản đóng góp nhỏ. Về phần ông Trump, các khoản tài trợ lớn chiếm 64% trong số 96,1 triệu USD mà chiến dịch ông đã gây quỹ, so với 36% từ các khoản đóng góp nhỏ.