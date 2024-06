Cuộc đua mới trên thị trường xe điện: Bài học 'xe máy Tàu'

Cần sớm ban hành quy chuẩn - rào kỹ thuật

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Hà, Vụ phó Vụ Khoa học - công nghệ - môi trường (Bộ GTVT) cho biết, trước đây chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho xe điện. Tuy nhiên, hiện Bộ GTVT đang soạn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô. Hiện dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, nếu được thông qua dự kiến sẽ ban hành vào năm 2024.

Quy chuẩn này sẽ sửa đổi Quy chuẩn 09/2015, bổ sung các quy chuẩn cho xe thuần điện với các tiêu chí cụ thể về hệ thống dẫn điện, pin nhiên liệu.... Về bản chất là các hàng rào kỹ thuật dành cho xe điện tại Việt Nam bao gồm cả xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu.

Câu hỏi đặt ra là trước đây khi chưa có quy chuẩn, ô tô điện nhập khẩu và lắp ráp được kiểm soát chất lượng thế nào? Theo ông Hà, khi chưa có quy chuẩn chính thức, xe điện được áp dụng các tiêu chuẩn an toàn tương tự xe ô tô thông thường. Tuy nhiên, với các phần mới của xe điện như động cơ điện, ắc quy, pin điện thì do nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu sẽ kê khai thông tin và chịu trách nhiệm hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Trước những lo ngại của nhiều chuyên gia cho rằng, quy chuẩn Việt Nam sẽ thấp hơn các nước, theo đại diện Bộ GTVT, quy chuẩn mới được xây dựng tham khảo và có quy chiếu từ các nước tiên tiến như châu Âu.