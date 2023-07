Cuộc đua trụ hạng V-League 2023: Hơn nhau cách dùng người

Thay người giúp CLB TP.HCM xoay chuyển



Trước trận quyết định trong cuộc đua trụ hạng V-League 2023 với đội Đà Nẵng, HLV CLB TP.HCM Vũ Tiến Thành rất lo vì đội hình sẽ bị xộc xệch do 2 trụ cột Hoài An còn đau nhẹ và Mansaray vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vì chấn thương.

Với lực lượng không dày tinh binh, chỉ cần thiếu 1-2 vị trí sẽ vô cùng khó cho cuộc chiến trụ hạng của CLB TP.HCM. Suốt cả sáng 23.7, ông Thành luôn yêu cầu bác sĩ phải liên tục xoa bóp, đắp thuốc cho chân sút người Mỹ quan trọng này. Đến sát giờ thi đấu, thấy tình hình Mansaray tương đối ổn, thể lực có thể đáp ứng được, nhà cầm quân 59 tuổi mới dám tung tiền đạo ngoại này ra sân. HLV Vũ Tiến Thành lý giải: "Tuy Mansaray còn đau nhưng tôi cần anh cùng Hoàng Vũ Samson gây sức ép liên tục để hàng thủ đội Đà Nẵng không dám đẩy đội hình lên cao. Chỉ cần họ phạm một sai lầm thì bản lĩnh thi đấu của bộ đôi mũi nhọn này sẽ biết tận dụng thời cơ giành chiến thắng".

Bàn thắng duy nhất của Mansaray (trái) đã giúp CLB TP.HCM bật lên Khả Hòa

Thực tế đã chứng minh ông Vũ Tiến Thành nói đúng. Trong trận gặp đội Đà Nẵng ngày 23.7, Mansaray ghi bàn duy nhất cho CLB TP.HCM từ một tình huống ăn bàn quá dễ dàng, khi hàng thủ Đà Nẵng phạm sai lầm sau đường chuyền chéo thông minh của Võ Huy Toàn.

Nhưng cái hay của ông Thành chính là việc thay người khi tung Bùi Ngọc Long vào thay tiền vệ cánh Chu Văn Kiên đã cày ải mệt mỏi suốt gần 80 phút trước đó. Thể lực còn sung mãn, Ngọc Long vào trám ở hành lang phải đã khai thác đúng sơ hở của hậu vệ trái Công Nhật. Long lẻn từ sau bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Huy Toàn cho Mansaray kết thúc. Phải nói là rất đẹp. Chớp thời cơ nhanh, chính xác trong phối hợp dẫn đến bàn thắng, cộng với tài nghệ xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang và sự vô duyên của các chân sút Đà Nẵng đã mang 3 điểm quý giá về cho CLB TP.HCM.

Thủ môn Patrick Lê Giang góp phần mang chiến thắng về cho CLB TP.HCM

Niềm vui của HLV Vũ Tiến Thành khi CLB TP.HCM giành chiến thắng Khả Hòa

Giờ đây đội bóng TP.HCM có thể tự quyết, nhất là trận kế tiếp chỉ cần có 1 điểm trước Khánh Hòa mà Bình Dương thất bại trên sân Vinh, con đường trụ hạng sẽ rộng mở. Quan trọng là đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã lấy lại niềm tin cùng với tâm lý hưng phấn hơn cho 2 trận sân khách tại Nha Trang và Pleiku.

CLB TP.HCM sáng lại cửa trụ hạng Khả Hòa

Khó hiểu cách dùng người của đội Bình Dương

Không như CLB TP.HCM chủ động dùng người hợp lý, ở trận thua của đội Bình Dương trước HAGL chiều 23.7, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn bố trí nhân sự trên sân thật khó hiểu. Có vẻ như nhà cầm quân 51 tuổi này bị áp lực nặng nên sắp xếp đội hình thiếu cân bằng và không chặt chẽ. Đội Bình Dương ra sân với 3 trung vệ, trong đó ông Đức kéo Trung Hiếu Kizito về đá thay cho Thanh Long bị thẻ phạt vắng mặt từ đầu đã thấy khập khiễng. Tuy ngoại binh nhập tịch này có kinh nghiệm nhưng không phải là cầu thủ có tốc độ và khả năng đeo bám nên khi chơi vị trí trái sở trường đã không phát huy được gì.

Nét mặt căng thẳng của HLV Lê Huỳnh Đức Khả Hòa

Thực tế Trung Hiếu không ít lần phạm sai lầm để Đinh Thanh Bình, Washington Brandao dùng tốc độ vượt qua dễ dàng. Nhiều người nhìn vào danh sách dự bị của Bình Dương đã thắc mắc, tại sao Trương Dũ Đạt hay Nguyễn Thành Lộc là những trung vệ đúng nghĩa lại không được sử dụng mà lại đưa cầu thủ ngoại thể hình không mấy cao to như Trung Hiếu Kizito về đá trung vệ?

Bình Dương thất vọng khi lại thua trên sân nhà Khả Hòa

Chưa hết, trung vệ Đình Khương lại dạt ra biên, nhiều lúc quá xa so với Vinicius khiến khoảng trống phòng ngự luôn mênh mông, đủ cho HAGL khai thác. Bàn thua thứ 2 do Paulo Oliveira ghi, chính là biết khai thác điểm yếu này khi Đình Khương không theo kèm người do mải mê hỗ trợ cho Bùi Vĩ Hào, nên rút về không kịp. Ngay việc sắp Bùi Vĩ Hào đá như một hậu vệ biên tấn công với ý đồ đè cánh phải của HAGL tưởng là chính xác thì lại chưa hợp lý vì cầu thủ 20 tuổi này bị tâm lý đè nặng chơi không tốt.

Vĩ Hào có tốc độ nhưng mắc quá nhiều sai sót khi chuyền bóng. Việc Vĩ Hào lùi về phòng ngự không nhanh nhẹn nên Đình Khương phải ra bọc lót, dẫn đến trung lộ phơi bày sơ hở. Đến khi xảy ra bàn thua thứ 2, HLV Lê Huỳnh Đức lại điều chỉnh khi đổi Vĩ Hào sang phải đưa Quang Hùng sang trái, có lúc đổi cả Đình Khương lẫn Trung Hiếu khiến cho cách phòng thủ cũng chẳng an toàn mà càng thêm rối rắm. Các vị trí trở nên bất ổn, thi đấu không đúng khả năng.

Vĩ Hào (11) không thể kịp lùi về ngăn cản Paulo Oliveira ghi bàn cho HAGL Khả Hòa

Phòng thủ đã kém nhưng vấn đề của Bình Dương FC chính là HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa giải được bài toán tâm lý mang lại sự tự tin cho cả đội. Ống kính truyền hình rất nhiều lần cho thấy Tiến Linh với vẻ mặt thất thần, lắc đầu ngao ngán khi chơi vô cùng lạc lõng, còn mũi nhọn Rimario thì nhạt nhòa, bế tắc.

Hàng tiền vệ thiếu hẳn người tổ chức khi ngoài pha lóe sáng duy nhất của Tống Anh Tỷ dẫn đến bàn thắng gỡ hòa thì tất cả đều chơi rối rắm. Minh Khoa, Olsen đều không tìm thấy nhau và cũng liên tục chuyền hỏng. Việt Cường vào sân hiệp 2 có xông xáo hơn nhưng đa số các đường bóng sáng nước lại đến từ hậu vệ cánh Lê Quang Hùng, còn tuyến giữa vẫn chơi như mơ ngủ.

Tiến Linh thất thần khi thua trận Khả Hòa

Tóm lại việc không giải được bài toán tâm lý, chưa thể kết hợp tốt giữa Rimario và Tiến Linh cũng như cách dùng người của HLV Lê Huỳnh Đức khiến cho lối đá của Bình Dương chưa tạo được bản sắc. Từng trận đấu với đội bóng này như một trận chung kết nhưng cầu thủ không cho thấy sự ăn ý và động lực mạnh mẽ.

HLV cũng chưa mang lại sức bật cho lối chơi nên tình hình này sẽ rất nguy cho Bình Dương. Trận tới đây hành quân ra Vinh trong điều kiện thời tiết còn ảnh hưởng sức nóng của gió Lào, sẽ thêm một bất lợi nữa cho các đội bóng đến từ phía nam. Nếu không có những điều chỉnh quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong việc sử dụng con người trên sân thì thật khó để Bình Dương tìm được trận hòa như ở giai đoạn 1 trước SLNA.

BHL Bình Dương thất vọng khi tiếp tục thua trên sân nhà Khả Hòa