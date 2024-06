Cuộc đua vô địch không còn dành riêng cho Argentina và Brazil

Brazil lấy lại niềm tin, nhưng chưa đủ

Đội tuyển Brazil đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ qua màn trình diễn ngoại hạng khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 ngày 29.6. Đây là trận thắng đầu tiên của Selecao tại Copa America 2024, sau trận ra quân để hòa tệ hại trước đội Costa Rica tỷ số 0-0.

Sau khi bị chỉ trích nhiều nhất, tiền đạo Vinicius đã có câu trả lời đanh thép bằng cú đúp bàn thắng. Hai bàn còn lại do sao trẻ Savio (20 tuổi) và tiền vệ Paqueta ghi. "Selecao này mới đúng là Selecao 5 lần vô địch thế giới và 9 lần vô địch Copa America", tờ Marca (Tây Ban Nha) bày tỏ.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là điều kiện cần; đội tuyển Brazil phải thể hiện đầy đủ sức mạnh ở trận tiếp theo gặp Colombia. Tại bảng D, Colombia (6 điểm) đã có suất vào tứ kết, xếp tiếp theo là đội Brazil (4 điểm) vẫn chưa chắc suất. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối lúc 8 giờ ngày 3.7. Một trận hòa là vừa đủ để cả hai dắt tay nhau đi tiếp. Nhưng đội Brazil sẽ không muốn như vậy. Vị trí nhì bảng sẽ khiến họ có khả năng lớn đối đầu với Uruguay (đang xếp nhất bảng C) ở tứ kết.

Colombia và Uruguay đang nổi lên như những đối thủ có thể ngăn chặn Brazil hướng đến trận chung kết dự kiến với kình địch là Argentina. Trong đó, Colombia vẫn có thể khiến Brazil bị loại ngay vòng bảng bằng một chiến thắng đậm, và trận còn lại của bảng D đội Costa Rica (1 điểm, còn cơ hội mong manh) cũng thắng đậm Paraguay (0 điểm, đã bị loại). Trường hợp bằng điểm, đội Brazil và Costa Rica (hòa nhau 0-0) sẽ so hiệu số để xác định vị trí. Selecao có ưu thế với hiệu số +3, trong khi đội bóng ở khu vực CONCACAF có hiệu số là -3.

Những người đang khiến cả nước Argentina lo lắng là ai?

Báo chí Argentina bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với HLV Marcelo Bielsa, 68 tuổi, người đang giúp đội tuyển Uruguay bay cao tại Copa America 2024 với hai chiến thắng liên tiếp ở bảng C và ghi nhiều bàn nhất so với các đội còn lại (8 bàn, đội Colombia xếp kế tiếp mới ghi 5 bàn). La Celeste vẫn cần 1 điểm nữa trong trận đấu cuối của bảng C gặp chủ nhà Mỹ (lúc 8 giờ, ngày 2.7) để lấy vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng.

Tính từ khi dẫn dắt Uruguay hồi tháng 5.2023 đến nay, HLV Marcelo Bielsa chỉ nhận 2 trận thua, còn lại thắng đến 9 và có 3 trận hòa, đạt tỷ lệ chiến thắng 64,29 %. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm này còn đang xây dựng một đội Uruguay trẻ trung, giàu nhiệt huyết với lối chơi đầy năng động và hiệu quả. Ông Marcelo Bielsa là người Argentina, từng dẫn dắt đội tuyển nước này giai đoạn 1998 - 2004 và đội U.23 đoạt HCV Olympics 2004.

"Nếu có một đội tuyển nào có khả năng ngáng đường đội tuyển Argentina và Messi bảo vệ ngôi vô địch Copa America năm nay, thì đó chỉ có thể là Uruguay của ông Marcelo Bielsa. Thật ngưỡng mộ khi ông ấy đã làm hồi sinh một đội tuyển giàu thành tích bậc nhất ở Copa America (Uruguay có 15 lần vô địch ngang bằng với Argentina)", kênh TyC Sports (Argentina) bày tỏ.

Tại Copa America 2024, có đến 7 HLV là người Argentina đang làm việc ở các đội tuyển, tính luôn HLV Scaloni của đội tuyển nước này. Nhưng chỉ có ông Marcelo Bielsa và Uruguay, và phần nào đó là HLV Nestor Lorenzo (đội Colombia), hứa hẹn sẽ là những người Argentina khiến đội nhà phải lo lắng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.