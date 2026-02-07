Cuộc gặp giữa trung tướng Phạm Tuân và người phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào vũ trụ Amanda Nguyễn

Sự kiên trì có thể vượt qua mọi giới hạn

Chị Amanda Nguyễn là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên vào vũ trụ với chuyến bay trên tổ hợp tàu, tên lửa New Shepard của Công ty Blue Origin, đang có chuyến về thăm Việt Nam và tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026. Chị Amanda Nguyễn đã bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được gặp trung tướng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Thật là một vinh dự lớn lao khi được gặp chú. Cháu đến đây vì cháu muốn chúc mừng sinh nhật chú, một món quà sớm cho chú. Cháu rất biết ơn vì chú đã khai phá con đường không chỉ cho cháu mà cho cả thế giới. Chú không chỉ là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, mà còn là người châu Á đầu tiên", chị Amanda chia sẻ.

Chị Amanda cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và nhấn mạnh việc trung tướng Phạm Tuân trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ mang ý nghĩa đại diện vô cùng quan trọng, truyền cảm hứng về tài năng và sự kiên trì có thể vượt qua mọi giới hạn. Chị Amanda cho biết, từ vũ trụ, chị cảm nhận rõ sự quý giá của trái đất và vai trò của khoa học.

"Tôi biết ơn bức thư mà mình nhận được từ Chủ tịch nước Lương Cường khi trở về trái đất, và cảm ơn Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vì các thí nghiệm về sinh học thực vật cũng như những hạt giống sen mà tôi đã mang theo vào không gian", chị Amanda chia sẻ.





Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn trò chuyện cùng nhau ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Một trong những hình ảnh đầu tiên chị Amanda nhìn thấy khi quay trở lại trái đất sau chuyến bay vào vũ trụ chính là bức hình Đại sứ Mỹ cùng trung tướng Phạm Tuân theo dõi hành trình của mình. Chia sẻ về những dự định tương lai, Amanda Nguyễn cho biết chị đang nỗ lực đóng góp cho hợp tác nhằm góp phần đưa khoa học không gian Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới, thông qua những dự án cụ thể và truyền cảm hứng.

Hai chuyến bay cách nhau gần nửa thế kỷ là sự kế thừa đầy ý nghĩa

Chia sẻ tại cuộc gặp, trung tướng Phạm Tuân nhớ lại nhiệm vụ bay vào vũ trụ, lúc bấy giờ, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, từ các lãnh đạo cấp cao cho đến Bộ Quốc phòng, chỉ nhắc một câu: "Các cháu là người Việt Nam, hãy phát huy truyền thống của người Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ tại cuộc gặp ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trung tướng chia sẻ những cảm xúc, khó khăn, thử thách cũng như niềm tự hào khi bay vào không gian với lá cờ Tổ quốc, nắm đất Ba Đình, Bản Tuyên ngôn độc lập và Di chúc của Bác Hồ.

"Chúng tôi đem tất cả những thứ đó ra đóng dấu, ký tên ghi ngày tháng và công bố với thế giới rằng Việt Nam chúng ta đã bay vào vũ trụ. Điều đó thể hiện người Việt Nam chúng ta không chỉ có chiến đấu giỏi mà còn có thể làm tốt ở những tầm cao của khoa học nếu hợp tác với các nước. Nó thể hiện ý chí, trí tuệ và tinh thần của con người Việt Nam", trung tướng Phạm Tuân khẳng định.

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ, chuyến bay vào không gian cách đây hơn 40 năm không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà còn là lời tuyên bố cho tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, không chỉ trên mặt đất hay mặt biển mà còn ở trên vũ trụ bao la.

Chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến câu chuyện của chị Amanda Nguyễn, trung tướng Phạm Tuân cho biết: "Hôm phóng con tàu đưa Amanda lên vũ trụ, tôi được Đại sứ Mỹ mời đến nhà vừa ăn cơm vừa xem trực tiếp".

Trung tướng Phạm Tuân cũng cho rằng, hai chuyến bay cách nhau gần nửa thế kỷ là sự kế thừa đầy ý nghĩa. Ông đánh giá cao ý nghĩa biểu tượng chuyến bay của chị Amanda Nguyễn, không chỉ về mặt khoa học, mà còn như một nhịp cầu hữu nghị, thể hiện hình ảnh một Việt Nam cởi mở, hòa bình và sẵn sàng đóng góp cho tiến bộ chung của nhân loại.

"Hôm nay, nhân dịp cuối năm, chúng ta tổ chức truyền thống cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước đón tết, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo để báo cáo những việc làm của nhân dân ta sống trên lãnh thổ nhiều nước trên thế giới. Đây là điều hết sức tự hào, dù đi đâu, người Việt Nam chúng ta luôn luôn hướng về Tổ quốc của mình và đóng góp bằng cách này cách khác để xây dựng đất nước", trung tướng Phạm Tuân chia sẻ.