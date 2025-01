Cuộc gặp gỡ của hai 'ngôi sao tăng trưởng'

Việt Nam miễn thị thực cho công dân Ba Lan

Trong cuộc hội đàm chính thức sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất với Thủ tướng Donald Tusk 6 nhóm biện pháp lớn để thúc đẩy việc 2 nước sớm nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược.

Một là, tăng cường tin cậy chính trị, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Donald Tusk tại cuộc họp báo chung ẢNH: NHẬT BẮC

Hai là, nâng cao hơn nữa hiệu quả, đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 5 tỉ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế gồm kết nối mềm và kết nối cứng.

Ba là, tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng.

Bốn là, thúc đẩy giáo dục - đào tạo thông qua triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học ký nhân chuyến thăm; thúc đẩy hợp tác lao động, lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng giữa hai nước, đặc biệt là đào tạo nhân lực liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất chip.

Năm là, tăng cường giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2025.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam đã quyết định miễn thị thực cho công dân Ba Lan trong năm 2025.

Sáu là, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hiệp Quốc, khuôn khổ ASEAN - EU; khẳng định sẵn sàng trở thành cầu nối giữa ASEAN và Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk nhất trí hai bên xem xét sớm nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới trên cơ sở tin cậy chính trị cao và các thành tựu tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan với bề dày lịch sử 75 năm. Ông đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất của Ba Lan tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Ba Lan quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Chia sẻ đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Ba Lan sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác, các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, kết nối đường sắt, dược phẩm, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, lao động, nông nghiệp… Hai bên nhất trí sẽ hỗ trợ, làm cửa ngõ cho hàng hóa của nhau vào thị trường ASEAN và EU.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ba Lan ủng hộ lập trường trung tâm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, theo đó các tranh chấp và xung đột trên thế giới cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu.

Tình cảm hai nước dành cho nhau không thay đổi

Rời cuộc hội đàm thành công, hai Thủ tướng dành cho nhau cái khoác vai đầy thân tình và tin cậy, cùng bước vào phòng họp báo chung, nơi rất đông đảo phóng viên Ba Lan, phóng viên nước ngoài tại Ba Lan và phóng viên Việt Nam đang chờ.

Thủ tướng Donald Tusk thông báo với các nhà báo rằng: cả hai đã có cuộc thảo luận song phương thẳng thắn và cởi mở, "một cuộc thảo luận rất nên có giữa 2 nước bạn bè truyền thống, thân tình".

Ông chia sẻ: "Tôi có hỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng trẻ em Việt Nam hiện có còn học bài Em ơi… không? (Bài thơ Em ơi… Ba Lan của nhà thơ Tố Hữu), Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng đó vẫn là bài học yêu thích của các học sinh từ cấp tiểu học ở Việt Nam, tôi rất xúc động và đó là trải nghiệm rất quý báu của tôi".

Theo Thủ tướng Donald Tusk, Ba Lan và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng, từ việc trải qua chiến tranh như thế nào đến phục hồi sau chiến tranh ra sao. "Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh cho cả thế giới về thành quả phát triển của mình và tương tự Ba Lan cũng có những thành công vượt bậc về kinh tế. Tôi cho rằng chúng ta tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, chúng ta không có lý do gì không nâng kim ngạch thương mại lên nữa", Thủ tướng Donald Tusk nói.

Quan điểm này của Thủ tướng Donald Tusk từng được bà Joanna Skoczek - Trưởng phái đoàn, Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, nhắc đến khi trả lời báo chí Việt Nam, rằng Việt Nam và Ba Lan đều trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và liên tục trong hơn ba thập kỷ qua. Và vì vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Ba Lan đúng dịp 2 nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao được dư luận Ba Lan gọi là cuộc gặp giữa hai "ngôi sao tăng trưởng" của ASEAN và Đông Âu.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu mà Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn kỹ sư, bác sĩ, các nhà khoa học trên các lĩnh vực; các công trình biểu tượng của Ba Lan vẫn còn phát huy rất tốt tại Việt Nam như Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Ba Lan, Trường trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan.

"Ba Lan là một trong những nước châu Âu đầu tiên dành hỗ trợ quý báu về vắc xin và thiết bị y tế cho Việt Nam trong đại dịch Covid-19, và tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, dù cho thế giới thay đổi, thì những giá trị cốt lõi, những tình cảm nhân dân hai nước dành cho nhau là không thay đổi", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.