Cuộc giải cứu chưa từng có bằng drone qua lời người lính Ukraine sống sót

Người lính Ukraine Kostiantyn Vlasenko đã trải qua 491 ngày mắc kẹt trong "vùng tử địa" dưới sự rình rập của vô số thiết bị bay không người lái (drone). Sau khi mất cả hai bàn chân trong một cuộc tấn công của Nga, ông đã phải ẩn náu trong một cái hố suốt nhiều tháng trời. Đúng vào lúc mọi hy vọng tưởng chừng đã cạn kiệt, đơn vị của ông đã điều một chiếc drone cỡ lớn đến để đưa ông vượt quãng đường 15 km về nơi an toàn. Đây là chiến dịch giải cứu đầu tiên thuộc loại hình này kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.