Cuộc hôn nhân chóng vánh của MC gốc Việt Jeannie Mai và rapper Mỹ

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô khởi nghiệp từ công việc trang điểm rồi dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real... Đầu năm nay, người đẹp gây chú ý khi thay Steve Harvey dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71. Trước Jeezy, cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm với Freddy Harteis