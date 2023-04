Cuộc hôn nhân của Hoàng tử William và Kate Middleton: 'Trong chăn mới biết chăn có rận'

Hoàng tử William và vợ (cùng (41 tuổi) luôn thống nhất quan điểm từ quần áo cho đến việc tuân theo nghi thức Hoàng gia trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, Tom Quinn - tác giả cuốn Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family - nói rằng bộ đôi năng động này rất khác sau những cánh cửa đóng kín, theo trang Sheknows.

Vợ chồng Hoàng tử William Sheknows

Quinn tiết lộ cuộc hôn nhân của Hoàng tử William và Kate Middleton không hề "hoàn hảo" so với hình ảnh Hoàng gia sáng loáng của họ. Cả Hoàng tử William và Vương phi xứ Wales được cho là có cá tính mạnh mẽ, đôi khi xảy ra "những cuộc cãi vã khủng khiếp".

Quinn chia sẻ với báo giới: "Một người từng làm việc cho Cung điện Kensington nói với tôi rằng họ có những khoảng cách. Đó không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Tuy nhiên, đó chỉ là những bất đồng hằng ngày mà các cặp vợ chồng bình thường đều trải qua".

"Khi một số cặp đôi cãi vã và ném chén đĩa, chai lọ vào nhau thì William và Kate ném… đệm. Mọi thứ luôn được kiểm soát", Quinn nói thêm. Ông tin rằng họ tạo nên hình ảnh cặp đôi tuyệt vời vì luôn tuân theo triết lý: "Không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích" của cố Nữ hoàng Elizabeth II một cách tuyệt đối. Họ biết chính xác những gì được mong đợi ở họ với tư cách là Vua và Nữ hoàng Anh tương lai.

Hoàng tử William bên vợ và 3 con PEOPLE

Quinn lưu ý: "Họ rất hiếm khi phàn nàn và nếu có phàn nàn thì luôn giữ chừng mực". Quinn cũng tin rằng Kate và William từng khuyến cáo báo chí ít "soi mói" chuyện riêng tư hơn vì họ muốn giữ hình ảnh cho riêng mình. Điều này khác xa với cách ứng xử trên truyền thông của Hoàng tử Harry và Meghan Markle gần đây.

Những bất đồng đằng sau hậu trường của Kate và William được giữ kín khiến họ trở thành cặp đôi dễ gần hơn. Họ quan niệm cuộc sống không phải lúc nào cũng được sắp xếp hoàn hảo.

Hoàng tử William kết hôn Kate Middleton năm 2011, có chung 3 người con là Hoàng tử George (9 tuổi), Công chúa Charlotte (7 tuổi) và Hoàng tử Louis (4 tuổi).