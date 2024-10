Cuộc phỏng vấn thách thức nhất của bà Harris

So kè quyết liệt

Cựu Tổng thống Trump có lợi thế so với Phó tổng thống Harris với tỷ số 50% - 48% trong cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất do Đài Fox News công bố ngày 17.10. Kết quả này đảo ngược so với tháng trước, khi bà Harris dẫn trước với khoảng cách hẹp. Tuy nhiên, bà Harris lại hơn ông Trump 6% trong số các cử tri ở 7 bang chiến địa, và họ trong tình trạng so kè quyết liệt ở nhiều hạt quan trọng với tỷ lệ cùng đạt 49%. Cũng cần lưu ý, năm 2000 và 2016, ứng viên đảng Cộng hòa thua tổng số phiếu bầu nhưng lại đắc cử tổng thống nhờ thắng phiếu đại cử tri.