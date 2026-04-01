Cuộc sống 'chia ca' khó tin giữa trung tâm TP.HCM của người dân chợ Gà – chợ Gạo

Giữa trung tâm TP.HCM, nơi những tòa nhà cao tầng ngày càng vươn lên, vẫn tồn tại một khu vực mà mỗi mét vuông đều trở nên quý giá. Đó là khu chợ Gà – chợ Gạo, nằm giữa các trục đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt và Yersin.

Ít ai biết rằng, nơi đây vốn là một khu chợ truyền thống tồn tại hàng chục năm. Qua thời gian, những gian hàng nhỏ dần được cơi nới thành nơi ở, khiến ranh giới giữa “chợ” và “nhà” gần như không còn. Từ không gian buôn bán, khu vực này trở thành nơi cư trú của hàng trăm hộ dân, với mật độ ngày càng dày đặc.

Căn nhà chưa đến 10 mét vuông của bà Phạm Thị Sang nhưng có đến 6 người cùng sinh sống

ẢNH: CÔNG KHỞI

Trong một căn nhà chưa đầy 10 m² của gia đình bà Phạm Thị Sang, có đến 6 người cùng sinh sống. Không gian được chia nhỏ thành nhiều tầng gác tạm, mỗi người một góc để nghỉ ngơi.

Bà Phạm Thị Sang kể: “Dạ thì ban ngày đi làm, ban đêm về ngủ. Ở đây thì mẹ ngủ dưới này, còn trên gác thì chị ở, em và thằng em ở trên nữa, mỗi người một gác nhỏ vậy đó. Có thêm ghế bố để nằm phía trước”.

Không gian sống chật chội không chỉ là cảm nhận, mà là thực tế thường nhật tại khu chợ Gà – chợ Gạo, nằm trong khu vực Mả Lạng. Trên diện tích hơn 6.300 m², gần 290 hộ dân với hơn 1.100 người đang sinh sống trong điều kiện hạn chế, nhiều gia đình phải “chia nhau giấc ngủ” trong những căn nhà chỉ vài mét vuông. Mỗi mét vuông không gian đều được tận dụng tối đa, kéo theo những áp lực về sinh hoạt, an toàn và hạ tầng. Trong bối cảnh đó, việc chỉnh trang khu vực không chỉ là nhu cầu về diện mạo đô thị, mà còn là yêu cầu cấp thiết để cải thiện điều kiện sống cho người dân – những người đã gắn bó lâu năm với nơi này. Tuyến video “Mả Lạng chờ ngày an cư” ghi lại toàn cảnh câu chuyện: từ thực trạng, những phận người đến những kỳ vọng đổi thay, mở rộng góc nhìn về bài toán đô thị hóa, nơi mọi giải pháp đều cần đặt con người làm trung tâm.

Những phận người khu Mả Lạng giữa đất vàng - Mả Lạng chờ ngày an cư, Kỳ 1

Chia ca ngủ trong nhà chật

Không riêng gì gia đình bà Sang, nhiều hộ dân tại đây cũng phải “chia ca” sinh hoạt theo giờ giấc. Người đi làm sớm thì về nghỉ trước, người về muộn lại chờ đến lượt có chỗ nằm.

Bà Kim Thị Ngọc Thảo chia sẻ: “Thì cũng bươn chải, sáng người đi, chiều người về. Nhà cũng có phòng nhưng mà trung bình 6 người chia nhau ở. Ví dụ sáng có người đi làm lúc 6 giờ, 2 giờ trưa về; một đứa thì 5 giờ chiều mới về, giống như chia ra mà ở. Chứ nhà nhỏ quá thì biết sao giờ, phải ở vậy”.

Bà nói thêm: “Vì cuộc sống mà nhà nhỏ thì không quan trọng, quan trọng là có chỗ ăn chỗ ở. Chứ nếu mà di dời đi thì cũng khổ cho dân”.

Bên trong những con hẻm nhỏ, có nơi chưa đầy 1 mét, các căn nhà chỉ rộng vài mét vuông nằm san sát nhau. Lối đi chung đồng thời là nơi nấu ăn, giặt giũ, để xe. Không gian sống bị nén đến mức nhiều sinh hoạt phải diễn ra ngay ngoài cửa nhà. Đáng lo hơn, với kết cấu nhà liền kề và lối thoát hiểm hạn chế, khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Thực tế, đã từng xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nhiều căn nhà, khiến nỗi lo về an toàn luôn thường trực.

Trên diện tích hơn 6.300 m², khu chợ Gà – chợ Gạo được quy hoạch xây dựng công trình cao 10–14 tầng, kết hợp nhà ở và thương mại, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 290 hộ dân với 1.173 người. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa thu hút được nhà đầu tư.

Bà Phạm Thị Sang bày tỏ: “Đồng ý làm cho đẹp, chỉnh trang khu đô thị mới thì phải cho đẹp lên thì mình mới phát triển được. Nghe nói là quy hoạch, có nhà đầu tư vô ngắm khu này, nghe vậy thôi”. Bà cũng chia sẻ mong muốn: “Nếu Nhà nước cho tái định cư tại chỗ thì mình ở lại, chứ sinh ra lớn lên ở đây rồi giờ đi đâu”.

Không riêng gì gia đình bà Sang, nhiều hộ dân tại đây cũng đang sống trong tình trạng tương tự – nơi việc sinh hoạt phải "chia ca" theo giờ giấc mỗi người

Nỗi khổ ngủ luân phiên ở khu chợ Gà, Gạo - Mả Lạng chờ ngày an cư, Kỳ 2

Kỳ vọng từ những điều chỉnh mới

Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo TP.HCM cũng chia sẻ luôn trăn trở mỗi khi nhắc đến khu Mả Lạng, chợ Gà - chợ Gạo. Thành phố cũng đang nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch, trong đó có phương án tăng tầng cao công trình nhằm tạo sức hút với các nhà đầu tư.

Những định hướng mới này đang mang lại thêm kỳ vọng cho người dân, rằng sau nhiều năm chờ đợi, khu vực giữa trung tâm thành phố này có thể sớm bước sang một giai đoạn thay đổi thực sự.

Từ không gian buôn bán, khu vực này trở thành nơi cư trú của hàng trăm hộ dân, với mật độ ngày càng dày đặc

Không chỉ là câu chuyện chật chội hay xuống cấp, việc chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà – chợ Gạo còn đặt ra bài toán lớn hơn: làm sao để người dân có thể ổn định cuộc sống khi di dời, hoặc tiếp tục mưu sinh nếu ở lại. Bởi với nhiều người, một nơi ở mới không chỉ cần tốt hơn, mà còn phải gắn với sinh kế và tương lai của cả gia đình.

Kỳ 3 trong loạt phóng sự “Mả Lạng chờ ngày an cư” sẽ ghi nhận góc nhìn của chuyên gia, từ đó tìm kiếm những giải pháp để việc chỉnh trang không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn thực sự mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân.