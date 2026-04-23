Cuộc sống của Á hậu Hồng Kông sau ly hôn đại gia hơn 40 tuổi

Thanh Chi
Thanh Chi
23/04/2026 07:34 GMT+7

Hà Diễm Quyên dành thời gian du lịch khắp thế giới, sống xa hoa sau khi ly hôn doanh nhân Ngô Chí Thành. Á hậu Hồng Kông 2014 được cho là giàu lên nhờ nhận khoản tiền 'khủng' từ chồng cũ.

Sau cuộc hôn nhân gây xôn xao một thời, Hà Diễm Quyên kín tiếng đời tư, rời xa làng giải trí

Sự nghiệp trong ngành giải trí không mấy nổi bật, Hà Diễm Quyên vẫn là cái tên gây chú ý bởi chuyện tình với Ngô Chí Thành - doanh nhân hơn cô 40 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 3 tỉ HKD.

Mối quan hệ của họ từng gây xôn xao dư luận bởi có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, tiền bạc, xuất thân. Nàng á hậu này không tránh khỏi những lời đàm tiếu rằng chỉ đến với đại gia xứ cảng thơm vì tiền, thậm chí mang tiếng "đào mỏ".

Bất chấp những lời bàn tán, cặp đôi kết hôn hồi 2018 nhưng rồi âm thầm "đường ai nấy đi" chỉ sau vài tháng về chung nhà. Theo On.cc, có thông tin cho rằng Hà Diễm Quyên đã nhận được khoản tiền 300 triệu HKD (khoảng 1.000 tỉ đồng, tính ở hiện tại) từ chồng cũ sau ly hôn, nhờ đó sống như "phú bà", không áp lực chuyện tài chính.

Hà Diễm Quyên rạng rỡ, xinh đẹp ở tuổi 35. Kể từ khi hết hạn hợp đồng với TVB hồi cuối năm 2020, người đẹp quyết định rời nhà đài, không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật

Dịp năm mới, mỹ nhân Hồng Kông tâm sự cô đã trải qua một năm ngập tràn hạnh phúc và biết ơn. Diễn viên phim Mái ấm gia đình hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng: "Trong năm qua, tôi đã gặp rất nhiều điều đặc biệt và trải nghiệm vô số khoảnh khắc đẹp đẽ. Dù là sự ủng hộ của bạn bè, sự đồng hành của gia đình, hay sự tử tế từ những người xa lạ, tất cả đều khiến tôi hạnh phúc"

Sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Ngô Chí Thành và những tin đồn cặp kè đại gia khác, người đẹp kín tiếng chuyện tình cảm. Trên Instagram, Á hậu Hồng Kông 2014 chỉ cập nhật cuộc sống thường này, gây chú ý với hình ảnh khoe sắc vóc thu hút, người dát đầy hàng hiệu, check-in những địa điểm sang trọng

Hà Diễm Quyên sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, làn da trắng sáng và vóc dáng mảnh mai

Nàng á hậu xứ cảng thơm trung thành với phong cách thời trang điệu đà, nữ tính và gây "choáng" với kho đồ hiệu đắt đỏ. Trong loạt ảnh được chia sẻ, người đẹp khoe khéo hàng loạt trang phục, phụ kiện đắt tiền, trong đó phải kể đến bộ sưu tập túi xách Chanel với nhiều màu sắc, kiểu dáng, kích thước khác nhau

Những năm qua, Hà Diễm Quyên dành phần lớn thời gian cho đam mê du lịch. Người đẹp chi bộn tiền cho những kỳ nghỉ hào nhoáng, đắt đỏ ở Thái Lan, Dubai, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Hàn Quốc...

Á hậu 9X khoe ảnh chụp cạnh biểu tượng Hollywood ở Los Angeles trong chuyến đi Mỹ gần đây

Cựu diễn viên TVB tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh ở Thái Lan

Bên cạnh đam mê du lịch, mỹ nhân 35 tuổi yêu thích ẩm thực, thường lui đến những nhà hàng sang trọng, nổi tiếng, chia sẻ trải nghiệm ăn uống trên mạng xã hội

Cuộc sống giàu có, tự do của Hà Diễm Quyên khiến nhiều cô gái trẻ mơ ước

Hơn 5 năm qua, cô vắng bóng ở showbiz, chủ yếu tham gia các sự kiện từ thiện, kết giao với giới thượng lưu

Hà Diễm Quyên sinh năm 1991, lớn lên trong gia đình đơn thân. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Hồng Kông, trở nên nổi tiếng sau khi giành ngôi á hậu 2 tại Hoa hậu Hồng Kông 2014 rồi đầu quân cho TVB. Sự nghiệp diễn xuất của cô mờ nhạt, chỉ đóng vai phụ trong một số bộ phim: Thiên mệnh, Mái ấm gia đình, Thâm cung kế…

Á hậu Hồng Kông nhận khoản cấp dưỡng kếch xù sau khi ly hôn chồng đại gia

Á hậu Hồng Kông nhận khoản cấp dưỡng kếch xù sau khi ly hôn chồng đại gia

Hà Diễm Quyên sống sang chảnh, hưởng thụ hậu ly hôn doanh nhân Ngô Chí Thành. Mới đây, HK01 tiết lộ nàng Á hậu Hồng Kông 2014 còn nhận được khoản cấp dưỡng kếch xù từ chồng cũ, đủ giúp cô duy trì cuộc sống không lo nghĩ.

