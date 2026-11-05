Cuộc sống của diễn viên Vân Trang sau khi sinh 4 con

Vân Trang từng bỡ ngỡ khi trở lại nghệ thuật

Sau quãng thời gian vun vén cho tổ ấm, Vân Trang trở lại các hoạt động nghệ thuật. Cô không chỉ đóng kịch, tham gia phim truyền hình, điện ảnh mà còn thường xuyên xuất hiện ở sự kiện để tăng độ nhận diện của mình. Gần đây, Vân Trang để lại dấu ấn với vai Mỹ Tiên trong vở kịch Giáng Hương ở kịch đoàn Thành Lộc.

Vân Trang sở hữu khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp ẢNH: FBNV

Vân Trang thừa nhận 24 tiếng một ngày với cô là không đủ vì cô vừa chăm sóc con, lo toan công việc kinh doanh và tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ diễn viên cảm thấy may mắn vì có gia đình hai bên hỗ trợ chăm sóc các con để cô yên tâm theo đuổi đam mê của mình.

"Trước đây, tôi đã chọn gia đình, chọn sinh con. Và bây giờ, gia đình cũng ổn và con cái đã lớn và bắt đầu đi học rồi, mình có thêm một khoảng thời gian rảnh. Mình lại là người không chịu ngồi yên, vì không muốn cảm thấy bản thân vô dụng. Tôi có kinh doanh một khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp và đầu tư nhiều chất xám vào đó. Bên cạnh đó, đam mê nghệ thuật của tôi lại tiếp tục trỗi dậy sau hơn 10 năm. Trong lòng tôi có sự thôi thúc rằng mình phải trở lại với nghề vì còn yêu nó rất nhiều", Vân Trang chia sẻ.

Vân Trang vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung dù đã 3 lần "vượt cạn", trong đó có một lần cô mang thai đôi ẢNH: FBNV

Bên cạnh đó, Vân Trang tâm sự cô có chút chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp thăng tiến và phát triển trong nghề. Tuy nhiên, nữ chính phim Sông dài không tiếc nuối vì chọn lui vào hậu trường để chăm sóc gia đình. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong muốn tìm được vai diễn phù hợp với mình.

Ở giai đoạn đầu trở lại với showbiz, Vân Trang thừa nhận cảm thấy bỡ ngỡ do các diễn viên trẻ cập nhật xu hướng nhanh và có ê kíp chỉn chu để xây dựng hình ảnh. Để không tụt hậu, nữ diễn viên 8X chịu khó học hỏi, cập nhật công nghệ nhằm theo kịp với nhịp độ phát triển của làng giải trí.

Cô nói: "Tôi nghĩ lúc nào mình cũng cần học để nâng cấp bản thân. Có lúc tôi nghĩ khi quay trở lại thì tôi có cái gì để mang đến cho khán giả, trong khi về kỹ năng, kiến thức, tất cả mọi thứ, gần như mình đã dùng ở giai đoạn trước đó và dần cạn kiệt rồi. Những lúc đó càng thôi thúc tôi phải cố gắng hơn để phát triển".

