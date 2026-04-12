Cuộc sống của Doãn Hải My sau khi 'về chung nhà' với Đoàn Văn Hậu

Sau đám cưới, cuộc sống của Doãn Hải My khi trở thành vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. Từ hình ảnh nàng WAGs (vợ hoặc bạn gái của vận động viên thể thao chuyên nghiệp) quyến rũ đến hành trình làm dâu, cô dần cho thấy sự thay đổi rõ nét.
Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được công chúng chú ý từ khoảng năm 2020, khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu đang thi đấu tại châu Âu, còn Hải My là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập tốt. Dù vướng tin đồn hẹn hò, cả hai giữ thái độ kín tiếng, không xác nhận mối quan hệ trong thời gian dài.
Sau này, khi Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam thi đấu, cặp đôi mới dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh chung. Họ được nhận xét là xứng đôi về ngoại hình lẫn hình ảnh. Trước khi đi đến hôn nhân, chuyện tình của họ kéo dài nhiều năm, trải qua giai đoạn yêu xa và ít ồn ào.
Doãn Hải My sau khi lấy chồng
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu có nhiều thay đổi theo hướng ổn định và kín đáo hơn. Cặp đôi tập trung xây dựng tổ ấm, duy trì nhịp sống gia đình và cân bằng giữa công việc và con cái. Những hình ảnh được chia sẻ phần nào cho thấy hành trình thích nghi với vai trò mới, đồng thời giữ được sự riêng tư trong đời sống cá nhân.
