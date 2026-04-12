Cuộc sống của Doãn Hải My sau khi 'về chung nhà' với Đoàn Văn Hậu

Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được công chúng chú ý từ khoảng năm 2020, khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu đang thi đấu tại châu Âu, còn Hải My là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập tốt. Dù vướng tin đồn hẹn hò, cả hai giữ thái độ kín tiếng, không xác nhận mối quan hệ trong thời gian dài.

Sau này, khi Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam thi đấu, cặp đôi mới dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh chung. Họ được nhận xét là xứng đôi về ngoại hình lẫn hình ảnh. Trước khi đi đến hôn nhân, chuyện tình của họ kéo dài nhiều năm, trải qua giai đoạn yêu xa và ít ồn ào.

Doãn Hải My sau khi lấy chồng

Tháng 11.2023, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trở thành tâm điểm của truyền thông. Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung nhà bằng một lễ cưới hoành tráng. Hình ảnh Hải My rạng rỡ trong bộ váy cưới, sánh đôi cùng chàng hậu vệ tài hoa đã mở đầu cho một chương mới trong cuộc đời cô Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, cặp đôi sinh sống tại một căn chung cư ở Hà Nội. Cuối 2025, cặp đôi chuyển đến căn biệt thự rộng rãi hơn. Bước vào cuộc sống hôn nhân, phong cách thời trang của Hải My có xu hướng thay đổi. Cô thường đăng tải những hình ảnh nữ tính, trang phục thiên về các thiết kế đơn giản, tông màu trung tính Ảnh: FBNV

Tháng 5.2024, gia đình Văn Hậu đón chào thành viên mới – bé Lúa. Sự xuất hiện của em bé kéo theo những thay đổi đáng kể trong sinh hoạt hằng ngày của Doãn Hải My. Thay vì xuất hiện tại các sự kiện, cô chuyển sang ưu tiên thời gian cho việc chăm sóc con và gia đình

Khoảnh khắc gia đình Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My nắm tay con trai trong một buổi dạo biển. Sau khi kết hôn, cặp đôi dành nhiều thời gian vun đắp tổ ấm và cùng con trải nghiệm những chuyến hành trình ý nghĩa Ảnh: FBNV

Dù bận rộn chăm con, Doãn Hải My vẫn khiến cư dân mạng "dậy sóng" bởi sắc vóc mẹ bỉm. Chỉ một thời gian ngắn sau sinh, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn Ảnh: FBNV

Hành trình hôn nhân của Hải My không chỉ có màu hồng. Trong giai đoạn Đoàn Văn Hậu phải điều trị chấn thương kéo dài, Hải My cùng chồng sang Singapore phẫu thuật, hỗ trợ anh trong các bài tập vật lý trị liệu Ảnh: FBNV

Bên cạnh vai trò làm vợ và làm mẹ, Doãn Hải My vẫn duy trì các hoạt động cá nhân, trong đó có kinh doanh. Cô tham gia phát triển các sản phẩm liên quan đến làm đẹp và thời trang. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, chủ động về tài chính Ảnh: FBNV

Hiện tại cả hai lựa chọn cách xuất hiện có chọn lọc trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Nội dung chia sẻ chủ yếu xoay quanh những khoảnh khắc đời thường, hạn chế đề cập sâu đến đời sống riêng tư Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu có nhiều thay đổi theo hướng ổn định và kín đáo hơn. Cặp đôi tập trung xây dựng tổ ấm, duy trì nhịp sống gia đình và cân bằng giữa công việc và con cái. Những hình ảnh được chia sẻ phần nào cho thấy hành trình thích nghi với vai trò mới, đồng thời giữ được sự riêng tư trong đời sống cá nhân.