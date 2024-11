Cuộc sống của Hà Thanh Xuân sau sóng gió hôn nhân

Hà Thanh Xuân hào hứng khi góp mặt trong dự án mới của đàn chị Như Quỳnh Ảnh: BTC

Hà Thanh Xuân là một trong số những nghệ sĩ góp mặt trong dự án Người tình và quê hương của ca sĩ Như Quỳnh. Tại sự kiện giới thiệu chương trình, khi nói về cơ duyên, giọng ca 8X cho biết cô và đàn chị đã sinh hoạt cùng nhau tại một trung tâm ở hải ngoại. Ở những đêm diễn trước, ca sĩ Vùng lá me bay có ngỏ ý mời đàn em tham gia song lịch diễn lại không trùng khớp. “Đợt này, cả hai có dịp đi chung show ở Hàn Quốc. Khi đó, chị Như Quỳnh có nhắn tôi giữ ngày để quay hình chương trình. Tôi rất vui khi được góp mặt trong dự án”, Hà Thanh Xuân cho hay.

Nữ ca sĩ cũng bật mí thêm trước đây, cô thần tượng ca sĩ Như Quỳnh. Thời gian sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại, Hà Thanh Xuân may mắn khi được làm việc cùng trung tâm, chạy show chung nên cả hai dần gắn kết hơn. Khi biết lý do giọng ca Vùng lá me bay thực hiện chương trình Người tình và quê hương là để tạo sân khấu cho các bạn trẻ tỏa sáng, Hà Thanh Xuân quyết định đồng hành.

Xuất hiện tại sự kiện, nữ ca sĩ chọn áo dài truyền thống, được khen ngợi ngày càng nhuận sắc Ảnh: BTC

Cô nói thêm: “Còn chuyện có áp lực không, hay khán giả có thích mình không tôi không nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ mình là nghệ sĩ, khi đứng ở bất cứ sân khấu nào mà có khán giả nghe, tôi thấy đó là sự may mắn rồi”. Trước thông tin cho rằng Hà Thanh Xuân được trả cát sê “khủng” để tham gia chương trình, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi nói thật, khi đi làm công việc thì phải có thù lao, chi phí. Đối với chị Như Quỳnh, tôi không hỏi điều đó vì xem nhau như chị em trong gia đình. Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề nghệ thuật, bài hát như thế nào thôi chứ không đề cập đến việc chị ấy sẽ trả mình bao nhiêu tiền”.

Khi được hỏi có áp lực khi bị khán giả đặt lên bàn cân nếu kết hợp cùng đàn chị, Hà Thanh Xuân cho rằng chuyện so sánh là điều bình thường. Cô thẳng thắn chia sẻ thêm: “Giống như khi mình xem một bộ phim, có người sẽ thấy thích nhưng cũng có người không thích. Với người nghệ sĩ cũng vậy, khi họ đứng trên sân khấu, có thể khán giả này sẽ hài lòng hoặc ngược lại. Nhưng cái chính vẫn là chương trình. Mình phải làm sao để tạo nên một chương trình như mong muốn. Tôi quan trọng cái chung hơn là cái riêng”.

Sau sóng gió, Hà Thanh Xuân xem công việc là niềm vui của mình Ảnh: FBNV

Sau đổ vỡ hôn nhân, Hà Thanh Xuân trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô thừa nhận chính công việc là yếu tố giúp bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn. Giọng ca 8X chiêm nghiệm: “Nếu nói không được hát, đó là khi tôi buồn nhất. Âm nhạc là cuộc sống của tôi nên tôi thấy vui với những gì mình đang có. Đúng là cuộc sống có những giai đoạn lên xuống. Đối với tôi, hiện tại bây giờ tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi học được một điều rằng hạnh phúc là những gì mình đang có”.

Hiện tại, Hà Thanh Xuân chọn đi về giữa Mỹ và Việt Nam để phục vụ khán giả. Được hỏi về việc sức khỏe có ảnh hưởng khi di chuyển liên tục, người đẹp cho hay: “Trời cũng thương, nên máu nghề của tôi càng ngày càng “sung” hơn. Dù di chuyển liên tục nhưng tôi không thấy mệt. Tôi cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tinh thần phải thoải mái thì mình mới hát hay phục vụ khán giả”.

Ca sĩ 8X khẳng định sau sóng gió, cô vẫn tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nói về tin đồn có người mới, Hà Thanh Xuân chia sẻ: “Tôi nhận câu hỏi này cũng nhiều rồi. Thời gian vừa qua, trục trặc của tôi về vấn đề tình cảm xuất hiện trên mạng xã hội. Tới giờ phút này, tôi vẫn đặt âm nhạc, nghề nghiệp của mình lên hàng đầu. Tôi xin phép giữ riêng chuyện tình cảm ở hiện tại cho mình, còn về âm nhạc tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn”.