Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Lê sau khi 'lên chức' lần 3

Minh Hy
Minh Hy
01/10/2025 07:30 GMT+7

Ở những tháng cuối của thai kỳ, Hoa hậu Phương Lê đặt an toàn của em bé và mình lên hàng đầu. Vì vậy, cô chú trọng từ vấn đề đi lại, ăn uống cho đến khám sức khỏe định kỳ để cho thể trạng tốt nhất khi chào đón thành viên mới.

Phương Lê 'vác' bụng bầu 8 tháng đi sự kiện

Tối 30.9, Hoa hậu Phương Lê thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Linh San. Sải bước trên thảm đỏ, Hoa hậu Phương Lê khoe thần thái rạng rỡ dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ.

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Lê sau khi 'lên chức' lần thứ 3 - Ảnh 1.

Hoa hậu Phương Lê rạng rỡ ở những tháng cuối thai kỳ

Ảnh: NVCC

Ở độ tuổi ngoài 40 và chuẩn bị chào đón thành viên mới, Phương Lê cho biết cô đặt sự an toàn của em bé và bản thân lên hàng đầu. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 tuân thủ chế độ dinh dưỡng "ăn thông minh", ưu tiên các thực phẩm hữu cơ và chất béo tốt. Đồng thời, cô cũng kiểm soát nghiêm ngặt lượng đường và muối nạp vào cơ thể để phòng tránh nguy cơ tiền sản giật.

Cô cho rằng tuổi tác chỉ là một con số nếu người mẹ biết lắng nghe cơ thể và đầu tư xứng đáng cho hành trình mang thai của mình.

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Lê sau khi 'lên chức' lần thứ 3 - Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Lê muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào đón con gái thứ tư

Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Hoa hậu Phương Lê cũng dành thời gian nghe nhạc, trò chuyện với các con và sử dụng các liệu pháp massage để thư giãn. Cô chủ động tránh xa những chuyện thị phi trên mạng xã hội để đảm bảo sức khỏe tinh thần. Đối với cô, sự ủng hộ từ ông chồng và 3 cô con gái là nguồn động lực lớn lao ở thời điểm hiện tại.

Cuộc sống của Hoa hậu Phương Lê sau khi 'lên chức' lần thứ 3 - Ảnh 3.

Hoa hậu Phương Lê và nhà thiết kế Linh San

Ảnh: NVCC


Trước khi nên duyên vợ chồng với NSƯT Vũ Luân, Phương Lê từng gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Cô cũng trải qua cuộc hôn nhân dang dở, làm mẹ đơn thân chăm sóc 3 cô con gái. Trong đó, con gái đầu lòng của Phương Lê tên Đông Nghi (tên tiếng Anh là Victoria). Cặp song sinh lần lượt có tên là Chiêu Nghi (Michelle) và Băng Nghi (Olivia). Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, Vũ Luân tâm sự anh giữ mối quan hệ tốt đẹp với các con riêng của vợ và cũng được các bé yêu mến.

