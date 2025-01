Cuộc sống của hot girl Thiên An trước ồn ào

Mới đây, những thông tin về chuyện đời tư của hot girl Thiên An được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận của Thanh Niên, những từ khóa liên quan đến Thiên An đang được tìm kiếm tăng vọt. Cụ thể, trên hệ thống Google Trend, một số từ khóa như “Thiên An tên thật là gì” tăng 700%, “bé Sol Thiên An” tăng 500%, “Thiên An bao nhiêu tuổi” tăng 350%...

Thiên An sinh năm 1998, tại Bình Dương. Cô từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường đại học Công nghệ TP.HCM). Tên tuổi của Thiên An được biết đến khi tham gia một số dự án âm nhạc Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình, Tỏ tình...

Sau sóng gió đời tư, Thiên An chọn cuộc sống mẹ đơn thân, tập trung chăm sóc con gái. Cô phát triển ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số dự án phim như Mưu kế thượng lưu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng… Người đẹp được nhận xét ngày càng tiến bộ trong mặt diễn xuất dù chỉ là diễn viên tay ngang Ảnh: FBNV

Thừa nhận may mắn trong sự nghiệp, Thiên An nói bản thân luôn nỗ lực hoàn thiện mình. Cô cũng không tránh khỏi áp lực khi phải đối diện với định kiến “hot girl đóng phim”. Tuy nhiên qua thời gian, người đẹp 9X cố gắng khắc phục những khuyết điểm, tham gia khóa học diễn xuất để hoàn thiện mỗi ngày Ảnh: FBNV

Không chỉ sự nghiệp, nhan sắc của Thiên An cũng ngày càng thăng hạng. Người đẹp chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhận được lời khen ngợi khi không ngại biến hóa theo nhiều phong cách thời trang khác nhau Ảnh: FBNV

Thiên An nói sự hậu thuẫn từ gia đình giúp cô thêm an tâm phát triển sự nghiệp. Trong giai đoạn bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên nhờ người thân chăm sóc con gái để toàn tâm toàn lực cho các dự án, đặc biệt là khi xa nhà. Nữ diễn viên nói thêm gia đình là nguồn động lực lớn để bản thân cố gắng Ảnh: FBNV

Hiện tại ngoài diễn xuất, Thiên An còn làm nhà sáng tạo nội dung, đóng quảng cáo để có thêm thu nhập. Trong vai trò trụ cột kinh tế, người đẹp 9X chăm chỉ làm việc để lo cho mình và người thân. Thừa nhận áp lực kinh tế song Thiên An khẳng định mọi thứ không quá sức Ảnh: FBNV

Áp lực lớn nhất của Thiên An khi làm mẹ đơn thân là vấn đề thời gian. Bởi người đẹp vừa chăm sóc con gái, vừa phát triển sự nghiệp, đảm bảo về mặt kinh tế. Cô kể những lúc rảnh luôn dành trọn vẹn thời gian cho con vì sợ bản thân không trọn vẹn trong hành trình khôn lớn của bé Ảnh: FBNV

Sau sóng gió, Thiên An chọn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên về chuyện mở lòng sau sóng gió, người đẹp bộc bạch cô muốn nhớ đến mình trong công việc nhiều hơn Ảnh: FBNV