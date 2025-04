Cuộc sống của huyền thoại điện ảnh Clint Eastwood

Huyền thoại điện ảnh Mỹ Clint Eastwood luôn được biết đến với mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Tuy nhiên trong một đoạn video chân thực được đăng trực tuyến tại đám cưới của con gái ông là Morgan, ngôi sao này nổi bật với diện mạo mới của mình.

Clint Eastwood lúc trên đỉnh cao sự nghiệp và hiện nay ẢNH: INSTAGRAM

Morgan (27 tuổi) là con út của Clint Eastwood, đã kết hôn với Tanner Koopmans tại Mission Ranch, Carmel, California trước sự chứng kiến của 130 khách mời, bao gồm cả 7 anh chị em của cô.

Jocelyn Ann Reeves là mẹ của Kathryn Eastwood - một trong những con gái của nam tài tử - từng có mối tình nồng cháy với ông vào những năm 1980. Bà cũng sinh cho ông một cậu con trai tên là Scott.

Ngôi sao Clint Eastwood muốn được sống thoải mái

Đoạn video là góc nhìn hiếm hoi về ngôi sao Hollywood và chỉ được chụp ảnh vài lần trong những năm gần đây.

Ngôi sao phim Dirty Harry không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 6.2.2022 - lần cuối ông xuất hiện ở giải đấu AT&T Pebble Beach Pro-Am tại Câu lạc bộ Golf Pebble Beach.

Video và hình ảnh mới này phần dập tắt nỗi lo ngại sức khỏe của ông đang có chiều hướng xấu đi. Vào tháng 4.2023, một bác sĩ nói với báo giới rằng: "Có vẻ như xương của ông ấy yếu hoặc bị loãng xương đáng kể. Nhưng mọi người đều loãng xương khi già đi".

Ảnh chụp Clint Eastwood năm 2019 ẢNH: AFP

Theo nguồn tin chia sẻ với RadarOnline.com, nam diễn viên từng được yêu thích của The Good, the Bad and the Ugly tìm thấy sự thoải mái trong diện mạo mới với bộ râu và mái tóc trắng không được cắt tỉa.

"Các con bảo Clint nên cố gắng duy trì phong cách thần tượng của mình bằng cách cắt tóc gọn và cạo râu. Nhưng Clint nói rằng ở độ tuổi này, ông ấy có được quyền được sống thoải mái và không cần phải chải chuốt như một con công!", một người bạn kể lại.

Biểu tượng của phim Unforgiven có 8 người con (của 6 bà mẹ khác nhau), gần đây đã kỷ niệm hơn 10 năm bên người tình hiện tại của mình - cựu nhân viên khách sạn Christina Sandera. Ông dường như không cảm thấy áp lực phải gây ấn tượng với bất kỳ ai bằng ngoại hình của mình.

"Nhiều người nói rằng Clint gần như không thể nhận ra được, nhưng Clint lại cho rằng đó là vấn đề của họ, không phải của ông ấy. Ông vẫn chạy quanh chơi với các cháu và thỉnh thoảng chơi golf. Clint đang sống những năm tháng vàng son của cuộc đời theo cách của riêng mình. Ông ấy không cần phụ nữ phải mê mẩn mình nữa!", người bạn tiết lộ thêm.

Trước đó năm 2021, Clint Eastwood vẫn còn làm phim, giữ vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và kiêm vai chính phim Cry Macho.