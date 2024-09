Cuộc sống của La Thành sau 8 năm nợ nần

Mới đây, La Thành trở lại với vai giang hồ trong phim Làm giàu với ma. Mặc dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng diễn xuất của anh lại gây ấn tượng khán giả. Theo La Thành, anh không tham gia tuyển chọn mà được đạo diễn Trung Lùn mời tham gia dự án này.

Tuy chỉ vào những vai phụ nhưng diễn xuất của La Thành thường được đánh giá cao Ảnh: Minh Hy

Hiện tại, ngoài công việc đóng phim, La Thành thực hiện những video ngắn để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, anh còn kinh doanh giày dép để có thêm nguồn thu nhập. Về cuộc sống cá nhân, La Thành thừa nhận việc ổn định tài chính vẫn là vấn đề nan giải vì anh còn khoản nợ cần trả.

Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực vì sai lầm trong quá khứ nhưng La Thành cảm thấy may mắn vì vẫn được đồng nghiệp tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ. Nam diễn viên 8X cho biết: "May mắn, mọi người vẫn tôn trọng tôi khi làm việc nên chưa ai tác động gì đến mình cả". Bên cạnh đó, La Thành khẳng định anh chưa sống sai với ai và anh vẫn có thiện chí trả tiền cho các chủ nợ cũng như đồng nghiệp của mình. Hiện tại, số nợ anh phải trả chỉ bằng 1/10 so với thời điểm năm 2016.

Vẻ ngoài tiều tụy của La Thành vì mất ngủ Ảnh: Minh Hy

Đến thời điểm hiện tại, La Thành nhấn mạnh anh đang cố gắng nhìn về hướng tích cực, khắc phục sai lầm. Nam diễn viên sinh năm 1987 trải lòng: "Mình từng lầm đường lạc lối và không biết điểm dừng nên khi sai lầm thì mình phải chấp nhận. Còn bây giờ nghĩ đến chuyện cũ tôi còn không dám nghĩ chứ đừng nói là kể lại. Nếu cứ nghĩ về những sai lầm chắc mình không thể làm gì được nữa".

Đối với diễn viên phim Bố già, mẹ và con gái là động lực giúp anh vượt qua mọi thứ và phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng chạnh lòng vì không thể làm được nhiều điều hơn cho con gái. "Có những món đồ chơi con muốn mua nhưng tôi lại không mua vì ở nhà có quá nhiều rồi. Nếu tài chính của mình ổn, mình vẫn có thể mua cho con nhưng bây giờ thì không. Ở những khoảnh khắc đó tôi có hơi buồn". Tuy vậy, anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì con gái ngoan và hiểu chuyện.