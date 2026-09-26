Cuộc sống của Lady Gaga sau khi đón con đầu lòng

Lady Gaga hiện ưu tiên dành thời gian cho con gái và tổ ấm nhỏ của mình ẢNH: AFP

Khác với vẻ sang trọng, hào nhoáng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Lady Gaga giờ đây trở về làm một người mẹ giản dị, kín tiếng. Trong loạt ảnh được paparazzi ghi lại gần đây, "mẹ quái vật" xuất hiện trên phố như bao bà mẹ bỉm sữa bình thường khác với đồ mặc nhà giản dị, mặt mộc cùng mái tóc buộc vội. Mọi sự chú ý của cô đổ dồn vào em bé đang nép mình ngủ trong vòng tay mình. Sau nhiều năm khuấy đảo sân khấu âm nhạc rồi chinh phục màn ảnh, giọng ca Born This Way giờ đây muốn tận hưởng cuộc sống yên bình bên con gái và tổ ấm nhỏ với Michael Polansky.

Hôm 25.9, trang PageSix dẫn lời nguồn tin độc quyền: "Gaga và Michael thực sự đang tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình nhỏ ấm cúng của họ. Họ bắt đầu đưa Rose đi chơi đây đó và cố gắng giữ mọi thứ thật kín đáo". Theo tiết lộ, Lady Gaga rất kỹ tính trong việc bảo vệ con gái và cực kỳ kỹ lưỡng trong việc lựa chọn người được phép bước vào vòng tròn thân thiết của gia đình, ở gần em bé. Nguồn tin thân cận nhấn mạnh ngôi sao đoạt giải Grammy luôn coi trọng sự riêng tư của mình và điều đó càng tăng lên cao hơn kể từ khi cô làm mẹ. "Cô ấy muốn Rose có một tuổi thơ bình thường nhất có thể, tránh xa mọi sự chú ý đi kèm với danh tiếng của cô ấy", người này nói thêm.

Nguồn tin của PageSix cũng cho biết Lady Gaga vốn là phụ nữ mạnh mẽ, gai góc nhưng từ khi trở thành mẹ, cô trở nên mềm yếu và sống thiên về cảm xúc hơn. "Gaga đang tận hưởng từng khoảnh khắc và những người thân thiết nhất với cô có thể thấy chương mới này có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy", nguồn tin thân cận nói thêm.

Lady Gaga và Michael Polansky gắn bó 6 năm qua ẢNH: AFP

Trước đó, vào ngày 11.9, People cùng nhiều trang tin Mỹ xác nhận Lady Gaga và vị hôn phu Michael Polansky vừa chào đón con đầu lòng. Theo thông tin chia sẻ, đây là một bé gái chào đời hồi tháng 6.2026 và được đặt tên Rose Bean Polansky. Trong khi đó, người đại diện của cặp đôi chưa xác nhận hay bình luận gì về giới tính hoặc tên của em bé. Thời điểm thông tin được tiết lộ, nguồn tin thân cận chia sẻ với People rằng sao phim A Star Is Born luôn mong mỏi được làm mẹ và rất hạnh phúc khi mong ước ấy thành hiện thực.

Trong khi đó, bạn đời của cô được cho là rất giỏi trong việc chăm sóc em bé. "Họ đang cùng nhau tìm hiểu mọi thứ. Cô ấy không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào", nguồn tin tiết lộ thêm. Hơn một tuần trước, Lady Gaga và Michael Polansky lần đầu được nhìn thấy đưa con gái đi dạo ở Bắc California (Mỹ).

Sau những thành công vang dội ở lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh, Lady Gaga đang lùi lại để chăm chút cuộc sống riêng ẢNH: AFP

Lady Gaga và Michael Polansky công khai mối quan hệ tình cảm từ năm 2020 và đính hôn hồi 2024. Vị hôn phu của "mẹ quái vật" tốt nghiệp Đại học Harvard và hiện là một doanh nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi 2024, nữ ca sĩ tiết lộ người yêu giúp cô sống hạnh phúc, lành mạnh sau sau nhiều năm đấu tranh với vấn đề sức khỏe tâm thần. "Tôi đã ở một nơi thực sự tăm tối. Tôi đã đấu tranh trong nhiều năm trước đó. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bởi vì tôi có một người thực sự đã nhìn thấy cách tôi không hạnh phúc cũng như lý do tại sao. Và anh ấy không ngại nắm tay tôi, tìm hiểu về tôi - ở một cấp độ rất sâu sắc", ngôi sao Mỹ trải lòng.