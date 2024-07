Cuộc sống của nam chính 'Truyền thuyết Jumong' sau nhiều năm vắng bóng

Song Il Gook khi tham gia You Quiz On The Block. Sự xuất hiện của 4 bố con nổi tiếng này khiến chương trình đạt rating cao nhất lịch sử với 6,84% TVN

Mới đây, Song Il Gook gây chú ý khi cùng ba con trai (sinh ba) là Daehan, Minguk, Manse (12 tuổi) xuất hiện trong chương trình You Quiz On The Block. Nam diễn viên tâm sự rằng kể từ bộ phim Jang Yeong Sil (2016), anh không tham gia tác phẩm điện ảnh hay truyền hình nào thậm chí không dự sự kiện mà dành thời gian chăm sóc ba con trai, chăm lo gia đình.

Tài tử 53 tuổi chia sẻ lý do vắng bóng màn ảnh bấy lâu là do một số việc anh chưa sẵn sàng cùng với đó là hình ảnh những đứa trẻ và hình tượng "ông bố bỉm sữa" của bản thân có sức ảnh hưởng quá lớn. Bên cạnh đó, diễn xuất không còn là ưu tiên hàng đầu của nam diễn viên 7X kể từ khi anh làm chồng, làm cha. "Tôi hoàn toàn tập trung vào việc nuôi dạy con cái và có rất ít thời gian để đầu tư toàn diện vào bản thân. Cùng với đó, khả năng cạnh tranh của tôi với tư cách là một diễn viên vốn thấp nên việc không được nhận vai cũng là điều dễ hiểu", ông bố ba con chia sẻ.

Song Il Gook kể năm ngoái, anh thấy thông báo thử vai cho một vở nhạc kịch nên đã nộp hồ sơ rồi đi thử vai. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy tài tử chật vật tìm kiếm cơ hội đứng trên sân khấu nhưng anh nghĩ điều đó không có gì đáng xấu hổ và đùa rằng mình là một diễn viên tân binh.

Tròn 10 năm kể từ khi gây sốt với show thực tế The Return of Superman (2014 - 2016), ba con trai của Song Il Gook đã học cấp hai, chững chạc, ra dáng người lớn và cao gần bằng bố CHỤP MÀN HÌNH, TVN

Trong quá trình trò chuyện, con trai của sao phim Gia đình kim chi bày tỏ rằng nếu không có ba anh em họ, bố sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp. Lúc này, tài tử lập tức phủ nhận, anh chia sẻ bản thân không tiếc khi gác lại công việc để tập trung nuôi dạy các con. "Tôi là người xem gia đình quan trọng hơn công việc. Ưu tiên của tôi là trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt và cuối cùng mới là một người tận tâm với công việc", nghệ sĩ sinh năm 1971 bộc bạch.

Song Il Gook tâm sự rằng các con là món quà vô giá với vợ chồng anh. Nếu chuyên tâm phát triển sự nghiệp, anh sẽ mất đi quãng thời gian hạnh phúc nhất là được gần gũi, ở bên ba con từ khi tấm bé, chứng kiến hành trình trưởng thành của bọn trẻ. Diễn viên chia sẻ rằng sẽ là dối lòng nếu nói không có lúc buồn, tiêu cực vì không thể theo đuổi sự nghiệp nhưng anh chưa từng hối hận vì quyết định của mình.





Tài tử 53 tuổi khẳng định gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu của anh, công việc chỉ xếp sau đó TVN

Song Il Gook cũng chia sẻ về mối tình với vợ - thẩm phán Jung Seung Yeon. Nam diễn viên chia sẻ anh được giới thiệu làm quen với vợ khi đang nổi tiếng với bộ phim Truyền thuyết Jumong nhưng bị từ chối gặp mặt 2 lần. Khi gặp gỡ, tài tử yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Họ hẹn hò trong khoảng 2 năm trước khi kết hôn hồi 2008 và đón ba con trai vào năm 2012. Nam diễn viên cũng dập tắt tin đồn ly hôn, cho biết mặc dù họ đã sống xa nhau một thời gian vì công việc nhưng cuộc hôn nhân của họ không có vấn đề gì.

Trước khi có tổ ấm hạnh phúc như hiện trai, vợ chồng Song Il Gook từng trải qua giai đoạn khó khăn khi Jung Seung Yeon mang thai. Thời điểm đó, bác sĩ khuyên cặp đôi bỏ một trong ba thai nhi vì lo sợ rủi ro do Jung có vấn đề về tim mạch. Họ suy sụp khi nghe thông báo nhưng cuối cùng vợ anh quyết định giữ lại cả ba con dù gặp nhiều gian nan trong suốt thai kỳ. Đáp lại mọi nỗ lực, đau đớn, ba nhóc tì chào đời bình an, được đặt tên Daehan, Minguk, Manse (ghép lại mang ý nghĩa: Đại Hàn Dân Quốc Vạn Tuế). Năm 2014, ba cậu bé gây sốt khi tham gia chương trình The Return of Superman cùng bố và trở thành "hiện tượng" ở Hàn Quốc đồng thời thu hút lượng fan đông đảo khắp châu Á.

Vợ chồng Song Il Gook bên ba con khi còn nhỏ CHỤP MÀN HÌNH

Song Il Gook trong phim Truyền thuyết Jumong nổi đình đám một thời MBC

Song Il Gook sinh năm 1971 trong gia đình có nhiều đời làm chính trị, mẹ anh là chính trị gia, diễn viên Kim Eul Dong. Anh bắt đầu đóng phim vào cuối thập niên 1990, xuất hiện trong nhiều tác phẩm: Tạm biệt tình yêu của tôi, Tình yêu trong sáng, Vệ sĩ, Sát thủ hào hoa, Dấu vết đoạt mệnh, Gia đình kim chi… Đặc biệt, tài tử nổi tiếng nhất với vai Jumong trong bộ phim sử thi Truyền thuyết Jumong. Tác phẩm có rating cao nhất trong tất cả các bộ phim truyền hình phát sóng tại Hàn Quốc vào năm 2006 (rating tập cuối lên tới 51,9%). Phim cũng được chiếu tại nhiều nước (trong đó có Việt Nam) và được đón nhận nồng nhiệt.