Cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can, Diệu Hiền... ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè

NSND Kim Cương cùng đại diện Hội Sân khấu TP.HCM đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để thăm, tặng quà cho các nghệ sĩ gạo cội sống tại đây Ảnh: NVCC

Ngày 25.9, đại diện Hội Sân khấu TP.HCM cùng Ban Ái hữu nghệ sĩ, NSND Kim Cương và đạo diễn Thành Bỉ đến thăm, tặng quà cho các nghệ sĩ lão thành đang sinh sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM). Hiện nơi đây chăm sóc cho 5 nghệ sĩ gạo cội gồm Mạc Can, Ngọc Đáng, Huỳnh Thanh Trà, Lam Sơn và Diệu Hiền.

Không gian an dưỡng của các nghệ sĩ lão thành

Khu dành riêng cho các nghệ sĩ nằm tại tòa nhà A6, được đặt tên An dưỡng viên nghệ sĩ TP.HCM. Không gian nơi đây khá yên tĩnh, nhiều cây xanh và được bố trí các khu vực sinh hoạt phù hợp với người lớn tuổi.

Mỗi nghệ sĩ có một phòng riêng, bên ngoài cửa dán tên để thuận tiện nhận biết. Bên trong phòng được trang bị những vật dụng cơ bản như giường, tủ đồ, bàn ăn, quạt, tivi, tủ lạnh, xe lăn... phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Các phòng đều có cửa sổ, tạo sự thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên.

NSND Trịnh Kim Chi cho biết nghệ sĩ Lam Sơn đang được điều trị tại bệnh viện nên buổi đến thăm ngày 25.9 chỉ có nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà, Diệu Hiền và Ngọc Đáng Ảnh: NVCC

Không chỉ được bố trí nơi ở riêng, các nghệ sĩ còn được trung tâm hỗ trợ trong sinh hoạt, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Với những người lớn tuổi, việc đi lại hoặc tự thực hiện một số công việc hằng ngày gặp khó khăn, nhân viên trung tâm sẽ hỗ trợ theo nhu cầu.

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Trịnh Kim Chi - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết Hội Sân khấu và Ban Ái hữu nghệ sĩ vẫn thường xuyên đến thăm các nghệ sĩ lão thành tại đây. Dịp này, đoàn kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho các nghệ sĩ và tổ chức mừng thọ nghệ sĩ Ngọc Đáng.

Theo Trịnh Kim Chi, việc các nghệ sĩ lão thành được chuyển về Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè giúp Ban Ái hữu nghệ sĩ và Hội Sân khấu TP.HCM yên tâm hơn, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe.

"Bên này có cơ sở vật chất rất tốt. Ngoài việc đảm bảo ăn uống, sức khỏe, các nghệ sĩ còn được hỗ trợ những công việc sinh hoạt thường ngày như dọn dẹp phòng ốc, chăm sóc cá nhân. Bên cạnh đó, vấn đề y tế cũng đặc biệt được quan tâm. Khi các nghệ sĩ gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe đều có nhân viên y tế chăm sóc", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết thêm, trong trường hợp cần thiết, trung tâm có phương án đưa các nghệ sĩ đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị. "Tuổi của các cô, các chú cũng lớn rồi. Vì thế, những vấn đề về y tế rất quan trọng. Qua bên này, chúng tôi hoàn toàn yên tâm với sự chăm sóc và quan tâm của trung tâm dành cho các nghệ sĩ lão thành", NSND Trịnh Kim Chi nói.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng 99 tuổi, ngồi xe lăn vẫn vui vẻ ca hát

Bà Ngọc Đáng được tổ chức mừng thọ tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè Ảnh: NVCC

Trong dịp đến thăm, đại diện Hội Sân khấu TP.HCM và Ban Ái hữu nghệ sĩ còn tổ chức mừng thọ nghệ sĩ Ngọc Đáng. Theo NSND Trịnh Kim Chi, hoạt động này đã được chuẩn bị từ trước, bởi năm nay nghệ sĩ Ngọc Đáng bước sang tuổi 99, tính theo tuổi ta là tròn 100 tuổi. Biết có buổi mừng thọ đặc biệt này, NSND Kim Cương cũng đến chung vui, gửi lời chúc sức khỏe đến nữ nghệ sĩ lão thành.

Trước đó, năm 2024, nghệ sĩ Ngọc Đáng từng bị ngã, dẫn đến nứt xương chậu và mất khả năng đi lại. Sau đó, bà được chăm sóc tại trung tâm y tế. Dù sức khỏe và trí nhớ giảm sút, tinh thần của nữ nghệ sĩ vẫn khá thoải mái. Bà vẫn hát, trò chuyện và vui vẻ mỗi khi có đồng nghiệp đến thăm.

Chia sẻ về buổi gặp gỡ, NSND Trịnh Kim Chi cho biết điều khiến cô xúc động là các nghệ sĩ lão thành vẫn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ đồng nghiệp, đặc biệt trong những dịp ý nghĩa như sinh nhật, mừng thọ.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Buổi lễ mừng thọ có bánh kem, có hoa, có những lời chúc mừng và những cái ôm, cái nắm tay thật tình cảm dành cho cô. Đại diện Hội Sân khấu và Ban Ái hữu cùng NSND Kim Cương, đạo diễn Thành Bỉ cũng trao những phần quà đến các nghệ sĩ đang sống tại Trung tâm Dưỡng lão… Một buổi gặp gỡ giản dị nhưng thật ấm lòng. Ở tuổi này, có lẽ niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là được mọi người nhớ đến, được hỏi thăm, được quây quần bên những người đồng nghiệp thân thương".