Cuộc sống của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền ở tuổi 56

Vừa qua, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện công bố dự án điện ảnh Mùi phở, ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán. Chưa tiết lộ nhiều về vai diễn song nữ diễn viên cho biết một trong những lý do cô nhận lời tham gia tác phẩm của đạo diễn Minh Beta là vì có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh - một người đồng nghiệp thân thiết trên sân khấu. Tuy nhiên, sao nữ 6X cho biết thêm: “Nhưng cái quan trọng không kém là việc nhân vật đó phù hợp với tôi từ độ tuổi, phong cách cho đến nhịp sống… Từ đó, tôi quyết định nhận lời”.

Thanh Thanh Hiền là bạn diễn ăn ý trên sân khấu truyền thống với nghệ sĩ Xuân Hinh. Trước đó cả hai từng góp mặt trong nhiều vở diễn, tạo dấu ấn với khán giả. Song với cô, việc cùng tham gia phim điện ảnh là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Thanh Thanh Hiền giải thích: “Một tiết mục trên sân khấu là sự gắn kết từ đầu đến cuối, sự hòa quyện không thể tách nhau ra. Sự tương tác của người này sẽ hỗ trợ cho người kia. Còn ở điện ảnh, chúng tôi có khi cũng chẳng gặp nhau nhưng chúng tôi hiểu điều đó. Chỉ cần có cái tên của nhau thôi, chẳng hạn như khi nghe có anh Xuân Hinh cùng tham gia dự án là tôi đã cảm thấy ấm áp rồi”.

Khi được hỏi về việc có sợ khán giả thất vọng nếu Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền không có quá nhiều kết nối trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Khi mọi người ra rạp xem một bộ phim là mọi người sẽ hiểu diễn biến và tuyến nhân vật thế nào. Có thể chúng tôi không cùng lúc xuất hiện trên màn hình nhưng sự kết nối của chúng tôi vẫn có ở đâu đó”.

Nữ nghệ sĩ cùng diễn viên Tiến Lộc tại sự kiện công bố phim Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền sau ánh đèn sân khấu

Thanh Thanh Hiền được khán giả yêu mến bởi sự đa năng, không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực. Về quan điểm làm nghề, giọng ca 6X khẳng định khi quyết định góp mặt trong một dự án nào đó, cô luôn muốn phải làm tốt nhất có thể. Do đó, nữ nghệ sĩ chọn dành riêng cho tác phẩm những khoảng trống về không gian, thời gian và tư duy để toàn tâm toàn ý với nghề.

“Trước nay người nghệ sĩ lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, sau đó mới nghĩ đến mình. Tôi có trải qua những phút cô đơn nhưng ít lắm. Ngay cả lúc một mình tôi vẫn không cô đơn mà kết nối với nhiều việc để làm chứ không bao giờ cảm thấy buồn cả”, nữ diễn viên Mặt nạ gương bộc bạch.

Về cuộc sống đời thường, Thanh Thanh Hiền tâm sự phía sau ánh đèn sân khấu, cô có cuộc sống giản dị, bình yên. Nếu không đi diễn, nữ nghệ sĩ nói bản thân “giống như một người bình thường” vì: “Tôi đi cà phê với bạn, đi chợ và nấu ăn. Đặc biệt, tôi rất thích nấu nướng”.

Khi được hỏi về kỳ vọng dành cho Mùi phở, Thanh Thanh Hiền cho rằng không riêng gì cô mà tất cả mọi người trong ê kíp đều mong sản phẩm mình làm ra được yêu thương, ủng hộ. “Đó là mong muốn, còn trên thực tế mọi thứ diễn ra thì mới có câu trả lời”, cô nói. Đồng thời, sao nữ 6X chia sẻ về chuyện cát sê khi làm nghề: “Lúc trẻ có thể tôi còn để ý đến, nhưng ở tuổi này, tôi làm vì đam mê. Tất nhiên đó là công việc nên phải có sự qua lại, nhưng tôi không đặt nặng nữa, miễn là mình có một vai diễn hay, một công việc khiến bản thân cảm thấy vui”.