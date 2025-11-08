Cuộc sống của nghệ sĩ Trang Bích Liễu sau khi 'Nhuận Điền' Thanh Tú qua đời

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu quyết định giải nghệ, từ chối mọi lời mời đi hát sau khi chồng qua đời Ảnh: L.X

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu ở tuổi 79

Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ Trang Bích Liễu gây xúc động khi xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật. Tại đây, bà được mời thể hiện một đoạn Bên cầu dệt lụa, vở tuồng nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của bà cùng người chồng quá cố là nghệ sĩ Thanh Tú (vai Nhuận Điền). Dù tuổi đã cao, giọng hát của nữ nghệ sĩ vẫn ngọt ngào, chan chứa cảm xúc, khiến người nghe bồi hồi.

Chia sẻ sau tiết mục, nghệ sĩ Trang Bích Liễu xúc động cho biết đã lâu bà không đứng trên sân khấu, nên có chút hồi hộp, sợ hụt hơi. Ba năm qua, kể từ khi nghệ sĩ Thanh Tú qua đời, bà hầu như không nhận lời mời hát nào vì "đã quen song ca cùng chồng".

"Từ ngày ông ấy mất đến giờ, tôi buồn, không muốn đi đâu. Nhiều người mời tôi đi ca hoài nhưng tôi không đi, buồn lắm, mỗi khi cất tiếng hát là tôi lại nhớ ông ấy, khóc nên không ca được. Vậy nên tôi từ chối, không đi đâu cả. Ngày trước, tôi và ông ấy lúc nào cũng đi ca với nhau, đi nhiều lắm. Từ ngày ông ấy bệnh thì không đi nữa, lo cho ông ấy 16 năm trời. Giờ ông đi trước, bỏ tôi lại...", nữ nghệ sĩ nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu xúc động hát Bên cầu dệt lụa

Ở tuổi 79, "vợ của Nhuận Điền" vẫn minh mẫn, chỉ mắc bệnh về xương khớp. Bà cho biết sức khỏe thì "khi khỏe khi mệt". Mỗi tháng, nữ nghệ sĩ đều đi tái khám đều đặn. Nghệ sĩ Trang Bích Liễu kể, dù không còn đứng trên sân khấu nhưng ở nhà, bà thỉnh thoảng ngân nga vài câu vọng cổ cho đỡ nhớ nghề. Mỗi khi nhớ chồng, bà mở lại những băng thu cũ để nghe giọng hát của ông, hay xem lại những tấm hình cũ của hai vợ chồng.

Niềm an ủi lớn nhất của nữ nghệ sĩ là hai cháu nội ngoan ngoãn, quấn quýt bên bà. Vợ chồng nghệ sĩ Trang Bích Liễu - Thanh Tú có một con trai 39 tuổi, hiện làm hướng dẫn viên du lịch. Bà tâm sự: "Tôi may mắn có con trai ngoan, con dâu hiền lành, chu đáo và các cháu đều thương, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Mình thương con thì con cũng thương mình thôi. Ở tuổi này, tôi chỉ mong được khỏe mạnh, con cháu bình an là hạnh phúc rồi", bà chia sẻ.

Trang Bích Liễu bên nghệ sĩ Thanh Tú Ảnh: TL

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu được các thầy cô nổi tiếng như NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, Duy Lân, Kim Cúc, Chín Trích, Năm Cơ… truyền nghề. Bà đã thành đạt trong sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1971, khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM), được tuyển về đoàn Dạ Lý Hương của ông bầu Diệp Nam Thắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật cải lương, bà được giới chuyên môn đánh giá là "cô đào trẻ của đợt sóng mới". Các vai diễn dành cho bà đều để lại ấn tượng đậm nét trong các tác phẩm: Hòn đảo Thần Vệ Nữ, Đôi mắt tình yêu, Khói sóng Tiêu Tương, Vợ và tình, Sân khấu về khuya, Màu xanh mái tóc...