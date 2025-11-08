Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của nghệ sĩ Trang Bích Liễu sau khi 'Nhuận Điền' Thanh Tú qua đời

Lạc Xuân
Lạc Xuân
08/11/2025 14:58 GMT+7

Sau 3 năm từ khi nghệ sĩ Thanh Tú qua đời, nghệ sĩ Trang Bích Liễu vẫn không giấu được sự xúc động khi nhắc về chồng. Nữ nghệ sĩ tâm sự bà từ chối lời mời đi hát vì thấy cô đơn, buồn tủi khi đứng trên sân khấu.

Cuộc sống của nghệ sĩ Trang Bích Liễu sau khi 'Nhuận Điền' Thanh Tú qua đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu quyết định giải nghệ, từ chối mọi lời mời đi hát sau khi chồng qua đời

Ảnh: L.X

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu ở tuổi 79

Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ Trang Bích Liễu gây xúc động khi xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật. Tại đây, bà được mời thể hiện một đoạn Bên cầu dệt lụa, vở tuồng nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của bà cùng người chồng quá cố là nghệ sĩ Thanh Tú (vai Nhuận Điền). Dù tuổi đã cao, giọng hát của nữ nghệ sĩ vẫn ngọt ngào, chan chứa cảm xúc, khiến người nghe bồi hồi.

Chia sẻ sau tiết mục, nghệ sĩ Trang Bích Liễu xúc động cho biết đã lâu bà không đứng trên sân khấu, nên có chút hồi hộp, sợ hụt hơi. Ba năm qua, kể từ khi nghệ sĩ Thanh Tú qua đời, bà hầu như không nhận lời mời hát nào vì "đã quen song ca cùng chồng".

"Từ ngày ông ấy mất đến giờ, tôi buồn, không muốn đi đâu. Nhiều người mời tôi đi ca hoài nhưng tôi không đi, buồn lắm, mỗi khi cất tiếng hát là tôi lại nhớ ông ấy, khóc nên không ca được. Vậy nên tôi từ chối, không đi đâu cả. Ngày trước, tôi và ông ấy lúc nào cũng đi ca với nhau, đi nhiều lắm. Từ ngày ông ấy bệnh thì không đi nữa, lo cho ông ấy 16 năm trời. Giờ ông đi trước, bỏ tôi lại...", nữ nghệ sĩ nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu xúc động hát Bên cầu dệt lụa 

Ở tuổi 79, "vợ của Nhuận Điền" vẫn minh mẫn, chỉ mắc bệnh về xương khớp. Bà cho biết sức khỏe thì "khi khỏe khi mệt". Mỗi tháng, nữ nghệ sĩ đều đi tái khám đều đặn. Nghệ sĩ Trang Bích Liễu kể, dù không còn đứng trên sân khấu nhưng ở nhà, bà thỉnh thoảng ngân nga vài câu vọng cổ cho đỡ nhớ nghề. Mỗi khi nhớ chồng, bà mở lại những băng thu cũ để nghe giọng hát của ông, hay xem lại những tấm hình cũ của hai vợ chồng.

Niềm an ủi lớn nhất của nữ nghệ sĩ là hai cháu nội ngoan ngoãn, quấn quýt bên bà. Vợ chồng nghệ sĩ Trang Bích Liễu - Thanh Tú có một con trai 39 tuổi, hiện làm hướng dẫn viên du lịch. Bà tâm sự: "Tôi may mắn có con trai ngoan, con dâu hiền lành, chu đáo và các cháu đều thương, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Mình thương con thì con cũng thương mình thôi. Ở tuổi này, tôi chỉ mong được khỏe mạnh, con cháu bình an là hạnh phúc rồi", bà chia sẻ.

Cuộc sống của nghệ sĩ Trang Bích Liễu sau khi 'Nhuận Điền' Thanh Tú qua đời - Ảnh 2.

Trang Bích Liễu bên nghệ sĩ Thanh Tú

Ảnh: TL

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu được các thầy cô nổi tiếng như NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, Duy Lân, Kim Cúc, Chín Trích, Năm Cơ… truyền nghề. Bà đã thành đạt trong sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1971, khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM), được tuyển về đoàn Dạ Lý Hương của ông bầu Diệp Nam Thắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật cải lương, bà được giới chuyên môn đánh giá là "cô đào trẻ của đợt sóng mới". Các vai diễn dành cho bà đều để lại ấn tượng đậm nét trong các tác phẩm: Hòn đảo Thần Vệ Nữ, Đôi mắt tình yêu, Khói sóng Tiêu Tương, Vợ và tình, Sân khấu về khuya, Màu xanh mái tóc...

Tin liên quan

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tiết lộ cuộc sống tuổi 79, bật khóc nhắc về chồng

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tiết lộ cuộc sống tuổi 79, bật khóc nhắc về chồng

Sau 3 năm từ khi nghệ sĩ Thanh Tú qua đời, nghệ sĩ Trang Bích Liễu không giấu được sự xúc động khi nhắc về chồng.

Khám phá thêm chủ đề

Trang Bích Liễu Thanh tú Bên cầu dệt lụa nghệ sĩ cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận