Cuộc sống của nghệ sĩ Xuân Hương ở tuổi U.70

Nghệ sĩ Xuân Hương an yên với cuộc sống một mình Chụp màn hình

Ngọc Lan và Quốc Thuận có dịp đến thăm nhà nghệ sĩ Xuân Hương. Hiện bà sống một mình trong căn nhà rộng rãi ở TP.HCM. Theo chia sẻ, sau khi ly hôn với Thanh Bạch, có thời gian nữ nghệ sĩ sống cùng con trai. Tuy nhiên, thời gian sau, đứa con trai duy nhất của bà đã đi theo cha và không còn liên lạc suốt 6 năm qua.

Bà chia sẻ: "Đối với tôi, đứa con là báu vật. Khi sinh nó ra, tôi nhìn nó ngay trên bàn sinh là tôi khóc. Bởi vì tôi không ngờ mình có được một đứa con. Và tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình từ đây đã thay đổi rồi. Tôi yêu thương hết mực, dạy nó theo cách của mình. Tôi yêu thương nó trong điều kiện của mình. Lúc ly hôn thì con đồng ý ở với tôi, đó là phần thưởng của tôi trong giai đoạn đó. Tòa hỏi tôi có yêu cầu cấp dưỡng không, tôi bảo không, tùy ổng. Mặc dù lúc đó tôi không biết mình nuôi nó bằng cách gì. Thời đó là năm 2006, một tháng tôi sống dao động trên dưới 2 triệu đồng. Tôi nuôi con bằng tất cả khả năng của mình. Sau đó, ổng có lo cho nó đi học đại học và cuối cùng thì nó đi về bển luôn cho đến bây giờ".

Ngọc Lan và Quốc Thuận có cuộc gặp gỡ và trò chuyện nhiều cảm xúc với nghệ sĩ nổi tiếng qua chương trình Những người thích đùa Chụp màn hình

Trải qua nhiều buồn vui mà theo nghệ sĩ Xuân Hương là nỗi buồn, nước mắt nhiều hơn niềm vui, hiện bà đã an yên với cuộc sống. Diễn viên Trong nhà ngoài phố bày tỏ: "Cuộc đời là như vậy đó, đối với tôi vẫn bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc sau khi ly hôn. Có rất nhiều người bị trầm cảm nặng hơn khi phải sống một mình, nhưng tôi lại thấy vui. Tôi tự do khi sống một mình, cảm thấy được tự do, được thương mình hơn, tôi sợ sự ràng buộc lắm rồi. Sợ nhất là mình bị cô độc bên chính người thân của mình, nó khủng khiếp lắm".

Vì sống một mình, nghệ sĩ Xuân Hương cũng đã có sự chuẩn bị cho việc "ra đi" của mình. Bà bộc bạch: "Xung quanh tôi có những người bạn, nếu tôi ra đi đột ngột thì sướng quá, sợ nhất là nằm một chỗ. Tôi có nói với một số người bạn, nếu như ai đó biết lúc tôi ra đi thì lo liệu giúp. Tôi sẽ để lại một số tiền đủ để mua quan tài rẻ nhất, bỏ tôi vào rồi đem đến lò thiêu. Không cần phải đám tang nghi lễ, nghi thức gì cả".

Nghệ sĩ Xuân Hương đã chuẩn bị cho ngày ra đi của mình Chụp màn hình

"Tôi nghĩ cuộc đời của mình đã quá đáng sống rồi. Ai chân tình hay không thì cũng đã quá rõ. Bây giờ đám tang không là gì, chỉ là tình cảm của người sống dành cho người mất và là phong tục từ xưa tới giờ. Tôi không muốn làm phiền tới người khác. Coi như không chồng không con, có con mà như vậy cũng bằng không. Thiêu xong không cần đem lên chùa để thờ, vì có ai đâu để thờ. Chỉ cần đem tro rải chỗ nào sạch sạch thơm thơm là được, gọn nhẹ vậy thôi", nữ nghệ sĩ bộc bạch. Đến đây, không chỉ Xuân Hương mà Ngọc Lan và Quốc Thuận cũng nghẹn ngào trong nước mắt.

Hiện tại, nghệ sĩ Xuân Hương ít xuất hiện trên phim ảnh mà gắn bó với công việc bếp núc, bán đồ ăn online. Nói về lý do không còn tham gia giảng dạy, nữ nghệ sĩ trăn trở mình từng rất muốn nhưng "lực bất tòng tâm". Bà tâm sự: "Khi làm gì thì tôi sẽ làm hết lòng hết dạ, tôi dạy học cũng vậy. Hình như điều tôi giảng thì không thích hợp với họ, chính điều đó làm tôi buồn".