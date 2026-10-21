Cuộc sống của người đẹp Hải Phòng sau 1 năm đăng quang Miss Earth Vietnam

Tại đêm chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026, Ngô Thị Trâm Anh gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 20. Người đẹp có khoảnh khắc sải bước trên sân khấu, khép lại nhiệm kỳ 2 năm qua của mình. Được biết trong quãng thời gian này, mỹ nhân quê Hải Phòng còn gây chú ý khi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025.

Trâm Anh khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 20 Ảnh: NVCC

Sau khi đăng quang, dù công việc và lịch trình có bận rộn hơn, Trâm Anh vẫn cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt và kế hoạch học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất là cô đã có thể tự trang trải chi phí học tập, ăn uống và giảm bớt sự phụ thuộc tài chính vào bố mẹ.

“Với tôi, việc có thêm thu nhập cũng là cơ hội để em chủ động hơn trong cuộc sống và học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi vẫn đang cố gắng cân đối chi tiêu, dành thời gian cho việc học và trau dồi thêm những kiến thức, kỹ năng còn thiếu. Tôi hiểu rằng danh hiệu chỉ là một dấu mốc, còn để trưởng thành và làm tốt hơn trong tương lai, bản thân cần tiếp tục học hỏi, lắng nghe và hoàn thiện mỗi ngày”, người đẹp 10X chia sẻ thêm.

Với Trâm Anh, điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất trong suốt thời gian qua không phải là ánh hào quang sân khấu, mà là việc được đồng hành cùng các hoạt động xã hội. Dấu ấn đậm nét nhất của nàng hậu chính là việc thực hiện dự án Cùng em tới trường trong 2 năm liên tiếp tại các điểm trường ở Lào Cai và Yên Bái.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, người đẹp 10X còn tích cực với các dự án cộng đồng Ảnh: NVCC

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, Trâm Anh cho biết: "Hình ảnh các em nhỏ người Mông, người Dao háo hức đón nhận những chiếc cặp mới, những cuốn sách mới vẫn luôn in đậm trong tâm trí Trâm Anh". Việc tận mắt chứng kiến các em nhỏ phải đi từ rất sớm, vượt qua chặng đường dài tới lớp đã thôi thúc người đẹp nỗ lực hơn nữa.

Hướng đi mới của Hoa hậu Trâm Anh

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thiện nguyện, Trâm Anh còn ấp ủ một mô hình kinh doanh gắn liền với mục tiêu phi lợi nhuận. Định hướng này xuất phát từ mong muốn chủ động hơn về nguồn lực tài chính để duy trì dự án Cùng em tới trường và mở rộng các hoạt động cộng đồng. Đối với Trâm Anh, kinh doanh không đơn thuần là phát triển bản thân mà còn là giải pháp tạo ra nguồn lực bền vững, từ đó giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trâm Anh ấp ủ kế hoạch kinh doanh đúng với ngành học của mình Ảnh: NVCC

Trâm Anh mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh, đúng với ngành học của mình, đồng thời tận dụng sức ảnh hưởng từ danh hiệu để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. “Tôi hiểu rằng điều kiện hiện tại còn hạn chế nên sẽ bắt đầu từ những mô hình nhỏ, phù hợp với khả năng của bản thân. Với tôi, đây vẫn là hướng đi cần nhiều thời gian học hỏi và hoàn thiện từng bước”, người đẹp chia sẻ.

2 lần đăng quang, hơn ai hết, nàng hậu hiểu rõ khi đội lên đầu chiếc vương miện, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng: “Tôi cũng từng có những lúc sợ hãi, chùn bước, thậm chí muốn trốn chạy trước áp lực. Nhưng trên hết, tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Trâm Anh mong khán giả nhìn nhận mình không chỉ qua danh hiệu mà còn là một cô gái trẻ đang từng ngày học hỏi, trưởng thành và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.