Cuộc sống của NSND Hồng Vân ở tuổi 60

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực sân khấu, NSND Hồng Vân còn góp mặt trong các dự án phim ảnh, gần nhất là tác phẩm Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông. Sau dự án này, quan điểm về cuộc sống của cô cũng có những chuyển biến. “Vấn đề sinh lão bệnh tử, tôi đã cảm nhận rất nhẹ nhàng, chứ không kinh khủng. Cách đây 10 năm, tôi đã cảm nhận đó là điều bình thường. Tôi nghĩ ai xem phim rồi cũng sẽ hiểu”, NSND Hồng Vân nói.

Bền bỉ với sân khấu

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên 6X nói bản thân cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng có những lý tưởng riêng để phấn đấu. Và với cô, đó là sân khấu. “Để giữ được sân khấu thì phải cập nhật và nó mang yếu tố tinh thần nhiều hơn là vật chất”, diễn viên phim Lên hương tâm sự.

NSND Hồng Vân vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật ở tuổi 60 Ảnh: T.A

Và hành trình đó của NSND Hồng Vân không hề đơn độc. Bởi gần đây, sau khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, Khôi Nguyên - con trai nữ nghệ sĩ đã trở về để hỗ trợ đấng sinh thành. Nói về điều này, diễn viên 6X bộc bạch: "Bạn ấy thương mẹ lắm. Bạn học điện ảnh, nhưng khi về thấy mẹ đang chật vật trong việc quản lý sân khấu, bạn vào hỗ trợ. Tôi cũng nói con nên phát triển mảng điện ảnh, còn trong thời gian này, tôi muốn con trau dồi thêm về diễn xuất. Vì một đạo diễn mà diễn giỏi thì ra hiện trường sẽ có lợi vô cùng".

Không chỉ làm nghệ thuật, NSND Hồng Vân còn nỗ lực cân bằng với vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Hành trình đó đôi lúc khiến diễn viên phim Lên hương cảm thấy “đuối sức” nhưng bù lại, đó cũng là nguồn động lực lớn ở hiện tại. “Người phụ nữ nào cũng có những mục tiêu sống để vươn lên, để cố gắng và tôi cũng vậy”, cô thừa nhận.

Điều trăn trở của NSND Hồng Vân

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân được khen ngợi về ngoại hình trẻ trung, đặc biệt là sau khi giảm cân. Chia sẻ về điều này, bà bầu sân khấu kịch bày tỏ sự bất ngờ bởi bản thân ít khi cập nhật trên TikTok. Nữ diễn viên hài hước cho rằng “tôi làm gì có nhan sắc” nên “ngay bây giờ tôi không có suy nghĩ đến cái đó”.

Nữ nghệ sĩ mong chờ một vai diễn có thể làm khó mình trong tương lai Ảnh: T.A

“Điều tôi trăn trở bây giờ là làm sao để bộ phim đầu tay của con trai trung hòa về chất lượng lẫn doanh thu. Tôi và chồng đều cảm thấy rất lo. Bên cạnh đó, phải làm sao để sân khấu sáng đèn. Nhiêu đó chuyện thôi cũng khiến tôi không còn thời gian cho bản thân rồi”, NSND Hồng Vân chia sẻ thêm.

Dù lo lắng cho sự nghiệp của con trai nhưng nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân không can thiệp quá nhiều. Theo cô, Khôi Nguyên từng có quãng thời gian học tập bên nước ngoài nên sẽ có những kiến thức chuyên môn riêng. Thay vào đó, NSND Hồng Vân chọn ở vai trò đồng hành, nếu giúp được gì cho con thì sẽ hỗ trợ, nhưng chủ yếu là ở mặt tinh thần.

Với nữ nghệ sĩ, gia đình là nguồn động lực lớn để cô cân bằng cùng lúc nhiều vai trò. Khi nói về người bạn đời, bà bầu sân khấu kịch chia sẻ: “Chồng lúc nào cũng động viên tôi. Ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han, nhắc nhở”.

Về sự nghiệp của mình, NSND Hồng Vân vẫn chờ đợi một vai diễn hay, có thể làm khó, làm khổ mình và tạo cơ hội để nữ nghệ sĩ vận dụng hết những điều bản thân tích lũy được trong suốt 40 năm làm nghề. “Tính của tôi rất tôn trọng đạo diễn. Khi nói về kịch bản, về vai diễn, trong giai đoạn tiền kỳ, tôi sẽ thắc mắc tối đa nhất. Còn khi đã “tâm phục khẩu phục” rồi thì lên hiện trường, tôi cứ thế mà làm chứ không tranh cãi”, NSND Hồng Vân cho hay.