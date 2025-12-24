Cuộc sống của NSND Phượng Loan ở tuổi 59

Ở tuổi 59, NSND Phượng Loan vẫn tất bật làm nghề, chưa có suy nghĩ "về hưu" vì khán giả còn thương Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, NSND Phượng Loan cho biết lịch làm việc hiện tại của bà vẫn khá dày, thường xuyên chạy show, dường như "cứ mở mắt ra là có show". Với bà, được hát, được sống trong không khí sân khấu là một thói quen, một phần không thể tách rời sau hơn 40 năm gắn bó với nghề. "Còn sức là tôi còn hát. Khán giả vẫn thương, vẫn muốn nghe tôi ca thì tôi không nỡ rời sân khấu", nữ nghệ sĩ bộc bạch. Về tần suất nhận show, giọng ca Tình hận thâm cung cho biết bà gần như không đặt nặng điều kiện, miễn lịch diễn không trùng nhau.

Với nữ nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm với những khán giả đã dõi theo, yêu mến bà suốt nhiều thập niên và với chính cải lương - bộ môn nghệ thuật truyền thống mà bà dành trọn tâm huyết để giữ gìn. Ở độ tuổi 59, với NSND Phượng Loan mỗi vai diễn không đơn thuần là sự cống hiến, mà còn là cách để nữ nghệ sĩ truyền lửa nghề cho thế hệ sau, góp phần giúp cải lương tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, NSND Phượng Loan còn là một nhà sư phạm mẫu mực khi tâm huyết trao truyền những giá trị quý báu của nghề hát đến với thế hệ trẻ Ảnh: FBNV

Cuộc sống giản dị của NSND Phượng Loan

Nếu trên sân khấu, nữ nghệ sĩ tỏa sáng trong từng vai diễn, thì ngoài đời, cuộc sống của bà lại vô cùng giản dị. Giọng ca 6X cho biết mình sinh hoạt như bao người phụ nữ bình thường khác. "Mọi người sống sao thì tôi sống vậy, không có gì cầu kỳ", bà nói. Những ngày không đi diễn, NSND Phượng Loan ở nhà lo việc gia đình, đưa đón cháu đi học, quây quần bên con cháu. Song với một nghệ sĩ, ngay cả khi rảnh rỗi, bà vẫn không cho phép mình rời xa nghề. "Làm nghệ sĩ thì lúc nào cũng phải văn ôn võ luyện. Không có làm gì nhưng miệng lúc nào cũng 'lép nhép' hát, giống như cái bẩm sinh vậy", giọng ca Bông súng đồng quê cười chia sẻ.

Gia đình hiện là điểm tựa tinh thần vững chắc của NSND Phượng Loan. Dù lịch diễn dày, bà luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Ở tuổi 59, nữ nghệ sĩ hài lòng với hiện tại khi có con, có cháu, có một hậu phương ấm áp để trở về sau mỗi chuyến lưu diễn. "Có gia đình ở phía sau, tôi yên tâm đi diễn, yên tâm sống với nghề hơn", nữ NSND tâm sự.

Đối với giọng ca Giọt sữa cuối cùng gia đình chính là điểm tựa to lớn trên hành trình làm nghệ thuật Ảnh: FBNV

Nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ, sao nữ thừa nhận đã có những giai đoạn bà phải đánh đổi rất nhiều cho sự nghiệp. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi đến ngoài 30, bà thường xuyên lưu diễn dài ngày, có khi đi liên tục nhiều tháng mới về nhà, con cái phải gửi cho ông bà chăm sóc. Đến những năm 1990, khi các đoàn hát tỉnh dần thu hẹp hoạt động, nữ nghệ sĩ trở về TP.HCM, có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, bù đắp những khoảng trống đã qua.

Không ít lần, con cái khuyên bà nên nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm cống hiến. Tuy nhiên, với NSND Phượng Loan, cải lương không chỉ là nghề mà còn là "nghiệp". "Một ngày không đi hát là buồn lắm. Ở nhà mở tivi, xem người ta hát là miệng mình đã ngứa rồi. Khi nào khán giả không còn chấp nhận nữa, mình không còn đủ sức nữa thì lúc đó mới rút lui", nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm gắn bó với cải lương, nữ nghệ sĩ cho rằng đó là hành trình không ít vất vả, thăng trầm. Đã có những giai đoạn sân khấu khó khăn, cải lương không còn ở thời kỳ hoàng kim, nhưng điều khiến bà trân trọng nhất chính là tình cảm bền bỉ của khán giả. Ở độ tuổi U.60, NSND Phượng Loan vẫn chọn sống trọn vẹn với đam mê, lặng lẽ cống hiến và bền bỉ giữ lửa cho sân khấu cải lương. Với bà, đó không chỉ là sự nghiệp, mà là một phần máu thịt của cuộc đời.