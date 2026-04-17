Cuộc sống của nữ MC sau 3 năm ‘tố’ bị một cầu thủ nổi tiếng 'gạ gẫm'
TT Phát triển Nội dung số
17/04/2026 09:00 GMT+7

Sau thời gian dài giữ im lặng, Én bạc 2023 Thu Hà lần đầu chia sẻ thẳng thắn về sự cố từng gây xôn xao mạng xã hội cách đây 3 năm. Nữ MC thừa nhận bản thân đã thiếu thận trọng khi chia sẻ câu chuyện cá nhân lên mạng, dẫn đến nhiều hệ lụy.

Năm 2023, MC Thu Hà gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm "tương tác"với một cầu thủ nổi tiếng. Theo lời kể, cả hai quen nhau qua một sự kiện, sau đó nam cầu thủ chủ động làm quen, hứa hẹn gặp gỡ và hỗ trợ chi phí khi cô ra Hà Nội công tác.

Tuy nhiên, trong lần gặp trực tiếp tại khách sạn ở Hà Nội, Thu Hà nhận thấy người này có hành động vượt quá giới hạn khiến cô phải lên tiếng từ chối. Sự việc kết thúc trong không khí căng thẳng, thậm chí cô còn gặp rắc rối với chỗ ở do người này thuê và bị cắt liên lạc sau đó.

- Ảnh 1.

Thu Hà từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, phải ẩn video khi kể chuyện trên TikTok

Ảnh: FBNV

MC Thu Hà nhận lỗi vạ miệng

Câu chuyện nữ MC chia sẻ trên TikTok từng gây nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Ba năm sau, sự việc của Thu Hà bất ngờ được khơi lại khi một cầu thủ khác vướng vào ồn ào đời tư. Bị nhắc đến chuyện cũ, Thu Hà cho biết drama năm 2023 ảnh hưởng lớn đến tâm lý, buộc cô thừa nhận lỗi vạ miệng khi chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng xã hội.

"Ban đầu, tôi chỉ muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ về một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống, nhưng không ngờ sự việc bị đẩy đi quá xa và thêu dệt theo hướng tiêu cực. Lúc đó, tôi rơi vào bế tắc và trầm cảm. Tôi chọn cách im lặng vì hiểu rằng càng giải thích sẽ càng lún sâu. Sau này, tôi tìm đến cuộc thi Én Vàng 2023 như một lời khẳng định rằng mình là người làm nghề chân chính, đi lên bằng thực lực chứ không phải bằng scandal hay những chiêu trò truyền thông… Sau 3 năm, khi clip cũ bị đào lại và gây hiểu lầm, tôi quyết định lên tiếng một lần để bảo vệ công việc và hình ảnh hiện tại của mình", MC gốc Lâm Đồng chia sẻ.

