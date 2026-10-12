Cuộc sống của Quách Tuấn Du ở tuổi 45

Tối 11.10, Quách Tuấn Du kết hợp Hồng Loan ra mắt tuyển tập USB Chờ người - Gái nhà nghèo gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu sự hợp tác của Quách Tuấn Du và Hồng Loan, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ của nam ca sĩ với con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh trên con đường ca hát.

Quách Tuấn Du xuất thân trong gia đình lao động. Mẹ buôn bán hàng ăn, còn anh sớm làm công việc phục vụ để phụ giúp cuộc sống. Những năm tháng khó khăn khiến nam ca sĩ trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu, bởi từng có thời điểm anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn những nghệ sĩ mình yêu thích và ước mơ một ngày được biểu diễn.

Rời quê lên TP.HCM khi mới 17 tuổi, Quách Tuấn Du trải qua nhiều chặng đường trước khi tìm được chỗ đứng trong âm nhạc. Nhìn lại hành trình đã qua, anh cho biết bản thân không còn quá đặt nặng chuyện thành công hay thất bại, mà hướng đến cuộc sống vui vẻ, tiếp tục làm nghề và san sẻ với những người kém may mắn.

Quách Tuấn Du và Hồng Loan tại buổi ra mắt MV USB Chờ người - Gái nhà nghèo Ảnh: Anh Thư

Nhìn lại chặng đường làm nghề, Quách Tuấn Du cho biết những lời nhận xét trái chiều là điều khó tránh khỏi. Thay vì né tránh, anh chọn cách nhìn nhận từng ý kiến để xem mình có điều gì cần điều chỉnh.

“Tôi không ngại những lời chỉ trích. Tôi luôn tiếp nhận và xem xét liệu những điều người khác nói có đúng với thực tế, có phải mình đã làm sai hay không. Nếu bản thân có lỗi, tôi sẽ suy nghĩ và nhìn nhận lại”, Quách Tuấn Du chia sẻ.

Quách Tuấn Du nhận xét gì về giọng hát Hồng Loan?

Trong tuyển tập mới, Quách Tuấn Du và Hồng Loan thể hiện 13 ca khúc, gồm các phần song ca và tiết mục riêng. Một số bài hát vốn được trình bày đơn ca cũng được điều chỉnh để phù hợp với hình thức song ca. Hai MV Chờ người và Gái nhà nghèo được thực hiện theo phong cách hoài cổ, từ bối cảnh đến trang phục.

Quách Tuấn Du cho biết ban đầu anh chưa có nhiều cơ hội nghe Hồng Loan hát. Sau lần đầu song ca với Hồng Loan, nam ca sĩ vẫn băn khoăn vì chất giọng của mình khá khỏe, cần giọng nữ có độ dày và vang để tạo sự hòa quyện.

"Khi tôi tiếp xúc với Hồng Loan, nghe cô ấy hát, tôi nhận thấy giọng cô ấy có nội lực, âm sắc tự nhiên và không quá màu mè. Vì vậy tôi quyết định hướng dẫn, trau chuốt thêm cho giọng hát của Hồng Loan", anh chia sẻ.

Quách Tuấn Du cho biết anh nhận thấy Hồng Loan có chất giọng tự nhiên, nội lực Ảnh: Anh Thư

Theo Quách Tuấn Du, trong quá trình thu âm, Hồng Loan chăm chỉ tập luyện, thử sức với những nốt khó và cách luyến láy mới. Anh cho rằng cô vẫn còn nhiều điều cần học hỏi do không được đào tạo thanh nhạc bài bản từ nhỏ, nhưng tinh thần cầu tiến là yếu tố quan trọng để tiến bộ.

Trước những ý kiến trái chiều khi chuyển sang hoạt động ca hát chuyên nghiệp, Hồng Loan bộc bạch: "Tôi có thêm nhiều trải nghiệm sau ba năm đi hát, hiểu và trân trọng khán giả hơn. Tôi biết mình chưa được đào tạo bài bản từ nhỏ nên vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, trau dồi để hoàn thiện hơn khi đứng trên sân khấu. Tôi biết ơn những người đã yêu thương, động viên và cả những góp ý giúp mình nhìn lại bản thân, nỗ lực hơn trên con đường đã chọn".

Với Quách Tuấn Du, việc đồng hành cùng Hồng Loan không chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc. Anh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề, giúp đàn em rèn luyện giọng hát và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.