Cuộc sống của sao nhí 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' sau 40 năm

Hành trình chiến đấu với u não

Wendi Lou Lee (phải) và chị em song sinh Brenda thời đóng Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên GETTY

Wendi Lou Lee và Brenda - chị gái sinh đôi, là cặp diễn viên nhí đóng vai Grace Ingalls trong loạt phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, xuất hiện từ phần thứ 5 của tác phẩm. Sau khi phim kết thúc vào năm 1983, họ không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, sống bình lặng, hiếm khi xuất hiện công khai.

Theo Fox News, Wendi Lou Lee vừa hoàn thành một cuốn hồi ký có tựa đề Red Tail Feathers: Dare to Discover the Beauty of Grace dự kiến ra mắt vào ngày 13.8 tới - đúng sinh nhật của cô. Cựu diễn viên kể về những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình, trong đó có hành trình mình chiến đấu với căn bệnh u não. "Cuốn sách này giống như một cuộc trị liệu lớn sau ca phẫu thuật não của tôi. Tôi cảm thấy như mình phải nhìn cuộc đời qua một lăng kính khác", Lee chia sẻ với trang tin.

Wendi Lou Lee chiến thắng căn bệnh u não và có cuộc sống tích cực. Những năm gần đây, cựu sao nhí dành nhiều thời gian viết sách. Cô xuất bản cuốn sách đầu tay A Prairie Devotional hồi 2019 WENDI LOU LEE

Theo lời kể của Wendi Lou Lee, vào năm 2015, cô chịu đựng những cơn đau đầu điên cuồng, dai dẳng suốt 6 tuần. Sau nhiều lần kiểm tra, cuối cùng Lee nhận được kết quả mình mắc u não. Một cuộc phẫu thuật não lập tức được lên kế hoạch vào tuần sau đó giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm vì có cơ hội sống nhưng cô cũng bắt đầu bị bủa vây bởi nhiều nỗi âu lo. "Tôi hơi sợ hãi, đặc biệt là khi nghĩ đến gia đình của mình. Thời điểm đó, con của tôi một đứa mới 8 tuổi còn đứa kia mới 11 tuổi và chúng thực sự cần tôi… Nhưng tôi biết rằng mình có một con đường để bước tiếp và tin tưởng nó", cô bộc bạch. Cựu sao nhí cho biết chính niềm tin với Chúa đã giúp cô dũng cảm đối mặt với ca phẫu thuật nghiêm trọng và sẵn sàng đón nhận những biến chứng có thể xảy ra.

Cựu diễn viên bên gia đình nhỏ của mình WENDI LOU LEE

May mắn là ca phẫu thuật của Wendi Lou Lee thành công và cô bắt đầu bước vào quá trình phục hồi dài đằng đẵng. Chính sự đồng hành của những người thân yêu đã giúp cựu diễn viên lấy lại tinh thần và nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường. "Mất khoảng một năm để tôi có thể bắt đầu chạy trở lại. Và mỗi khi leo lên một chiếc xe đạp, tôi cảm tưởng mình có thể bị ngã mất… Giờ đây, tôi vẫn phải đối phó với những cơn đau đầu bất ngờ. Khi bộ não của bạn bị mở ra để can thiệp vào bên trong, chắc chắn điều đó sẽ đem đến những tác động lâu dài. Vậy nên nếu có bất cứ điều gì không ổn với tôi, tôi sẽ lại đau đầu", cô chia sẻ.

Cuộc sống khó khăn sau khi tham gia bộ phim kinh điển

Chị em Wendi Lou Lee bên cạnh tài tử Michael Landon trên phim trường Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên JACKIE JUCHNIEWICZ

Wendi Lou Lee chia sẻ quãng thời gian tham gia Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là một điều may mắn. Theo lời kể của cựu sao nhí, cuối thập niên 1970, giám đốc casting của bộ phim đang tìm một cặp song sinh khoảng 6 tháng tuổi có mái tóc vàng và đôi mắt xanh để thay nhau đóng vai bé Grace - con gái út của gia đình Charles Ingalls (Michael Landon thủ vai). Hai chị em Wendi - Brenda nhanh chóng được lựa chọn sau 3 phút tiếp xúc với nam chính Michael Landon. Cặp song sinh này bắt đầu quay phim lúc 8 tháng tuổi cho đến những năm sau đó.

Khi lớn, họ được mẹ kể lại những kỷ niệm trên phim trường. "Michael Landon thật tuyệt vời. Ông ấy rất ấm áp, tốt bụng và kiên nhẫn. Melissa Gilbert rất vui tính, chị ấy thường lẻn xuống phim trường để chơi với chúng tôi… Michael có sức hút rất lớn. Ông ấy yêu trẻ con và luôn vui vẻ với chúng. Karen Grassle giống như người mẹ thực sự của chúng tôi và chị em tôi rất ngoan ngoãn trong vòng tay của bà ấy… Dàn diễn viên đều rất giống nhân vật mà họ thể hiện", cựu sao nhí nhớ lại.



Michael Landon và Karen Grassle bên cạnh dàn diễn viên nhí trên phim trường Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (chiếu từ 1974 đến 1983) GETTY

Chị em Wendi Lou Lee không theo đuổi diễn xuất sau thành công của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên WENDI LOU LEE

Sau khi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên kết thúc vào năm 1983, Wendi Lou Lee và chị gái song sinh đã không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, họ trở về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. "Cuộc sống của chúng tôi rất bình thường và không hề khá giả. Cha dượng tôi là người đưa thư còn mẹ tôi thì ở nhà chăm sóc 4 người con. Cả gia đình sống với đồng lương ít ỏi, cùng chia sẻ mọi thứ và không có những kỳ nghỉ đắt tiền… Chúng tôi sống thiếu thốn rất nhiều", cô chia sẻ. Wendi Lou Lee cho biết diễn viên thời đó, kể cả những ngôi sao lớn trong phim cũng không có cuộc sống giàu có như nhiều người vẫn tưởng bởi thời đó chưa có những hợp đồng lớn với nhiều quyền lợi cho diễn viên và thù lao rất thấp so với bây giờ.

Cô giải thích vì đóng vai phụ và lại là trẻ con nên họ không có hợp đồng bài bản. "Chúng tôi được trả công tác phí hằng ngày, mặc dù chúng tôi là con gái út của Michael Landon. Thu nhập từ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không giúp tôi vào đại học. Tôi nghĩ khoản tiền đó đủ trả một phần cho chiếc ô tô cũ đầu tiên của tôi, điều đó giúp các bạn biết chúng tôi thực sự còn bao nhiêu tiền", Wendi Lou Lee bộc bạch.

Wendi Lou Lee (bìa phải) vẫn giữ liên lạc với những bạn diễn cũ GETTY

Dù sống khó khăn, Wendi Lou Lee vẫn trân trọng khoảng thời gian tham gia Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và thừa nhận cơ hội này là một điều may mắn với chị em cô. Nhờ tác phẩm, Lee có cơ hội gặp gỡ những nghệ sĩ đáng kính, kết nối được với nhiều khán giả yêu thích bộ phim. Những mối quan hệ ấy là món quà quý giá đối với cựu sao nhí. Cô chia sẻ: "Giờ đây, tôi vẫn thường đi chơi với người hâm mộ, cùng bàn luận về các tập phim. Tôi cầu nguyện cho họ và họ cũng cầu nguyện cho tôi. Chúng tôi còn có một nhóm để cùng nhau đọc kinh. Thật tuyệt vời. Tôi cũng gọi video hằng tuần với họ và chúng tôi có rất nhiều dự định được lên kế hoạch cho mùa thu này. Họ là khán giả đồng thời cũng là bạn bè của tôi".