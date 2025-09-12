Cuộc sống của sao võ thuật Địch Long ở tuổi U.80

Địch Long bên vợ và con trai - Đàm Tuấn Ngạn ẢNH: INSTAGRAM SHAUN TAM

Theo HK01 hôm 11.9, gần đây một dân mạng bất ngờ gặp Địch Long ở trung tâm thương mại và xin chụp ảnh cùng ông sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc được ghi lại, nam diễn viên Bản sắc anh hùng ăn mặc giản dị, trông bình thường như bao cụ ông khác, gương mặt đã có nhiều dấu vết thời gian, tác phong không còn nhanh nhẹn như trước nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi của nghệ sĩ 79 tuổi lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả yêu mến ông. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi được nhìn thấy ngôi sao võ thuật yêu thích, thấy ông vẫn còn khỏe mạnh. Số khác bày tỏ sự tiếc nuối khi những "cao thủ" yêu thích trên màn ảnh đã ngày một già đi, cho rằng: "Anh hùng cũng không thắng nổi thời gian".

Hình ảnh mới của Địch Long thu hút sự quan tâm của khán giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thời gian qua, Địch Long hiếm khi xuất hiện trước công chúng, khán giả chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy ông qua những hình ảnh gia đình được con trai ông là tài tử Đàm Tuấn Ngạn đăng tải lên mạng xã hội. Ông dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ - bà Đào Mẫn Minh và con cháu.

Địch Long và bạn đời khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân gắn bó suốt 50 năm qua. Nam diễn viên phim Độc tí đao vương nổi tiếng với hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Trong lần lên nhận giải cách đây ít lâu, nghệ sĩ nhắc đến vợ: "Tôi muốn cảm ơn vợ tôi, bà ấy vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp, cũng vừa là đối thủ của tôi". Ông cũng nhắn gửi: "Hy vọng anh có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại".

Lý do Địch Long ít đóng phim

Địch Long bên gia đình. Những năm qua, ông lui về nghỉ ngơi, sống kín tiếng ẢNH: INSTAGRAM SHAUN TAM

Hồi tháng 7.2025, Địch Long được vinh danh tại Liên hoan phim Quốc tế Malaysia với giải Thành tựu trọn đời. Nam diễn viên chia sẻ khi biết tin mình nhận được giải thưởng này, ông không tin và nghĩ mình bị lừa. Mãi đến khi được vợ xác nhận, ông vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng. Nam diễn viên chia sẻ sau đó bản thân đã suy ngẫm về sự nghiệp diễn xuất hơn 50 năm của mình. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã có những đóng góp đáng kể. Tôi chỉ âm thầm làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ thể hiện từng vai diễn. Tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn khi có được sự công nhận của mọi người".

Về lý do ít xuất hiện trên màn ảnh, Địch Long cho biết con trai Đàm Tuấn Ngạn khuyên ông không nên làm việc quá sức nữa. "Con trai nói tôi không phải lặp lại những công việc nặng nhọc trước đây vì nó đã độc lập, có sự nghiệp và khả năng tài chính riêng, đủ để tôi có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống hơn trước", sao phim Sở Lưu Hương kể. Tuy nhiên, ngôi sao võ thuật này cho biết nếu có kịch bản phù hợp, vai diễn không bị trùng lặp và điều kiện quay phim không quá khắc nghiệt, ông sẵn sàng tái xuất.

Địch Long rời xa màn ảnh từ nhiều năm nay ẢNH: HK01

Nghệ sĩ kỳ cựu trong lần nhận giải Thành tựu trọn đời mới đây ẢNH: INSTAGRM SHAUN TAM

Địch Long (tên thật: Đàm Phú Vinh) sinh năm 1946, ông gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1960 và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao võ thuật đắt giá nhất của màn ảnh Hồng Kông giai đoạn 1970 - 1980. Nghệ sĩ kỳ cựu ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Đại quyết đấu, Thích mã, Thủy Hử truyện (1972, vai Võ Tòng), Sở Lưu Hương, Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, Bản sắc anh hùng, Túy quyền II, Bao Thanh Thiên…

Về đời tư, Địch Long kết hôn với diễn viên Đào Mẫn Minh năm 1975 và có con trai Đàm Tuấn Ngạn (hiện 45 tuổi) cũng theo nghiệp diễn. Anh là diễn viên quen thuộc của màn ảnh TVB, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim: Thiên mệnh, Bằng chứng thép 4, Kỳ án Bao Thanh Thiên, Hoán mệnh chân tướng… Năm 2022, tài tử này từng giành ngôi Thị đế TVB.