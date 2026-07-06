Cuộc sống của tài tử 'Bằng chứng thép' sau tuyên bố phá sản

Vương Hiền Chí lớn lên trong một gia tộc có nền tảng tài chính lớn tại Hồng Kông, với khối tài sản ước tính hơn 3 tỉ HKD. Ông là con trai của Vương Trung Đồng, Chủ tịch Tập đoàn Wong's Kong King International. Trong quá trình hoạt động xã hội, ông từng giữ chức Chủ tịch Đông Hoa Tam Viện - một trong những tổ chức từ thiện có lịch sử lâu đời và quy mô lớn nhất tại Hồng Kông.

Cuối năm 2024, Vương Hiền Chí thông qua luật sư chủ động nộp đơn lên Tòa án tối cao Hồng Kông để xin bảo hộ phá sản. Đến năm 2025, tòa án đã chính thức ban hành lệnh phá sản đối với nam nghệ sĩ.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Hồng Kông, khoản nợ tích lũy dẫn đến quyết định phá sản của Vương Hiền Chí rơi vào khoảng 3 triệu HKD. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ việc ông tự sản xuất chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đồng giới Boyscation. Dù chương trình tạo được hiệu ứng truyền thông và tiếp tục được sản xuất mùa thứ hai, nhưng doanh thu và hiệu quả tài chính thu về không đạt kỳ vọng. Vương Hiền Chí từng lên tiếng khẳng định việc phá sản là quyết định và trách nhiệm cá nhân, hoàn toàn độc lập và không liên quan đến tài sản hay hoạt động kinh doanh của gia tộc.

Bên cạnh vai trò MC, Vương Hiền Chí được khán giả nhớ đến qua một số vai diễn, tiêu biểu là nhân vật Trịnh Hiểu Đông trong bộ phim hình sự Bằng chứng thép ẢNH: CẮT TỪ PHIM BẰNG CHỨNG THÉP

Cuộc sống mới và quá trình thích nghi tại Canada

Sau khi lệnh phá sản có hiệu lực, Vương Hiền Chí duy trì lối sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và giảm tần suất tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Sohu, mới đây nam nghệ sĩ đã đăng tải một bài viết dài kèm theo loạt ảnh cá nhân nhằm cập nhật tình hình hiện tại. Qua hình ảnh được chia sẻ, ngoại hình của ông sụt cân rõ rệt so với trước đây. Vương Hiền Chí cho biết nửa năm qua đối với ông có nhiều biến động nằm ngoài dự tính, đồng thời chia sẻ rằng bản thân cần sự can đảm để chấp nhận và thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống.

Hiện tại, Vương Hiền Chí đã chuyển sang định cư tại Canada. Ông thường xuyên có các buổi gặp gỡ, giao lưu cùng nhóm nghệ sĩ Hồng Kông cũng đang định cư tại đây như Tần Phái, Đặng Bội Nghi, Lý Uyển Hoa và Viên Thải Vân. Để giải quyết vấn đề kinh tế cá nhân, Vương Hiền Chí chủ động chuyển hướng sự nghiệp. Ông hiện đang đảm nhận vai trò giảng viên đào tạo người dẫn chương trình thông qua các khóa học trực tuyến.

Một chi tiết thu hút sự quan tâm từ dư luận trong loạt ảnh cập nhật của Vương Hiền Chí là sự vắng mặt của Chu Tư Thông, là người bạn đời đồng giới của ông. Trước đây, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chung của cả hai lên mạng xã hội. Vương Hiền Chí và Chu Tư Thông bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2009. Đến năm 2016, hai người chính thức đăng ký kết hôn hợp pháp tại nước ngoài.