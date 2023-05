Cuộc sống của Trà My - cô gái gây tranh cãi vì cảnh nóng năm 13 tuổi

Trà My chọn tập trung cho việc học và phát triển bản thân sau ồn ào phim Vợ ba FBNV

Nguyễn Phương Trà My (sinh năm 2004) được chú ý khi tham gia vai Mây của Vợ ba - tác phẩm nói về thân phận của người phụ nữ ở thế kỷ 19. Được khen ngợi về khả năng diễn xuất, song nữ diễn viên cũng vấp phải những ồn ào về việc tham gia một số phân cảnh táo bạo khi chỉ mới 13 tuổi.

Sau những lùm xùm trong dự án điện ảnh đầu tiên, Trà My khá im ắng trong nghệ thuật. Cô gần như chỉ xuất hiện trong MV của ca sĩ Juun D vào năm 2022. Thay vào đó, ở tuổi 19, nữ diễn viên tập trung cho việc học tập tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trên trang cá nhân, sao phim Vợ ba thường đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường của mình. Cô được khen ngợi khi có màn “lột xác" về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

Trà My ấp ủ tham gia một tác phẩm điện ảnh phù hợp để trở lại với nghệ thuật FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Trà My nói sau ồn ào phim Vợ ba, cô có cuộc sống bình lặng như những cô gái tuổi 19 khác. Nữ diễn viên tập trung vào việc học tập và phát triển những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Bên cạnh đó, Trà My cũng giữ niềm đam mê với phim ảnh. Nữ sinh 19 tuổi mong muốn có thể tìm kiếm được một dự án phù hợp để thử sức trong thời gian tới.

Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ song việc Trà My không theo học trường sân khấu khiến nhiều người tò mò. Cô gái sinh năm 2004 quan niệm một người chỉ biết diễn thì không thể trở thành một diễn viên giỏi. Thay vào đó, cô nỗ lực trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng cho bản thân. “Tuy không theo học diễn xuất chính quy nhưng tôi vẫn trau dồi kỹ năng diễn bằng nhiều cách khác”, cô nói.

Dù được mọi người chú ý hơn khi đi học song Trà My vẫn cố gắng hòa đồng với bạn bè FBNV

Nhìn lại chặng hành trình đã qua, Trà My thấy may mắn vì đã không bị cuốn theo đà nổi tiếng. Ngược lại, cô có khoảng nghỉ để nhìn nhận, đánh giá và phát triển bản thân. “Trà My của hiện tại đã có đủ thời gian để mạnh mẽ hơn, dày dặn hơn và em bây giờ em đã "chín muồi" hơn để tiếp tục hoạt động nghệ thuật”, cô bộc bạch.

Nữ sinh 19 tuổi nói vai diễn trong Vợ ba giúp cô được chú ý hơn khi đi học. Tuy nhiên, Trà My cố gắng giữ tính cách hòa đồng, thoải mái trò chuyện với mọi người nên không thấy áp lực. Về việc trở lại với một dự án điện ảnh, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi tin mình sẽ có thời khắc "bùng nổ" nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào việc thời cơ đã đủ "chín" chưa. Nên tôi nghĩ việc trước tiên phải làm đó là cố gắng hết sức mình trong những dự án sắp tới”.

Trà My luôn cân nhắc trong từng dự án mình được trao cơ hội. Diễn viên sinh năm 2004 bày tỏ thêm: “Ngay cả Vợ ba cũng là một quyết định rất tâm huyết của tôi. Đó là một thành quả trong đời mà tôi tự hào nhất cho tới nay nên tôi sẽ không vì thế mà sợ hay chùn bước”.