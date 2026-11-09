Cuộc sống đời thường của Song Joong Ki ở tuổi 41

Những hình ảnh đời thường mới đây của Song Joong Ki thu hút sự chú ý khi được chia sẻ trên các diễn đàn Hàn Quốc. Theo Korea JoongAng Daily, nam diễn viên được bắt gặp cùng vợ Katy Louise Saunders và hai con trong một buổi đi dạo tại Seoul. Trong những hình ảnh được lan truyền, Song Joong Ki mặc trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai và tự tay đẩy xe nôi cho con gái nhỏ. Gia đình nam diễn viên xuất hiện thoải mái tại lối đi bộ ngầm dẫn đến công viên sông Hàn Banpo.

Một số cư dân mạng cho biết từng bắt gặp gia đình Song Joong Ki tại những địa điểm công cộng. Theo thông tin được Sports Kyunghyang đăng tải, nam diễn viên thường tự tay chăm sóc các con, từ việc đẩy xe nôi đến mang theo hành lý. Một người khác kể từng gặp gia đình anh tại khu vui chơi, nhận xét cả hai ăn mặc giản dị và thoải mái đưa các con tham quan sở thú.

Song Joong Ki vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: AP

Song Joong Ki duy trì tập luyện, tự nấu ăn khi xa nhà

Không chỉ dành thời gian cho gia đình, Song Joong Ki còn duy trì nếp sinh hoạt khá kỷ luật trong công việc. Ngày 8.11, MoneyToday và Sports Chosun đăng tải bài viết về những chia sẻ của một huấn luyện viên thể hình từng làm việc cùng nam diễn viên tại đảo Jeju.

Theo bài viết, huấn luyện viên này đăng ảnh chụp cùng Song Joong Ki trên mạng xã hội, đồng thời kể lại khoảng thời gian hướng dẫn anh tập luyện. Người này cho biết nam diễn viên vẫn đến phòng tập ngay cả khi lịch quay kéo dài đến rạng sáng. Có những ngày kết thúc công việc vào buổi tối muộn, anh vẫn tranh thủ hoàn thành buổi tập trước khi nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên cũng tiết lộ Song Joong Ki chủ động chăm sóc bản thân trong thời gian lưu trú xa nhà. Nam diễn viên tự đi mua thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn và duy trì việc tập luyện. Người này nhận xét anh có lối sinh hoạt ngăn nắp, kỷ luật nhưng không phô trương.

Đáng chú ý, huấn luyện viên kể Song Joong Ki thường tranh thủ gọi video cho các con ngay trong những buổi tập khi nhận được liên lạc từ gia đình. Khi gặp con của huấn luyện viên tại phòng tập, nam diễn viên cũng dành sự quan tâm, tương tác gần gũi với các bé. Anh thậm chí còn kết nối video để các con của hai gia đình có thể trò chuyện với nhau.

Song Joong Ki kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2017. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai kết thúc bằng quyết định ly hôn vào năm 2019. Đến tháng 1.2023, nam diễn viên thông báo kết hôn với Katy Louise Saunders, nữ diễn viên người Anh, đồng thời xác nhận cả hai đang chờ đón con đầu lòng.

Tháng 6.2023, cặp đôi chào đón con trai tại Rome, Ý. Đến tháng 11.2024, gia đình tiếp tục đón con gái thứ hai. Kể từ đó, Song Joong Ki hạn chế chia sẻ những thông tin riêng tư, tập trung cho công việc và cuộc sống bên vợ con.

Dù dành nhiều thời gian cho gia đình, nam diễn viên không rời xa màn ảnh. Theo thông tin được KBS đưa tin, Song Joong Ki sẽ trở lại phim truyền hình với Love cloud, dự kiến phát sóng trong nửa đầu năm 2027 trên KBS2. Trong phim, Song Joong Ki đảm nhận vai Kang Woo Joo, một nhân viên kiểm soát không lưu, từng là huấn luyện viên bay. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa anh và Ahn Ha Nee, nữ phi công do Park Ji Hyun thủ vai.

Ở tuổi 41, Song Joong Ki đang duy trì nhịp sống giữa công việc diễn xuất và trách nhiệm gia đình. Những câu chuyện được người xung quanh chia sẻ phần nào hé lộ cuộc sống đời thường của nam diễn viên phía sau màn ảnh.