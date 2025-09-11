Cuộc sống hạnh phúc của Chung Gia Hân bên chồng bác sĩ

Chung Gia Hân hạnh phúc với chồng bác sĩ

Gia đình hạnh phúc của Chung Gia Hân. Cô và Jeremy Lương có 3 con chung, lần lượt 9 tuổi, 7 tuổi và 3 tuổi ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo On.cc, trong cuộc trò chuyện mới đây, Chung Gia Hân chia sẻ cởi mở về cuộc sống của cô ở Canada. Mỹ nhân phim Bằng chứng thép khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân 10 năm với Jeremy Lương và có 3 người con kháu khỉnh. Nhắc đến bạn đời, cựu ngôi sao TVB khen chồng là bạn đồng hành tuyệt vời nhất của mình. Cô biết dù chồng bận rộn với công việc bác sĩ vẫn tích cực giúp đỡ mình trong việc nấu nướng, dọn dẹp cùng nhiều việc nhà khác.

"Tôi làm được thì anh ấy cũng làm được. Cả hai chúng tôi đều rất giỏi việc nhà", Chung Gia Hân chia sẻ. Cặp đôi thường tất bật với công việc riêng lẫn chuyện chăm sóc con cái, hiếm có thời gian chất lượng dành riêng cho bản thân. Cũng vì thế, nữ nghệ sĩ 8X và chồng khuyến khích các con tự lập từ sớm và thường giao cho chúng những việc nhà phù hợp.

Mỹ nhân 41 tuổi hạnh phúc vì có bạn đời thấu hiểu, biết chia sẻ việc nhà ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong một chương trình hồi tháng 8.2025, Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về mối duyên với Jeremy Lương. Theo lời sao phim Sóng gió gia tộc, cô và chồng quen nhau nhờ chị gái của nữ diễn viên giới thiệu. Ban đầu, họ chỉ là bạn bè rồi tình cảm dần nảy sinh qua những cuộc điện thoại dài. Sau đó, người đẹp sinh năm 1984 đã chủ động thổ lộ tình cảm với Jeremy. Nữ diễn viên tâm sự mặc dù chồng không lãng mạn nhưng cô rất trân trọng những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt mà anh thể hiện trong tình yêu.

"Anh ấy luôn muốn dành thời gian cho tôi. Anh ấy sẵn sàng đi bất cứ đâu cùng tôi… Anh ấy điềm tĩnh, ngăn nắp và không bao giờ vội vã. Anh ấy không để áp lực, căng thẳng ảnh hưởng đến mình. Anh ấy thực sự sống trọn từng khoảnh khắc và đó là điều tôi luôn học hỏi", Chung Gia Hân nói về bạn đời.

Người đẹp cũng cho biết kể từ khi kết hôn rồi có con, họ luôn bận rộn với công việc và gia đình, chưa có cơ hội cùng nhau ngồi xuống và xem hết trọn vẹn một bộ phim. Dù vậy, nữ diễn viên hạnh phúc với hiện tại khi có một tổ ấm hạnh phúc bên người bạn đời luôn tôn trọng, nỗ lực vun đắp gia đình cùng mình.

'Quay cuồng' với việc làm mẹ

Cựu diễn viên TVB bận rộn với việc chăm sóc, dạy dỗ 3 con nhỏ ẢNH: INSTAGRAM NV

Cũng trong cuộc trò chuyện mới nhất, Chung Gia Hân hé lộ cuộc sống làm mẹ đầy bận rộn của cô đằng sau hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp trên mạng xã hội. Nữ diễn viên phim Sức mạnh tình thân cho biết một ngày của cô bắt đầu từ rất sớm để kèm các con làm bài tập về nhà trước khi đến trường vì tin rằng học vào buổi sáng đầu óc sẽ minh mẫn hơn.

Cô thường đưa các con đến trường mỗi ngày rồi đón chúng tham gia các hoạt động ngoại khóa như múa, chơi thể thao. "Vừa về đến nhà, tôi lại lập tức bắt tay vào nấu nướng. Ăn xong, mấy mẹ con lại ôn bài rồi tắm rửa. Tôi chơi với con một chút, dành thời gian xem phim tiếng Trung rồi đi ngủ lúc 8 giờ 30", cựu ngôi sao TVB chia sẻ.

Chung Gia Hân và Jeremy Lương muốn dành nhiều thời gian bên các con ẢNH: INSTAGRAM NV

Dù tất bật, Chung Gia Hân hạnh phúc khi nhìn các con ngày một khôn lớn, có cá tính riêng. Người đẹp mô tả con gái lớn là đứa trẻ ngoan ngoãn, có chính kiến và ra dáng chị cả. Con trai thứ là "người yêu bé nhỏ" của nữ diễn viên, ăn nói ngọt ngào nhưng cũng rất bướng bỉnh. Còn con gái út là đứa nghịch ngợm nhất nhưng cũng rất hòa đồng. Bà mẹ này thừa nhận đôi lúc cũng bực bội khi kèm con học không được hoặc thấy các con cãi nhau nhưng sau đó cô cố gắng xoay xở. "Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi thêm", nghệ sĩ 41 tuổi nói.

Chung Gia Hân bộc bạch rằng bản thân hạnh phúc khi chứng kiến các con lớn khôn nhưng cũng buồn rầu khi nghĩ đến cảnh chúng dần rời xa vòng tay của cha mẹ. Chính vì thế, minh tinh muốn dành nhiều thời gian nhất cho các con.

Mỹ nhân 8X vẫn sở hữu sắc vóc xinh đẹp, quyến rũ sau ba lần sinh con ẢNH: INSTAGRAM NV

Chung Gia Hân sinh năm 1984 trong một gia đình gốc Hoa ở Canada, cô bén duyên với các cuộc thi nhan sắc sau đó gia nhập TVB hồi 2004 và nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón hàng đầu nhà đài xứ cảng thơm. Người đẹp quen thuộc với khán giả qua các bộ phim: Bằng chứng thép (phần 1 và 2), Sóng gió gia tộc, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Trường học mật cảnh, Vòng xoáy cuộc đời… Chung Gia Hân kết hôn với bác sĩ Jeremy Leung vào năm 2015 rồi sớm rời khỏi làng giải trí, chuyển về Canada tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Năm 2021, Chung Gia Hân tái xuất màn ảnh TVB với phim Bác sĩ nhi khoa đóng cùng Trịnh Gia Dĩnh, Mã Quốc Minh. Sau tác phẩm, mỹ nhân 8X từ chối lời mời diễn xuất để dành thời gian cho gia đình. Thỉnh thoảng, cô đi lại giữa Canada - Hồng Kông thăm người thân, bạn bè, dự sự kiện, đóng quảng cáo... Thời gian qua, người đẹp ra mắt sản phẩm âm nhạc, tổ chức liveshow đồng thời duy trì hoạt động của một KOL trên YouTube.