Cuộc sống hiện tại của 'chị đại TVB' Tiết Gia Yến ở tuổi U.80

Mới đây, cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ Tiết Gia Yến bất ngờ thu hút sự quan tâm từ công chúng. Ở tuổi 76, ngôi sao từng hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc và truyền hình vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Từng rút lui khỏi showbiz để chăm lo gia đình

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tiết Gia Yến từng có cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 1984, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà quyết định rút lui khỏi làng giải trí để kết hôn với doanh nhân Thạch Bảo Khánh.

Sau nhiều biến cố, nữ nghệ sĩ hiện có cuộc sống bình yên bên con cháu và bạn trai kém 17 tuổi Ảnh: AP

Sau khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ lần lượt sinh hai con gái và một con trai gồm Thạch Hựu San, Thạch Diệu Đình và Thạch Diệu Châu. Khi ấy, bà gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình, chấp nhận gác lại ánh hào quang để trở thành người nội trợ toàn thời gian, chăm sóc chồng con và vun vén tổ ấm.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại không có cái kết trọn vẹn. Do khác biệt trong quan điểm sống, chồng bà được cho là đã ngoại tình rồi bất ngờ biến mất suốt 3 năm, để lại toàn bộ gánh nặng gia đình cùng ba người con nhỏ cho Tiết Gia Yến. Đến năm 1995, cả hai chính thức ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tiết Gia Yến từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Theo chia sẻ, bà thậm chí đã có lúc nghĩ quẩn và đứng trên ban công tầng 25 với ý định kết thúc cuộc đời. May mắn, tiếng gọi của các con đã khiến nữ nghệ sĩ thay đổi suy nghĩ. Vì ba con nhỏ, bà quyết tâm vực dậy tinh thần, quay trở lại làng giải trí để kiếm sống và bắt đầu lại từ đầu.

Từ đáy vực cuộc đời, Tiết Gia Yến dần lấy lại hào quang nhờ vai diễn "dì Hảo" trong bộ phim Nghĩa nặng tình thâm. Vai diễn giúp bà nổi tiếng trở lại, đồng thời mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn xây dựng được khối tài sản lớn và một mình nuôi dạy ba con trưởng thành, thành đạt. Hiện con trai cả đã lập gia đình, giúp bà lên chức bà nội. Hai con gái cũng có cuộc sống riêng hạnh phúc và luôn dành sự quan tâm, hiếu thảo cho mẹ.

Tuổi 76 vẫn giữ năng lượng tích cực

Sau những tổn thương trong hôn nhân, Tiết Gia Yến không đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hiện bà đang có mối quan hệ bền chặt với bạn trai kém 17 tuổi Andy Chan. Chuyện tình "chị em" của cả hai đã kéo dài hơn một thập kỷ. Dù từng có thời gian ngắn chia tay, họ cuối cùng vẫn quay lại bên nhau và ngày càng gắn bó hơn.

Được biết, hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và ban đầu liên lạc bằng email. Vì khoảng cách tuổi tác, Tiết Gia Yến từng khá do dự, thậm chí chủ động đề nghị chia tay vì lo ngại đối phương chỉ bồng bột nhất thời. Tuy nhiên, sự chân thành và kiên trì của Andy Chan đã khiến bà cảm động.

Suốt nhiều năm qua, bạn trai luôn ở bên chăm sóc, đồng hành cùng nữ nghệ sĩ. Mối quan hệ này cũng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các con của bà. Andy Chan hiện được xem như thành viên trong gia đình và thường xuyên xuất hiện trong các buổi họp mặt, du lịch cùng cả nhà.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Tiết Gia Yến cũng không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc về chuyện tình hiện tại. Bà cho biết ở độ tuổi này, việc có một người đồng hành chân thành là điều vô cùng quý giá. Nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ không tái hôn vì cho rằng: "Một tờ giấy đăng ký không quan trọng bằng sự chân thành thật lòng". Dù đôi lúc phải yêu xa do Andy Chan kinh doanh nhà hàng tại Trung Quốc đại lục, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên và duy trì tình cảm bền chặt.

Không chỉ viên mãn trong tình cảm và gia đình, Tiết Gia Yến hiện vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, theo lời khuyên của các con, bà đã giảm tải khối lượng công việc để ưu tiên sức khỏe thay vì nhận lịch trình dày đặc như trước.

Cách đây không lâu, bà vừa đón sinh nhật tuổi 76 trong không khí ấm cúng bên bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, trong đó có Tạ Thiên Hoa. Nữ nghệ sĩ cho biết trong tương lai bà muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc du lịch và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trên sân khấu và nghe tiếng vỗ tay từ khán giả, bà vẫn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết.